



Allerta arancione in gran parte della regione. Ercolano, Castellammare di Stabia e Pozzuoli hanno disposto la sospensione delle lezioni.





Per giovedì 26 novembre 2026 la Campania si prepara a fronteggiare un peggioramento meteorologico che ha portato la Protezione Civile regionale ad alzare l’allerta da gialla ad arancione. Il nuovo livello è scattato alle 14 di mercoledì 25 novembre e resterà in vigore fino alle 14 di giovedì 26. L’avviso, inizialmente destinato a terminare alle 9 di giovedì, è stato prolungato di cinque ore per il peggioramento delle condizioni attese. L’allerta arancione interessa quasi tutta la regione; resta gialla nelle zone di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro. La decisione non comporta automaticamente la chiusura delle scuole: spetta ai Comuni decidere.

Per giovedì sono stati annunciati i primi interventi in tre Centri della provincia di Napoli: Ercolano, Castellammare di Stabia e Pozzuoli. Le rispettive amministrazioni hanno avviato l’iter per interrompere le attività scolastiche e ridurre gli spostamenti di alunni e personale nelle fasce ritenute più rischiose. Altri Comuni potrebbero aggiungersi qualora l’andamento meteorologico imponesse nuove precauzioni. In Campania non è stata ordinata la sospensione generalizzata delle lezioni: ciascuna amministrazione considera le condizioni della propria area e, se necessario, emana un provvedimento sulla base delle previsioni e delle indicazioni delle autorità competenti. Le famiglie possono seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dai municipi e dalle scuole frequentate dai figli.

Per l’intero 26 novembre Pozzuoli sospenderà l’attività didattica. Saranno chiusi anche gli spazi verdi pubblici, le zone in cui è consentito far sgambare i cani e il cimitero cittadino. L’ordinanza firmata dal sindaco è prossima alla pubblicazione e intende contenere la presenza di persone all’esterno durante il passaggio del maltempo. Le misure previste, dunque, oltrepassano l’ambito scolastico e riguardano più luoghi pubblici. Quanto a Ercolano e Castellammare di Stabia, le informazioni disponibili menzionano la chiusura delle scuole, senza indicare altre limitazioni. Altri provvedimenti potranno essere valutati nelle ore successive, in base all’evoluzione delle previsioni e alle decisioni locali.

Le previsioni regionali segnalano precipitazioni sparse o diffuse, anche con rovesci e temporali di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali; il mare sarà agitato e non si escludono mareggiate sui tratti costieri più esposti. L’allerta per vento forte e mare mosso resterà attiva fino alle 14 di giovedì 26 novembre. Tra i rischi indicati figurano frane, caduta di massi, colate rapide di fango e instabilità dei versanti, anche in profondità. La Protezione Civile richiama quindi l’attenzione sia sulle zone esposte alle precipitazioni sia sulle aree costiere interessate dal vento e dal moto ondoso.

Le piogge intense possono innalzare in poco tempo i corsi d’acqua minori e provocare fuoriuscite nelle zone circostanti. Si possono verificare ruscellamenti e ristagni sulle carreggiate, oltre a infiltrazioni e allagamenti in scantinati o nei piani terra. Nei temporali più violenti, le reti urbane di drenaggio potrebbero risultare insufficienti, causando reflussi e traboccamenti nelle aree più basse. Pioggia e vento forte possono rendere difficili gli spostamenti e aumentare i pericoli stradali. Sulla costa il moto ondoso può generare mareggiate. Queste eventualità orientano le precauzioni che i Comuni adottano per tutelare la popolazione.

Per garantire una risposta coordinata alle emergenze, la Protezione Civile della Campania ha sollecitato i sindaci a convocare i Centri operativi comunali, se necessario, o a mantenerli già funzionanti. Ai Comuni spetta anche mettere in atto quanto stabilito nei piani dedicati ai pericoli idraulici e idrogeologici. Tra i punti da tenere sotto osservazione sono indicati alberature, spazi verdi pubblici e strutture esposte alle raffiche o al moto del mare. Poiché i provvedimenti municipali possono comparire in momenti diversi, le famiglie dovrebbero controllare le comunicazioni sia del Comune sia della scuola frequentata dai figli. Il monitoraggio continua e le chiusure potranno essere riviste in rapporto alle condizioni effettive.



