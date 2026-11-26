



Giulia Provvedi e Federica Morello hanno letto il comunicato della produzione: ai Vip spetta una prova di vendita, a pochi giorni dalla finale.





La produzione del Grande Fratello Vip ha assegnato agli abitanti della Casa un incarico insolito: presentarne le qualità a persone interessate a viverci in futuro. Le istruzioni sono arrivate con una comunicazione ufficiale, affidata alla lettura di Giulia Provvedi e Federica Morello davanti al gruppo. L’iniziativa ha generato attenzione e dubbi, poiché non prevede né sforzi atletici né una consueta gara di abilità. Ai partecipanti spetta piuttosto assumere il ruolo di promotori e illustrare perché l’alloggio potrebbe interessare nuovi occupanti.

La richiesta valorizza la conoscenza diretta degli spazi maturata durante la permanenza televisiva. Il messaggio non chiarisce modalità ulteriori: il dato annunciato resta una presentazione persuasiva della Casa. La produzione propone così un’attività diversa dalle prove abituali, lasciando ai Vip margine per raccontarla.

Prima di cimentarsi nella presentazione, i concorrenti possono attingere alla conoscenza diretta della Casa: durante la loro esperienza vi hanno abitato insieme e utilizzato cucina, salone, camere da letto e giardino. A ciascuno di questi ambienti sono legati episodi, confronti e ricordi dell’edizione. La prova chiede loro di farne una presentazione capace di attirare possibili futuri residenti, mettendo in luce gli spazi in maniera persuasiva. Le istruzioni non restringono l’iniziativa a uno schema: consentono di inventare e di affidarsi anche all’ironia. Non è stato specificato quali episodi saranno scelti per il racconto.

La lettura del comunicato ha dato avvio a domande su come affrontare la missione e su quale strategia adottare per mettere in evidenza le qualità della Casa. Il resoconto non specifica le regole complete dell’attività, né riferisce chi abbia già iniziato a preparare una presentazione o quali argomenti abbia scelto. Non è quindi possibile sapere, sulla base delle informazioni disponibili, come verranno valutati i concorrenti o se ci sarà un vincitore della prova. Il dato confermato è l’incarico di promuovere l’abitazione ai possibili futuri inquilini, dopo che Giulia Provvedi e Federica Morello hanno letto le istruzioni della produzione.

Con la finale del Grande Fratello Vip ormai vicina, i concorrenti rimasti percepiscono che il loro percorso nella Casa si avvicina alla conclusione. Il resoconto colloca l’evento finale a lunedì 30 novembre e precisa che uno dei partecipanti sarà dichiarato vincitore dell’edizione. Fino a quel momento il gruppo prende parte alle attività del programma, pur aspettando l’esito della competizione. Per qualche ora, secondo quanto viene riferito, la prova commerciale mette in secondo piano la sfida per il montepremi. Ai concorrenti è richiesto di lavorare insieme e di inventare un modo efficace per illustrare gli ambienti.

Il quadro precedente alla prova comprende settimane di confidenze, discussioni, svaghi e relazioni evolute nel tempo. Sono menzionate anche strategie e tensioni tuttora aperte, ma senza associare questi elementi a persone o vicende precise. Si parla inoltre di pronostici e rilevazioni sulle preferenze del pubblico che continuano a circolare fuori dalla Casa; non vengono forniti né esiti né percentuali. Tali riferimenti fanno da cornice all’annuncio e non descrivono la missione appena assegnata. La comunicazione ha attirato interesse tra i presenti, portandoli a ragionare su come presentare un ambiente familiare evidenziandone i vantaggi a possibili nuovi residenti.

Il testo include anche frasi immaginate in tono scherzoso, associate alla possibile circolazione dell’iniziativa sui social; non documentano opinioni effettivamente espresse dagli spettatori e non possono essere attribuite a utenti reali. Inoltre, non si afferma che i concorrenti abbiano già affrontato l’esercizio, né che siano riusciti a persuadere qualcuno a trasferirsi nella Casa. Restano senza risposta due questioni: quale partecipante saprà convincere meglio e chi finirà per soffermarsi soprattutto sui lati sfavorevoli dell’abitazione. Al momento, l’unica notizia riportata è l’incarico commerciale comunicato dalla produzione in vista della finale fissata al 30 novembre. La missione è assegnata ai concorrenti.



