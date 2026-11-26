Dopo alcuni giorni lontano dallo studio, i due sono tornati nel Trono over da single. Nella stessa registrazione Mario Cusitore ha interrotto la conoscenza con Ludovica e Giacomo Vacalebre ha baciato entrambe le corteggiatrici.





Dopo alcuni giorni lontano dallo studio, i due sono tornati nel Trono over da single. Nella stessa registrazione Mario Cusitore ha interrotto la conoscenza con Ludovica e Giacomo Vacalebre ha baciato entrambe le corteggiatrici.





Lunedì 23 novembre, durante una registrazione di Uomini e Donne, è emerso che nel Trono over alcune conoscenze hanno preso una nuova direzione. Lorenzo Pugnaloni ha riferito gli aggiornamenti, tra cui la separazione di Barbara De Santi e Giovanni. Dopo alcuni giorni passati insieme lontano dalle telecamere, i due sono tornati in studio senza una relazione in corso. Avevano voluto capire se l’interesse tra loro potesse diventare un legame nella vita di tutti i giorni, senza le dinamiche televisive. Il tentativo non è proseguito: entrambi hanno chiuso la frequentazione e sono rientrati da single nei rispettivi parterre del programma.

Durante la pausa dalle registrazioni, Giovanni ha maturato la scelta di non proseguire. Le anticipazioni riferiscono che il cavaliere si sentiva bene; quei giorni gli avevano però chiarito che ciò che sentiva per Barbara non raggiungeva un’intensità sentimentale sufficiente. Per questo ha interrotto il percorso avviato, che entrambi avevano voluto mettere alla prova nella vita lontana dallo studio. Non sono state indicate cause della fine. I due partecipanti hanno ripreso posto nel parterre, senza essere legati da una frequentazione, e possono rivolgere la attenzione ad altri: l’esperienza lontano dalle telecamere non ha mostrato presupposti per proseguire.

La decisione di trascorrere alcuni giorni insieme lontano da Uomini e Donne era nata per capire come potesse funzionare il rapporto nella quotidianità, fuori dallo studio. Il confronto non ha portato Barbara e Giovanni a continuare a frequentarsi. Le informazioni diffuse descrivono una conclusione diversa da quella che la pausa avrebbe potuto far immaginare, ma non quantificano la durata del periodo trascorso insieme. Giovanni ha chiarito che il suo interesse non bastava; per Barbara termina quindi questa conoscenza. I due tornano single nel programma. Non sono riportati passi successivi o nuovi corteggiatori per lei.

Nello stesso appuntamento è stata affrontata la frequentazione tra Ludovica e Mario Cusitore. Lui, tra i cavalieri del Trono over, ha stabilito di non continuare la conoscenza e il rapporto si è concluso. Le informazioni disponibili non spiegano le ragioni della scelta né descrivono il confronto che l’ha preceduta. La notizia riguarda dunque la fine della frequentazione, oltre alla rottura tra Barbara e Giovanni. Entrambe le vicende si svolgono nel parterre over, dove i rapporti possono evolvere durante le registrazioni. Non è stato comunicato se Mario o Ludovica intendano già rivolgere l’attenzione ad altri partecipanti.

Nel Trono classico, invece, Giacomo Vacalebre ha organizzato due esterne separate, una con Martina Patella e una con Alessandra. Durante ciascun incontro il tronista ha baciato la corteggiatrice. Il doppio gesto è l’elemento riferito dalle anticipazioni per il percorso di Giacomo e potrebbe aprire un confronto in studio, ma non sono riportate reazioni delle due ragazze o decisioni successive. Il tronista dovrà proseguire la conoscenza con entrambe, secondo quanto raccontato, dopo aver condiviso momenti distinti con ciascuna. Le informazioni disponibili non precisano quando andranno in onda le esterne né quale sarà l’esito del percorso.

Le ultime novità si inseriscono in un periodo ricco di cambiamenti per Uomini e Donne, programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, come riferisce la fonte. Le informazioni disponibili derivano dalle registrazioni e non documentano ciò che il pubblico ha visto nelle puntate trasmesse. Nel Trono over le anticipazioni indicano la fine di due conoscenze: Barbara De Santi e Giovanni hanno interrotto il rapporto, così come Mario Cusitore e Ludovica. Sul versante classico, Giacomo Vacalebre ha baciato Martina Patella e Alessandra in due esterne distinte. Il resoconto non aggiunge elementi sulle reazioni o sugli sviluppi successivi, né presenta riscontri indipendenti. I fatti restano quindi attribuiti alle anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni.



