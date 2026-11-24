A Rete 4 il giornalista ha collegato la vicenda alle accuse giudiziarie; lettere, hard disk e autopsia sono al vaglio degli inquirenti.





A Rete 4 il giornalista ha collegato la vicenda alle accuse giudiziarie; lettere, hard disk e autopsia sono al vaglio degli inquirenti.





La morte di Gianni De Gennaro continua a essere oggetto di domande sulle ultime settimane. Il ritrovamento del corpo nella villa in Maremma ha riaperto il dibattito sul presunto depistaggio della strage di via D’Amelio. Gli investigatori ricostruiscono gli eventi e valutano i documenti lasciati dall’ex prefetto. Nell’abitazione sono state trovate lettere: una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, un’altra forse destinata alla pubblicazione. Sono stati sequestrati anche due hard disk, il cui contenuto potrebbe offrire elementi alle indagini in corso.

La Procura di Grosseto conduce un fascicolo per istigazione al suicidio; parallelamente, a Firenze la Direzione distrettuale antimafia ha aperto un’altra pratica. Per determinare le cause della morte si attende l’autopsia. Anche la Commissione parlamentare Antimafia esaminerà la vicenda: l’ufficio di presidenza è convocato oggi e dovrà considerare se richiedere le lettere. Del caso si è parlato su Rete 4, durante Quarta Repubblica. In trasmissione Nicola Porro si è rivolto a Bruno Vespa chiedendogli di illustrare la propria lettura del gesto compiuto da De Gennaro.

Vespa ha proposto una propria interpretazione, collegando la morte alle contestazioni giudiziarie e alla difficoltà che, a suo giudizio, De Gennaro avrebbe incontrato nell’affrontare un processo. Ha richiamato le intercettazioni e un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, sostenendo che non fosse assolutoria. Secondo il giornalista, nelle conversazioni vi sarebbero elementi difficili da giustificare, tra cui la presunta protezione di Salvatore Contorno, collaboratore di giustizia. Si tratta della lettura espressa da Vespa in trasmissione, non di una conclusione giudiziaria accertata.

Secondo Vespa, la protezione accordata a Contorno avrebbe avuto lo scopo di impedirgli di collaborare con gli investigatori. De Gennaro, nella ricostruzione del giornalista, avrebbe incaricato due propri collaboratori di sorvegliarlo, affidandosi in particolare a un ex poliziotto con il grado di ispettore. La vicenda sarebbe emersa quando l’ex capo della Polizia si accorse, l’anno precedente, di essere intercettato. Porro gli chiese come potesse stupirsene un poliziotto. Vespa replicò indicando microspie collocate nella stanza di De Gennaro al Centro Studi Americani, disse.

Secondo quanto Vespa ha riferito in tv, De Gennaro teneva il cellulare nella stanza senza conversare e faceva uscire il suo poliziotto di fiducia con il pretesto di una sigaretta, per scambiare parole lontano dall’interno. Il giornalista ha detto che l’ex prefetto non aveva previsto di essere ascoltato tramite microspie e che così si era ritrovato in una posizione scoperta. Nell’inchiesta sul supposto depistaggio, le responsabilità considerate non sono state accertate. L’esame autoptico e le verifiche dovranno ricostruire il contesto del decesso, mentre le ragioni restano da chiarire.



