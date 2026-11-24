



La telefonata con Antonella Clerici svela i nomi delle prime interviste e qualche dettaglio sulla nuova stagione





Martedì 24 novembre 2026, durante È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha ricevuto al telefono Francesca Fagnani, intervenuta a sorpresa nel programma di Rai 1, interrompendo brevemente l’avvio abituale dedicato alla cucina. La chiamata ha trasformato per alcuni minuti la trasmissione in un dialogo tra colleghe e amiche, mentre Fagnani si preparava a tornare quella sera su Rai 2. Il confronto ha anticipato il rientro di Belve, annunciato con tre puntate. La giornalista ha inoltre condiviso dettagli sulla stagione in arrivo, confessando che l’emozione si ripresenta puntualmente quando si trova davanti agli spettatori, anche dopo aver affrontato interviste.

Clerici ha approfittato della telefonata per chiedere a Fagnani come affrontasse il debutto e quali ospiti avrebbe accolto nelle puntate d’apertura. La risposta ha incluso Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. Secondo la giornalista, Totti possiede una forte carica umana ed è simpatico; il colloquio con lui, ha raccontato, è stato divertente. Nelle ore precedenti erano comparsi online alcuni spezzoni dell’intervista all’ex capitano della Roma, facendo crescere l’attesa per la messa in onda. Fagnani ha riferito di aver gradito la spontaneità dell’ex calciatore, senza legarla ai suoi successi nello sport, condividendo il giudizio durante la diretta.

Tra gli incontri della puntata inaugurale, Fagnani ha segnalato anche quello con Gemma Galgani. La partecipante torinese di Uomini e Donne, presenza storica del trono over, si confronterà con il tema dei sentimenti e con l’idea che l’età non debba stabilire se sia possibile provarli. La giornalista ha anticipato che Galgani sosterrà con forza la libertà di vivere le emozioni e ha giudicato positivamente il suo intervento. Nel dialogo telefonico, la conduttrice di Belve ha poi accennato a tre ospiti dell’episodio seguente, lasciandoli anonimi: una personalità della musica al centro di discussioni, una grande atleta e un’attrice.

Il ritorno di Belve è fissato per martedì 24 novembre: la trasmissione andrà in onda su Rai 2 alle 21.25. Nello stesso giorno, È sempre mezzogiorno ha ospitato la telefonata di Antonella Clerici a Francesca Fagnani. Il debutto comprende tre puntate, con Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino indicati fra i protagonisti. Quanto alla settimana seguente, Fagnani si è limitata a segnalare una persona legata alla musica, una sportiva e un’attrice, mantenendone riservati i nomi. La conversazione ha richiamato le interviste realizzate con Totti e Galgani; nessun dettaglio particolare è emerso invece su Favino. Non sono state date ulteriori identità nel corso della chiamata.



