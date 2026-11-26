



Fazio ha motivato la decisione richiamando l’appello appena avviato e il rispetto dovuto alle persone coinvolte.





La decisione di Fabio Fazio di non affrontare con Beppe Grillo il processo relativo a Ciro nell’intervista di Che Tempo Che Fa è stata spiegata dopo le critiche per la puntata del 22 novembre. Durante una conversazione con Agnese Pini, direttrice di QN, il conduttore ha ricondotto la mancanza di domande al fatto che l’appello fosse appena cominciato, pochi giorni prima. Ha richiamato una norma di condotta imparata da giovane: non portare in televisione questioni giudiziarie ancora in corso. A suo parere, intervenire mentre il giudizio è aperto non sarebbe stato corretto per le parti interessate. Ha precisato che l’assenza di quel tema era intenzionale e non dovuta a una svista. Fazio ha ribadito che la regola guida il lavoro.

Le reazioni di parte del pubblico sono nate perché, al termine della trasmissione, nessuno aveva chiesto conto a Beppe Grillo della causa che coinvolge suo figlio. In studio il fondatore del Movimento 5 Stelle si era soffermato sul percorso politico personale e sui legami con chi aveva lavorato al suo fianco, indirizzando critiche a Giuseppe Conte e ai dirigenti oggi attivi nel Movimento. La ricostruzione della fonte descrive un intervento dominato da un discorso, più che da uno scambio. Proprio l’omissione del tema giudiziario ha alimentato le rimostranze verso Fazio.

Per Fazio, la regola gli fu trasmessa durante l’infanzia e orienta il suo modo di lavorare. Ha precisato che il giudizio d’appello era iniziato soltanto da qualche giorno; dunque, non porre il tema non fu una svista. Prima di incontrare Grillo, aveva scelto di non affrontare vicende giudiziarie ancora aperte, motivando questa cautela con il dovere di correttezza verso chi vi è coinvolto. La sua risposta lascia comunque in discussione i confini dell’intervista: resta da valutare se sia opportuno rivolgere agli ospiti quesiti sensibili, tutelando le parti e mantenendo la presunzione d’innocenza fino alla pronuncia irrevocabile.

Il processo riguarda Ciro Grillo e tre suoi amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati per fatti avvenuti a Porto Cervo nel luglio 2019. Nel settembre 2025 il Tribunale di Tempio Pausania aveva condannato in primo grado Grillo, Lauria e Capitta a otto anni di reclusione; per Corsiglia la pena era stata di sei anni e sei mesi. Quest’ultimo era stato ritenuto responsabile di violenza sessuale, ma non di violenza sessuale di gruppo. La Procura e la parte civile non hanno presentato appello; a impugnare la sentenza sono stati i difensori degli imputati.

Il processo d’appello ha preso avvio a Sassari il 12 novembre 2026, con una decisione della Corte sulle modalità delle udienze: si svolgeranno a porte chiuse, come chiesto dalle parti civili. Gli Ordini dei giornalisti di Sardegna e Liguria si erano espressi in senso contrario, chiedendo un dibattimento pubblico in nome del diritto di cronaca e delle regole deontologiche. La seduta successiva è calendarizzata per il 10 febbraio 2027. Restano da esaminare due questioni preliminari proposte dalle difese, riguardanti la presunta nullità della sentenza iniziale per l’assenza della firma di un giudice estensore e la contestata inosservanza della Legge Cartabia.

La puntata del 22 novembre ha visto Beppe Grillo parlare di politica e del Movimento 5 Stelle, segnando un nuovo ritorno televisivo. Era già stato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, sul Nove, il 12 novembre 2023: quella presenza aveva chiuso un periodo di quasi dieci anni lontano dai programmi televisivi. In precedenza, nel maggio 2014, Bruno Vespa lo aveva intervistato a Porta a Porta. Il 21 settembre 2026 Grillo era inoltre intervenuto a Pulp Podcast, trasmissione realizzata da Fedez e Davide Marra. Sono episodi distinti dall’intervista recente, oggetto delle critiche rivolte a Fazio.



