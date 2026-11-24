



Il programma di trenta minuti, in onda il 29 novembre, ripercorre la chemioterapia affrontata nel 2024 e le conseguenze della malattia.





Kate Middleton porterà sul piccolo schermo il proprio vissuto legato al cancro in un programma documentario di trenta minuti, previsto su Bbc domenica 29 novembre. Nel corso del racconto, la principessa di Galles tornerà alle cure chemioterapiche sostenute nel 2024, illustrandone le ricadute sul corpo e sull’equilibrio emotivo. Le sequenze promozionali anticipano una riflessione: ricevere una diagnosi tumorale può mutare la percezione della propria esistenza. La trasmissione segue la comunicazione della remissione e il rientro graduale di Kate agli appuntamenti pubblici. Ha deciso di rendere noti aspetti intimi del cammino, affrontando vulnerabilità e importanza dei gesti quotidiani.

La principessa di Galles racconta che l’esperienza del cancro non coincide soltanto con trattamenti e operazioni. Nel documentario riserva spazio a ciò che accade sul piano personale, quando una diagnosi porta a interrogarsi sulla propria fragilità. Kate descrive il confronto con la mortalità e l’accettazione che la vita abbia limiti, un passaggio che nel suo racconto produce una svolta interiore. A questa consapevolezza affianca un’osservazione sugli effetti della malattia: in una delle clip diffuse, dice che il tumore può modificare il corpo e rendere più sensibili.

Il programma raccoglie pensieri legati al suo percorso, senza attribuire a tutte le persone malate gli stessi sentimenti o gli stessi cambiamenti. La dimensione emotiva completa la narrazione delle cure ma resta una testimonianza individuale.

Nel materiale mostrato prima della messa in onda, Kate compare anche mentre affronta la prova nota come sfida delle tre vette. La challenge richiede di arrivare in sole 24 ore sulle cime più elevate di Inghilterra, Scozia e Galles. Il progetto ha una finalità solidale: quanto sarà ricavato distribuendo il documentario andrà all’ente benefico legato al Royal Marsden, tra i maggiori ospedali londinesi specializzati in oncologia. La prova associa quindi il racconto della malattia a un’impresa fisicamente gravosa e al sostegno dell’organizzazione. Il programma, come annunciato, durerà trenta minuti.

La natura ha avuto spazio nelle dichiarazioni di Kate successive alla remissione. Tra il 2025 e il gennaio 2026, una serie di suoi video ha seguito i cambiamenti stagionali: la principessa ha raccontato che il mondo naturale l’aveva aiutata a guarire. In un secondo momento ha affrontato lo stesso argomento parlando con Robert Macfarlane, autore britannico di opere dedicate ai viaggi e alla montagna. Il loro confronto è apparso in un numero speciale di Country Life, curato eccezionalmente dal principe William. Kate ha indicato la natura come un sostegno capace di alimentare la speranza nei passaggi più dolorosi della malattia.



