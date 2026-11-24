



In uscita il 24 novembre, il volume raccoglie appunti dal 1992 al 2024 e riflessioni sulla vita spirituale di Bergoglio.





Il Diario personale di Papa Francesco uscirà il 24 novembre per la Libreria Editrice Vaticana, come anticipato da La Stampa. Le carte, affidate dal pontefice al cardinale Víctor Manuel Fernández, custodiscono note raccolte nell’arco di quasi trentadue anni, fra il 20 dicembre 1992 e il 18 agosto 2024. Vi si trovano pensieri sulla fede e sulla dimensione interiore, composti in periodi differenti della vicenda di Jorge Mario Bergoglio: dapprima vescovo ausiliare a Buenos Aires, in seguito vescovo di Roma. Fernández ha curato e commentato il testo, pubblicato nello stesso momento in cinque lingue e in 94 Paesi, rendendo accessibili riflessioni private nate in fasi e incarichi diversi.

Un’annotazione riferisce che, celebrando una messa, Francesco credette di avvertire il diavolo e di sostenerne lo sguardo. Nel resoconto ripreso da La Stampa, quegli occhi gli sembrano portare insieme una minaccia e un richiamo seducente. In altri passaggi compare una scena che egli associa alla soglia infernale. Il testo registra convinzioni e percezioni soggettive, senza accreditarle come circostanze dimostrate da persone. Marcello Semeraro, ascoltato dal quotidiano, interpreta pagine alla luce dell’educazione gesuita del pontefice e della tradizione di sant’Ignazio di Loyola. Per lui, discernere significa vagliare pensieri e stati d’animo così da comprendere via seguire.

Nel diario affiora inoltre il periodo difficile che Francesco colloca fra il 2021 e il 2022, già nel corso del suo pontificato da diversi anni. Secondo l’uso ignaziano, la parola desolazione descrive una condizione di sconforto e agitazione interiore, capace di rendere arduo perfino raccogliersi in preghiera. Queste annotazioni mettono quindi in relazione le esperienze visionarie con un travaglio personale maturato mentre Francesco esercitava il ministero. Sul quotidiano La Stampa, il cardinale Matteo Maria Zuppi legge nel materiale un tratto di Bergoglio meno conosciuto, quello mistico. Le pagine danno conto di stagioni differenti e tengono insieme l’esposizione pubblica e le difficoltà intime.

Una frase risale al 1994, quando Bergoglio non era ancora stato eletto papa: «La misericordia è la mia vera storia». Le annotazioni iniziano il 20 dicembre 1992, mentre era vescovo ausiliare di Buenos Aires; l’ultima, datata 18 agosto 2024, lo presenta come vescovo di Roma da oltre undici anni. Francesco morì pochi mesi dopo, il 21 aprile 2025. Prima della pubblicazione, aveva affidato il diario e altre note personali a Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e suo stretto collaboratore. Fernández presenta e commenta il volume, che rende accessibili riflessioni sulla tentazione, sulla preghiera e sulla fiducia in Dio.



