



Dopo l’uscita di Piera, Roncaccia ha raccontato quanto gli pesi l’idea di trascorrere una settimana lontano da lei senza sapere se arriverà in finale. Ora si gioca con Andreas Müller l’ultimo posto.





Dopo la semifinale del Grande Fratello Vip, disputata lunedì 23 novembre, Alessandro Roncaccia ha ceduto alle lacrime. Durante quella puntata Alessandro Varsi e Piera Meloni hanno lasciato definitivamente il programma, e la doppia eliminazione ha scosso il romano, ferito in particolare dall’addio a Piera. Quando la diretta si è conclusa, non è riuscito a celare il dolore e ha pianto davanti agli altri abitanti della Casa. La trasmissione guidata da Ilary Blasi chiuderà lunedì 30 novembre; nel frattempo i concorrenti devono ancora stabilire chi occuperà il posto finale rimasto libero. Tra scontri e tensioni, ha stretto legami durante la convivenza.

Per confortare Alessandro sono intervenuti Marina La Rosa e Andreas Müller. Roncaccia ha ammesso che l’idea di restare sette giorni senza Piera, senza sapere se accederà alla finale, gli pesa. Il distacco dalla ragazza non è l’unico motivo di sconforto: lo delude anche non avere già conquistato un posto nell’ultima puntata. Andreas ha detto che avrebbe pensato ad Alessandro come finalista, anziché a Federica Morello, che ha ottenuto l’accesso. Roncaccia ha rivendicato di aver lottato per arrivare allo stesso risultato. Marina gli ha proposto di dedicare quei giorni a conoscersi meglio; lui ha replicato che vive solo da un’intera vita.

Parlando con gli altri concorrenti, Roncaccia ha rivelato che avrebbe accettato di uscire dal programma al posto di Piera, pur di non doverle stare lontano. Giulia Provvedi ha provato a immedesimarsi nel suo dolore. Alessandro ha detto di non orientarsi più nella Casa, perché molti luoghi gli riportano alla mente i momenti trascorsi con lei. Marina ha fatto notare che la separazione potrebbe giovare anche a Piera. La Rosa ritiene che, rientrata nella quotidianità, la ragazza dovrà occuparsi di questioni personali e forse avrà bisogno di momenti da vivere per conto proprio. Questa è una valutazione di Marina, non una previsione certa sulle conseguenze della lontananza.

Nel corso delle settimane, la convivenza aveva portato Roncaccia a stringere rapporti con gli altri inquilini, nonostante confronti e tensioni. Il momento di fragilità seguito alla semifinale ha reso visibile quanto quei legami contino per gli altri concorrenti in quei momenti. Marina La Rosa e Andreas Müller gli sono stati vicino, mentre Giulia Provvedi ha cercato di capire il suo turbamento. Alessandro ha descritto un senso di smarrimento, associato ai luoghi che gli ricordano Piera. La sua permanenza resta condizionata dall’esito della votazione e dalla possibilità di raggiungere la finale.



