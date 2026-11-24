



Secondo il giornalista Tom Sykes, il futuro sovrano valuterebbe di riservare titoli e trattamento reale ai familiari impegnati in compiti ufficiali.





Tom Sykes, giornalista, riferisce che William starebbe pensando a modificare i titoli della famiglia reale, con possibili conseguenze per Harry, Meghan e i loro figli. Nel volume Dukes of Hazard prospetta che «Sua altezza reale» venga riconosciuta soltanto ai parenti che svolgono incarichi ufficiali per la Corona. A suo dire, l’erede potrebbe anche togliere al fratello minore il rango di principe. Nessuna misura risulta però presa: queste sarebbero intenzioni attribuite a William, attuabili solo quando diventerà re, al momento, e non decisioni già entrate in vigore.

Nel mese di ottobre 2025, William rese noto di voler cambiare alcune cose. A tredici mesi da quell’annuncio, voci di stampa tratteggiano l’ipotesi di una diversa configurazione della Corona e delle relazioni tra i suoi familiari. Carlo, che ha raggiunto i 78 anni, prosegue negli incarichi ufficiali pur convivendo con una forma tumorale, senza che ne siano stati divulgati particolari. Il principe William, oggi 44enne, si preparerebbe ai compiti futuri. Secondo persone del suo entourage, lavora anche all’estero per intrecciare rapporti favorevoli al Regno Unito e incoraggiare cooperazione sulle questioni mondiali di portata.

Le notizie sul possibile ridimensionamento dei privilegi di Harry emergono mentre i rapporti con William restano compromessi. Harry e Meghan hanno fatto ritorno nel Regno Unito dopo aver trascorso alcuni anni in California, ma le fonti citate non prospettano una riappacificazione: William non intenderebbe ricostruire il rapporto fraterno. Harry ha raggiunto l’Ucraina durante la permanenza di William e Kate in India. Poi è comparso a This Morning per presentare gli Invictus Games, attesi a Birmingham nel luglio 2027.

Ha condiviso anche considerazioni sui figli, Archie e Lilibet, che hanno sette e cinque anni. Il debutto nel sistema scolastico britannico li avrebbe inizialmente disorientati. Il padre sostiene che la scuola inglese li abbia resi più sicuri, benché parlino ancora con accento americano, secondo il suo racconto.

Sykes riporta che i collaboratori di William negano intenti punitivi: un eventuale taglio dei privilegi servirebbe a contenere la monarchia, riservando onori a chi la rappresenta. Il precedente indicato è lo zio Andrea, rimasto senza titoli, dimore reali né denaro pubblico; Carlo lo sosterrebbe ancora attingendo al patrimonio personale. La riforma investirebbe pure Charlotte e Louis: William vorrebbe che potessero scegliere un percorso libero dai doveri dinastici, seguendo Anna ed Edoardo. Charlotte, che ha undici anni, avrebbe manifestato interesse per il teatro o il canto. George, primogenito, sarebbe invece destinato a salire al trono britannico.



