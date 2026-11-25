



La broncopolmonite e il consiglio di non muoversi lasciano in sospeso la presenza dell’attrice nella puntata del 28 novembre.





Ornella Muti ha comunicato di avere la broncopolmonite: la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, sabato 28 novembre, resta quindi incerta. Mercoledì 25 novembre, durante Ballando segreto, l’attrice ne ha parlato con Milly Carlucci, spiegandole di non sentirsi bene. Poiché le è stato raccomandato di restare ferma, al momento non pensa di poter ricominciare ad allenarsi. Per la gara non è ancora stata presa una decisione; si attenderanno i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione. La conduttrice ha suggerito di fare una pausa di due giorni, proposta accolta da Pasquale La Rocca. Nessuna scelta definitiva è stata annunciata finora.

Già lunedì 23 novembre, le condizioni di Muti erano state menzionate a La volta buona. Rossella Erra, intervenuta nel programma presentato da Caterina Balivo, aveva espresso apprensione per quanto accaduto nella gara del sabato precedente. Nel suo resoconto, durante il ballo con Pasquale La Rocca, l’attrice aveva avuto tosse intensa e difficoltà a respirare. Pur con il fiato corto, portò a termine la coreografia. Due giorni più tardi, collegata a Ballando segreto, Carlucci le domandò se respirasse meglio rispetto a quella performance. Muti rispose facendo capire che il problema non era passato e che gli allenamenti, in momento, erano impossibili.

Durante il confronto televisivo del 25 novembre, Carlucci ha chiesto a Muti notizie sui sintomi respiratori già emersi dopo il ballo del sabato. L’attrice ha riferito che la presa finale della coreografia aveva esercitato una pressione sulla gabbia toracica, facendo peggiorare la difficoltà nel respirare. Ha chiarito di non poter affrontare le prove e ha reso noto che le era stata diagnosticata una broncopolmonite. Ha anche precisato che le era stato consigliato di evitare i movimenti. Intanto, la sua partecipazione alla successiva puntata restava senza conferma; non era stato annunciato un abbandono della competizione né una decisione definitiva ancora.

La proposta di Carlucci è stata di far riposare Muti per due giorni e rinviare qualsiasi decisione, osservando ogni giorno i cambiamenti delle sue condizioni. La conduttrice ha ricordato che sabato è attesa la nona puntata stagionale e che successivamente si svolgerà il ripescaggio. Per la coppia restano quindi aperte diverse possibilità, senza che sia già definito il suo percorso nella competizione. Pasquale La Rocca ha concordato con la pausa. Il maestro ritiene opportuno verificare quotidianamente eventuali segnali di ripresa, prima di stabilire se l’attrice potrà tornare ad allenarsi e prendere parte allo spettacolo del sabato sera.

Una precedente difficoltà fisica era emersa nella stagione: la settima puntata di Ballando con le Stelle aveva visto Muti e La Rocca eseguire una Samba sulle note di «Chica Chica Boom Chic». RaiNews ha descritto quella prova come un riscatto dopo l’infortunio alla spalla della settimana precedente. Un altro approfondimento riferisce che, dopo una caduta durante le prove, la figlia Naike Rivelli aveva parlato a Gente di due costole fratturate, una rotta in due punti e scomposta, e dell’uso di antidolorifici da settembre. Sono informazioni attribuite alla figlia, non una nuova diagnosi comunicata da Muti nel collegamento di mercoledì scorso.

Alla vigilia della prossima diretta, la presenza di Ornella Muti resta dunque incerta. Le informazioni disponibili non indicano che la concorrente abbia già lasciato Ballando con le Stelle: la produzione e la coppia attendono di capire se il riposo porterà un miglioramento sufficiente. Il problema respiratorio era stato notato durante la precedente esibizione, mentre la broncopolmonite è stata nominata direttamente dall’attrice il 25 novembre. Per ora il programma non ha comunicato un esito definitivo. La decisione sulla partecipazione sarà presa in base all’andamento delle sue condizioni nei giorni successivi alla proposta di Carlucci, che prevede riposo completo e verifiche quotidiane.



