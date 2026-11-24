L’ex premier ha contestato il perimetro della Commissione d’inchiesta; il confronto con i parlamentari di Fratelli d’Italia si è concentrato anche su Luca Di Donna e Domenico Arcuri.





L’ex premier ha contestato il perimetro della Commissione d’inchiesta; il confronto con i parlamentari di Fratelli d’Italia si è concentrato anche su Luca Di Donna e Domenico Arcuri.





L’audizione di Giuseppe Conte davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid ha riguardato le decisioni del governo durante l’emergenza sanitaria, ma è diventata anche un confronto acceso con i parlamentari di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami, Marco Lisei e Ylenja Lucaselli. Bignami ha aperto leggendo messaggi dei familiari delle vittime, con domande sull’impreparazione dell’Italia, sul piano pandemico non aggiornato, sull’accesso alle cure e su possibili guadagni legati all’emergenza. Gli interrogativi chiedevano chiarimenti su scelte e responsabilità. Conte, ex presidente del Consiglio e oggi leader del Movimento 5 Stelle, ha contestato l’impostazione dell’inchiesta e l’esclusione delle Regioni, citando Lombardia e Veneto.

Nel dibattito con i commissari, Conte ha chiamato la Commissione «plotone d’esecuzione». Ha sostenuto di non aver avuto incontri con Luca Di Donna a Palazzo Chigi e di aver troncato i legami professionali con l’ex socio di studio dopo l’insediamento al governo. Bignami ha messo in dubbio tale versione, chiedendo perché Conte minacciasse querele verso chi avanzava perplessità, mentre non avesse denunciato Di Donna, accusato di sfruttare il suo nome a fini di profitto. Lo ha detto «in continua contraddizione». Lucaselli ha ricondotto l’irritazione dell’ex premier a quanto, secondo lei, starebbe venendo alla luce riguardo ai rapporti con Di Donna e alla loro collaborazione professionale.

Ha citato inoltre presunti rincari del cento per cento delle mascherine cinesi «non mediche» e i verbali riservati dell’Unità di Crisi: contestazioni formulate durante l’audizione, non fatti accertati nel testo disponibile. Il presidente della Commissione, Marco Lisei, ha chiesto perché Conte avesse scelto Domenico Arcuri come commissario straordinario anziché il generale Figliuolo. Quando Conte ha chiesto di intervenire, Lisei gli ha risposto che gli avrebbe dato la parola dopo aver compreso la domanda. Conte ha reagito battendo i pugni sul tavolo e chiedendo: «Ma come si permette?». Il botta e risposta ha riguardato così anche il modo di condurre l’audizione.

In chiusura sono entrate nel confronto le querele per diffamazione e le garanzie connesse al mandato parlamentare. Conte ha segnalato gli impedimenti incontrati nel procedere legalmente contro chi lo critica, chiedendo ai deputati della maggioranza se fossero pronti a rinunciare all’immunità. Bignami ha rilanciato con una proposta: lasciare entrambi il Parlamento e affrontarsi davanti ai giudici senza coperture istituzionali. Conte ha rifiutato, definendo l’ipotesi una «baggianata» e ricordando di essere stato eletto. I membri della maggioranza hanno affermato che le domande poste dai familiari delle vittime non avevano avuto risposta. Si tratta della loro valutazione, distinta dalle contestazioni mosse all’ex premier durante la seduta.



