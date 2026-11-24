Aveva 79 anni e guidava l’azienda di famiglia dal 1995. La sua storia è legata a Treviso e Carbonera.





Aveva 79 anni e guidava l’azienda di famiglia dal 1995. La sua storia è legata a Treviso e Carbonera.





A Treviso, Francesco Dal Negro, imprenditore e figura centrale nella storica impresa di famiglia dedicata alle carte, si è spento sabato scorso a 79 anni. La notizia ha coinvolto anche Carbonera, legata alle vicende dell’azienda. Il decesso è seguito a un repentino peggioramento di una patologia cronica. Fino a quel momento aveva conservato il riserbo che lo aveva sempre caratterizzato. La società ha attraversato mutamenti di mercato e generazioni. Nel 1995, da rappresentante della terza generazione, ne prese le redini. In quegli anni videogiochi e svago digitale stavano trasformando il modo in cui le famiglie italiane occupavano il tempo libero.

A Treviso la produzione delle carte da gioco è attestata già nel 1756. Nel corso dell’Ottocento l’attività passò tra diverse gestioni e fu conosciuta anche come Prezioso. Nel 1928 il nonno di Francesco, Teodomiro, rilevò la Fabbrica e nacque la Fabbrica carte da giuoco Bennati & Dal Negro Successori Prezioso. Francesco proseguì questa vicenda imprenditoriale puntando a rinnovare l’impresa senza rinunciare alla sua identità. La sfida consisteva nel mantenere un prodotto tradizionale mentre cambiavano i modi di trascorrere il tempo libero e si affermavano nuove forme di intrattenimento. Il legame con Treviso rimase saldo anche durante i successivi passaggi aziendali.

Nel 2002 la produzione lasciò la sede storica trevigiana e venne trasferita nel nuovo stabilimento di piazza Cavarzerani, a Carbonera. Nel 2003 il gruppo acquisì Masenghini, società bergamasca le cui origini risalgono al 1878. L’anno seguente entrò nell’azienda anche Ntp, specializzata in carte di plastica destinate soprattutto a circoli e casinò. Oggi la produzione è di circa 2,5 milioni di mazzi all’anno e l’impresa conta una sessantina di dipendenti. Nel consiglio di amministrazione siedono le figlie di Francesco, Emilia ed Elisabetta, a proseguire la presenza della famiglia nella gestione.

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha ricordato Dal Negro come protagonista della storia economica e imprenditoriale cittadina. Alberto Stefani, presidente della Regione, ha richiamato il lavoro svolto per rinnovare l’eredità familiare, diffondere la tradizione trevigiana e conservare il rapporto con il territorio. Anche il gruppo consiliare Impegno Civico di Carbonera ha espresso cordoglio, ricordando il contributo della famiglia allo sviluppo delle due comunità. I funerali si terranno giovedì alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore.



