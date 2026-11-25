



Ospite Serena Rossi, che ha parlato della morte della regista Tiziana Aristarco e dell’incertezza sul futuro di Mina Settembre.





Il 25 novembre 2026, mercoledì, È sempre mezzogiorno ha riservato spazio alla violenza contro le donne. Dagli studi di Rai 1, Antonella Clerici ha dialogato con Serena Rossi, attrice invitata in trasmissione, alternando momenti ai fornelli e racconti personali. Insieme hanno realizzato una decorazione natalizia a forma di albero usando pasta sfoglia, in vista delle feste. La conversazione è partita dalla ricetta e dal programma, poi Clerici ha chiesto notizie sul possibile avvenire di Mina Settembre, serie di Rai 1. Rispondendo, Rossi ha spostato il racconto su un lutto che ha segnato una delle protagoniste della mattinata televisiva e il confronto.

Rossi ha raccontato che nel luglio 2026 è morta Tiziana Aristarco, regista della fiction. Aveva 66 anni ed era una figura amata dall’attrice e dai colleghi. La sua scomparsa ha lasciato il gruppo di lavoro alle prese con un lutto e ha reso incerto il possibile seguito della serie. Rossi ha descritto cast e troupe come una famiglia, richiamando il clima che Clerici crea nella cucina televisiva. La conversazione non ha fornito una data né una conferma sulla produzione di nuovi episodi: l’attrice ha spiegato che occorre prendersi tempo prima di decidere come procedere. La morte della regista è quindi legata anche alle valutazioni sul futuro della fiction.

Rossi ha chiarito di voler tornare a interpretare l’assistente sociale protagonista di Mina Settembre. Per lei una nuova stagione sarebbe un esito desiderato, ma la decisione non è stata presa. Il gruppo dovrebbe valutare come continuare il lavoro avviato da Aristarco, rispettandone l’impostazione artistica. Per questo, ha riferito, il progetto resta in sospeso e sarà necessario attendere prima di capire se la fiction potrà proseguire. Nessuna scelta definitiva è stata annunciata durante È sempre mezzogiorno. Le parole dell’attrice non indicano né l’abbandono della serie né l’avvio certo di una nuova produzione, ma soltanto una pausa di riflessione temporanea.

Nel dialogo con Serena Rossi, Antonella Clerici ha collegato il dolore per Tiziana Aristarco a un anno segnato da altri addii. Ha ricordato Giusina, la chef siciliana che ha perso recentemente il marito, e Dimitri, spiegando che anche tra le persone di È sempre mezzogiorno ciascuno ha salutato qualcuno di speciale. La conduttrice ha espresso senza reticenze la propria amarezza per il 2026. Il momento ha così accostato le perdite della famiglia professionale di Mina Settembre a quelle vissute da chi lavora con lei in Rai nella trasmissione quotidiana.

Già lunedì 23 novembre Clerici aveva affrontato davanti alle telecamere una vicenda privata dolorosa. La conduttrice aveva riferito di aver perso un’amica giovanissima, anticipando che nei giorni successivi il suo abituale sorriso avrebbe potuto lasciare spazio a un’espressione meno Serena. Spiegò che il peso di quella perdita, vissuto fuori dagli studi, poteva rendere arduo conservare in trasmissione la consueta leggerezza. Quel chiarimento offriva agli spettatori una chiave per interpretare un eventuale cambiamento del suo atteggiamento. Il 25 novembre il tono confidenziale è tornato, mentre Rossi ha ricordato la regista e Clerici ha parlato dei lutti in famiglia.

Nel corso della puntata sono stati affiancati il tema della violenza contro le donne, una preparazione per le feste e racconti di carattere personale. A proposito di Mina Settembre, Rossi ha detto che per ora non esiste una decisione sull’eventuale nuova stagione. L’attrice ha espresso interesse a proseguire, ma ha spiegato che occorre trovare una strada per continuare il lavoro avviato da Aristarco. La regista è morta a luglio: la sua scomparsa resta centrale nelle valutazioni del gruppo. Nessun dettaglio è stato dato dall’ospite sui tempi o sulle modalità di un possibile ritorno. Un seguito non è quindi confermato, anche se Rossi ha dichiarato di voler andare avanti rispettando il percorso artistico della regista.



