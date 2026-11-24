



Secondo Repubblica, la premier teme che l’operazione contro navi russe possa destabilizzare il Mediterraneo e aggravare le tensioni libiche.





L’azione delle forze ucraine in Libia ha provocato tensioni nei rapporti fra Roma e Kiev. Repubblica riferisce che Giorgia Meloni avrebbe definito inaccettabile il raid contro unità russe, avvenuto a breve distanza dalle coste italiane. Dall’inizio del suo incarico, la premier difende l’integrità territoriale ucraina e rispetta gli accordi con i partner occidentali; tuttavia paventa che il conflitto raggiunga il Mediterraneo. Il giornale collega il suo malcontento alla possibilità di una crisi destabilizzante e ardua da governare, non a un mutamento della linea italiana verso Kiev: l’appoggio resta centrale nell’agenda diplomatica del Paese e non viene meno per ora.

Antonio Tajani, titolare della Farnesina e vicepremier, ha espresso una condanna pubblica dell’iniziativa. Palazzo Chigi, invece, avrebbe scelto di non intervenire per evitare, Secondo l’articolo, ulteriori tensioni in una cornice internazionale già fragile. La distinzione attribuita a Meloni riguarda il bersaglio: attaccare la rete navale clandestina del Cremlino, gli scambi di combustibili e i mercantili impiegati per eludere le sanzioni non equivale a colpire navi russe entro le acque libiche. Per il governo, quest’ultimo intervento oltrepasserebbe il limite, esponendo il fronte meridionale della Nato, che la premier chiede da anni di affiancare a quello orientale nell’attenzione di Roma.

Nella ricostruzione, agli ambienti governativi è attribuito anche il timore che il contributo italiano all’Ucraina venga sottovalutato, benché gli aiuti forniti siano inferiori per quantità e valore a quelli di altri partner europei. Da qui l’avvertimento che un sostegno oggi senza condizioni potrebbe ridursi se la situazione sfuggisse di mano. Una valutazione diversa è stata proposta da Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e presidente della Med-Or Italian Foundation, intervistato dal Corriere della Sera. Minniti ha descritto l’operazione, condotta con droni marini, come un’azione senza precedenti e un segnale di forza, inserito nella strategia ucraina di colpire i russi in profondità, ovunque si trovino.

Minniti legge gli attacchi come prova del ruolo centrale del Mediterraneo nella contesa tra Kiev e Mosca. Per questa ragione, sostiene, gli europei dovrebbero avere un posto nei colloqui di pace promossi da Trump. A suo giudizio, dopo l’aggressione russa, l’Ucraina può legittimamente colpire interessi di Mosca. Tuttavia, l’azione rischia di aggravare le fratture libiche e ostacolare la riunificazione. Tra le forze contrarie al percorso ha menzionato il Consiglio militare di Misurata. L’effetto per Kiev potrebbe essere il rafforzamento di chi respinge la riconciliazione nazionale. Inoltre, Secondo Minniti, la destabilizzazione nordafricana perseguita da Mosca può alimentare milizie jihadiste nel Sahel.



