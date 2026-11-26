



A Mattino Cinque sono state discusse le dichiarazioni su Marco Poggi e il soliloquio di Andrea Sempio del 14 aprile 2025. Le responsabilità restano da accertare.





La Procura di Pavia esamina l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Alberto Stasi, condannato definitivamente a sedici anni. Andrea Sempio è indagato, ma la responsabilità non è accertata. Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, ha discusso il video intimo quale ipotesi di movente.

Al centro del dibattito in studio è finito un presunto confronto tra Stasi e Marco Poggi, fratello di Chiara, avvenuto pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo e riguardante un filmato privato. Riccardo Signoretti ha invitato a considerare quanto poco tempo fosse trascorso dal delitto, descritto come efferato, e lo choc delle persone interessate. Ha quindi interrogato gli ospiti sull’opportunità di affrontare quel tema in una fase così ravvicinata e sull’eventuale urgenza di farlo. Panicucci ha aggiunto una perplessità diversa, legata alla presunta sede del colloquio. Le informazioni riferite durante la puntata indicavano il cimitero come luogo della conversazione. La conduttrice ha sottolineato che proprio lì sarebbe stato aperto il discorso relativo al video privato.

Le interpretazioni discusse in trasmissione

L’avvocato Fabrizio Gallo ha sostenuto che il video sarebbe centrale nell’ipotesi della Procura sul movente attribuito a Sempio. Ha poi proposto una propria lettura della domanda di Marco Poggi: a suo giudizio, il fratello avrebbe cercato di proteggere Sempio dalla visione del filmato. Gallo ha inoltre ipotizzato che Sempio fosse invaghito di Chiara, avesse cercato un contatto respinto e che questo potesse essere collegato al delitto. Sono valutazioni personali espresse dal legale nel corso della trasmissione, non conclusioni giudiziarie né fatti accertati. La ricostruzione dell’ipotesi investigativa resta distinta dalle dichiarazioni di Gallo: la responsabilità di Sempio, come quella di ogni persona coinvolta, spetta agli accertamenti della magistratura.

La trasmissione ha posto l’attenzione su una memoria Usb appartenuta a Chiara Poggi, oggetto di verifiche degli investigatori per capire se contenesse anche immagini intime. Nel servizio è stato rievocato il soliloquio di Sempio del 14 aprile 2025. Secondo quanto illustrato in puntata, le sue parole avrebbero suggerito una conoscenza del video custodito nel dispositivo anteriore alla diffusione della notizia. L’inviato ha osservato che, alla data del soliloquio, nessuno avrebbe ancora parlato di quel contenuto. Ha riferito inoltre la posizione della Procura: l’elemento potrebbe avere rilevanza, perché Sempio non avrebbe potuto sapere della registrazione sulla chiavetta se non disponendo già di quell’informazione.

Gli investigatori stanno valutando questo aspetto, che non è stato presentato come prova definitiva. Toccherà ai magistrati stabilire quale valore attribuire alle frasi riferite a Sempio e se siano credibili nel contesto complessivo dell’inchiesta. Il servizio ha distinto due vicende: da una parte, la domanda che Marco Poggi avrebbe posto a Stasi dopo la morte della sorella; dall’altra, il soliloquio del 2025 con riferimento alla memoria Usb. In trasmissione è stato detto che proprio quest’ultimo passaggio è al vaglio degli investigatori. Nel materiale reso disponibile non compaiono ulteriori indicazioni sulle verifiche effettuate o sulle loro conclusioni. Il movente ipotizzato non è stato accertato e le responsabilità restano da chiarire.

Panicucci, Signoretti e Gallo hanno partecipato al confronto offrendo prospettive non coincidenti. Signoretti si è chiesto se fosse il momento adatto per la domanda che sarebbe stata rivolta da Marco Poggi. Panicucci ha richiamato il posto in cui si sarebbe svolta la conversazione, cioè il cimitero. Gallo ha presentato una propria interpretazione del possibile movente e del comportamento del fratello di Chiara. Nessuna di queste valutazioni può sostituire il lavoro della Procura di Pavia. Gli accertamenti più recenti riguardano fatti del 2007 e informazioni emerse in seguito, fra cui il soliloquio datato 14 aprile 2025. Per il delitto Stasi è stato condannato definitivamente; per Sempio resta da comprendere quanto possano provare gli elementi finora esaminati.



