Dopo circa quarant’anni nella Polizia di Stato, è arrivato il congedo nel gennaio 2026. Conte ha conseguito tre lauree e un master in Criminologia.





Dopo circa quarant’anni nella Polizia di Stato, è arrivato il congedo nel gennaio 2026. Conte ha conseguito tre lauree e un master in Criminologia.





Fabio Conte è arrivato a Uomini e Donne dopo una carriera di circa quarant’anni nella Polizia di Stato. Nel programma di Maria De Filippi partecipa al trono over, dove inizialmente ha cercato di conoscere Gemma Galgani. La dama torinese, secondo la ricostruzione della fonte, non avrebbe mostrato un coinvolgimento sufficiente; Conte ha quindi interrotto quella frequentazione. In trasmissione è stato descritto per i modi garbati e l’eleganza nei rapporti con le donne, mentre le sue vicende sentimentali continuano a essere seguite. Dietro il nuovo ruolo televisivo, tuttavia, c’è un percorso professionale concluso da poco: il pensionamento è avvenuto all’inizio del 2026.

La carriera di Conte era cominciata a vent’anni e si sviluppò attraverso gli uffici della Polizia di Stato. In apertura fu assegnato alla Polizia Postale e alla Stradale di Albano; in seguito operò presso la Digos milanese. Un incarico in una sede del centro romano precedette il rientro ad Albano, dove rimase a lungo come sostituto commissario. La carriera lo portò poi a dirigere la Stradale di Todi e a lavorare da funzionario al Ministero dell’Interno e al Senato della Repubblica. Per due anni guidò il Commissariato di San Candido, nel Bolzanese, quindi fu vice dirigente a Colleferro. Concluse ad Albano Laziale.

Quando il 2025 volgeva al termine, Conte era commissario capo e guidava il Commissariato di Borgo Garibaldi ad Albano Laziale. Il limite d’età previsto ha determinato la fine del suo servizio: il pensionamento è decorso dal primo gennaio 2026, dopo circa quattro decenni nella Polizia di Stato. Si è così chiuso un percorso professionale sviluppato in varie sedi e accompagnato da incarichi con responsabilità differenti. Il rientro ad Albano, località dove aveva già lavorato a lungo, è avvenuto prima del congedo. Secondo la fonte principale, una volta archiviata l’attività professionale, Conte ha scelto di partecipare al programma trasmesso da Canale 5 e di mettersi alla prova nella ricerca sentimentale.

La formazione accademica comprende tre lauree: Scienze politiche internazionali europee e delle amministrazioni, Giurisprudenza e Scienze sociologiche, quest’ultima triennale. Conte ha inoltre conseguito un master in Criminologia. Questi titoli si affiancano agli incarichi svolti nella Polizia di Stato, al Ministero dell’Interno e al Senato della Repubblica. Le informazioni sul suo percorso lavorativo e sugli studi sono riportate negli approfondimenti dedicati al pensionamento e al cavaliere. La fonte principale precisa che negli ultimi mesi del 2025 dirigeva il commissariato di Borgo Garibaldi; il resoconto locale colloca invece il termine dell’incarico alla fine dello stesso anno, con il pensionamento dal giorno successivo.

La conoscenza di Gemma ha preceduto l’avvicinamento di Conte a Liat Cohen all’interno della trasmissione. Secondo la fonte, tra i due sembrava esserci affinità sul piano mentale, ma la frequentazione non avrebbe avuto il seguito desiderato. L’articolo richiama anticipazioni sulle registrazioni: il cavaliere avrebbe trascorso una notte con una dama diversa. La confessione avrebbe provocato una reazione in Gemma e un siparietto insieme a Tina Cipollari. In un momento successivo Conte avrebbe deciso di terminare anche questa conoscenza. Si tratta di indiscrezioni sulle registrazioni, non di scene presentate come già andate in onda. La fonte non rivela quando siano state effettuate le registrazioni né chi fosse l’altra dama.

Il passaggio di Fabio Conte alla televisione è avvenuto dopo il pensionamento, non durante una sospensione del servizio: la Polizia di Stato si è conclusa per lui il primo gennaio 2026, e solo in seguito è entrato nel Trono Over. Le fonti ricostruiscono incarichi, sedi e formazione, mentre un articolo sul congedo riguarda Marco Gambacorta, non Conte, e non documenta la carriera. Un testo accenna a una candidatura politica, estranea al percorso lavorativo trattato, senza assumerla come informazione. Le relazioni sentimentali sono riportate secondo la fonte principale e le anticipazioni da essa richiamate.



