



Dopo dieci anni nel programma di Rai 1, la giornalista ha indicato la mancanza di nuove opportunità come ragione della scelta.





Un’interazione su Instagram ha spinto Selvaggia Lucarelli a spiegare il cambiamento di rotta dopo dieci anni nella giuria di Ballando con le stelle, trasmissione di Rai 1. La giornalista ha ripensato alla propria decisione rispondendo a chi le chiedeva se, cinque anni prima, avrebbe considerato possibile andarsene. Ha riconosciuto che quel lavoro, sotto la guida di Milly Carlucci, le ha dato modo di crescere sul piano televisivo e di partecipare a un programma di successo. Al tempo stesso, ha circoscritto il proprio apporto. Nel suo ragionamento, la mancanza di sbocchi professionali in Rai ha avuto un peso oltre Ballando.

Nel ripercorrere sui social gli anni trascorsi nella giuria, Lucarelli ha descritto la crescita raggiunta in televisione grazie al programma. Ha però distinto il proprio apporto dal successo generale dello show. Lasciare Ballando, ha spiegato, non significa disconoscere il valore di quell’esperienza né prendere le distanze dalla trasmissione. La ragione è legata alla carriera: al di fuori di quel ruolo non avrebbe trovato altri spazi nella televisione pubblica. Ha riferito che, durante il decennio, non le sarebbero arrivati nuovi incarichi Rai; al contrario, alcuni concorrenti e ballerini avrebbero avuto occasioni ulteriori. Proseguire nella stessa posizione, perciò, non le avrebbe aperto percorsi differenti.

La giornalista ha detto che, a suo giudizio, il limite era diventato evidente: per continuare a crescere e sperimentare altri incarichi non poteva rimanere per sempre nella trasmissione. Ha sintetizzato questa sensazione richiamando il linguaggio della danza: mentre nel programma i partecipanti imparano nuovi passi, lei si sentiva l’unica costretta a restare ferma. La frase, affidata alla storia Instagram in risposta al follower, collega la scelta di lasciare la giuria alla mancanza di sbocchi che Lucarelli attribuisce ai suoi anni in Rai. Nella risposta riportata non ha indicato altri motivi: il punto è poter fare nuove esperienze televisive.

Dopo l’uscita da Ballando, Lucarelli ha proseguito il suo cammino televisivo a Mediaset: oggi commenta il Grande Fratello Vip come opinionista. La ricostruzione principale segnala anche che dovrebbe mettersi alla guida di L’Isola dei famosi e di Too Hot To Handle. Un articolo apparso il 24 novembre 2026 ribadisce la presenza al Grande Fratello Vip e indica per il 2027 la conduzione di L’Isola dei famosi. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un impegno annunciato per il futuro, non di una trasmissione già andata in onda. Dalla giuria passa così ad altre funzioni, tra commento e conduzione.

La scelta di interrompere il rapporto con Ballando è stata spiegata da Lucarelli attraverso l’assenza di nuove possibilità in Rai, dopo anni di esperienza significativa. La giornalista non ha negato il contributo dato allo show, ma non se ne è attribuita da sola il successo. Nel suo confronto, alcuni concorrenti e ballerini avrebbero ricevuto opportunità oltre il programma. I dieci anni condivisi con Milly Carlucci conservano il loro valore, ma non bastavano a convincerla a restare indefinitamente nello stesso ruolo. L’immagine del movimento in avanti rende evidente la sua esigenza di non interrompere la crescita lavorativa.

L’intervista concessa a Chi e ripresa da ANSA il 29 settembre 2026 affrontava anche il rapporto di Selvaggia Lucarelli con la Rai e Milly Carlucci. La giornalista raccontò che la conduttrice l’aveva sostenuta ripetutamente quando, secondo lei, l’emittente aveva preso in considerazione di sostituirla. Disse inoltre di non essere mai stata convocata da un dirigente per discutere del proprio avvenire professionale. In quell’intervista parlò degli sforzi di Carlucci e Giancarlo De Andreis per mantenerla nel programma in diverse fasi politiche. Questi elementi appartengono a un racconto precedente, distinto dalla successiva risposta su Instagram, dove attribuì l’addio alla mancanza di altri incarichi nella Rai. Sono due resoconti.



