



Genova, Sassari e Cagliari recuperano a gennaio 2027. Cancellata la partecipazione alla Feria Internacional del Libro di Guadalajara.





Il cantante Mario Biondi ha segnalato sui social un problema di salute. Per curarlo, dovrà affrontare una piccola operazione e prendersi qualche giorno di pausa. La notizia lo ha portato a rivedere alcuni appuntamenti del tour per il ventennale. Tre date in Italia sono rinviate; il concerto in Messico è cancellato. In un filmato rivolto ai sostenitori, ha raccontato di aver provato a convivere con il disturbo. Sperava di mantenere gli impegni fino a fine anno, ma non è stato possibile e ora deve interrompere l’attività. Non ha specificato la natura del problema e prevede alcuni giorni per recuperare.

Le tappe italiane interessate sono Genova, Sassari e Cagliari. La prima era prevista il 28 novembre al Teatro Verdi. La nuova data genovese è fissata al 20 gennaio 2027. Il concerto di Cagliari, inizialmente il 30 novembre, slitta. Si terrà il 23 gennaio al Teatro Massimo. Anche Sassari cambia calendario: dal primo dicembre al 22 gennaio. Il Teatro Verdi ospiterà l’appuntamento recuperato in Sardegna. L’ordine delle nuove date è dunque Genova, Sassari, Cagliari. Biondi ha presentato il rinvio come una pausa necessaria. Ha espresso dispiacere per gli spettacoli che non potrà tenere.

La situazione di Guadalajara è differente: Biondi ha escluso la partecipazione in Messico, senza annunciare una data alternativa. L’invito era per la Feria Internacional del Libro; il cantante auspica di poter tornare in futuro. Rimane in calendario la serata padovana del 10 dicembre, al Gran Teatro Geox, stando alle informazioni disponibili. L’evento era già passato dal 9 novembre a dicembre. Lo spostamento precede l’annuncio delle ulteriori tappe. Gli altri concerti italiani previsti a dicembre non hanno subito variazioni: Milano è attesa il 12 e Roma il 14, secondo il programma attualmente pubblicato.

Il calendario prosegue con Assisi il 17 dicembre e Varese il 18. Questi concerti non rientrano nei rinvii comunicati. Le date di Genova, Sassari e Cagliari appartengono al tour “This Is What You Are (20th Anniversary)”. Friends & Partners ha pubblicato le informazioni aggiornate. I biglietti già acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Chi non può partecipare può chiedere il rimborso. La richiesta va presentata entro il 25 dicembre 2026. Occorre rivolgersi al circuito utilizzato per comprare il biglietto. Per Genova vale anche la nuova assegnazione dei posti. Per informazioni, l’organizzatore indica il proprio servizio clienti.

Nel video rivolto al pubblico, Mario Biondi ha raccontato con tono leggero la decisione di interrompere temporaneamente l’attività. La battuta sull’età ha presentato l’intervento come una manutenzione ormai inevitabile. Da qualche tempo conviveva con un disturbo e sperava di mantenere gli impegni fino alla conclusione dell’anno, comprese le celebrazioni dei vent’anni. Nonostante quel tentativo, ha dovuto accettare una pausa per sottoporsi a una procedura e recuperare con alcuni giorni di riposo. Nel messaggio ha ringraziato i sostenitori per la vicinanza e la comprensione. Ha inoltre nominato Padova come prossima occasione per incontrare gli spettatori: l’appuntamento è fissato al 10 dicembre. Non ha fornito particolari medici, né chiarito quale disturbo abbia reso necessario l’intervento e lo stop temporaneo.

La ricorrenza celebrata dal tour riguarda vent’anni dal successo di “This Is What You Are”. Il programma della Feria aveva inserito Mario Biondi tra gli artisti italiani. L’Italia partecipa all’edizione 2026 come Paese Ospite d’Onore. La manifestazione si tiene a Expo Guadalajara dal 28 novembre al 6 dicembre. Il concerto dell’artista era previsto nel cartellone musicale del Foro FIL. La rinuncia riguarda quella partecipazione, non una data riprogrammata. Per i tre spettacoli italiani, invece, sono state comunicate date precise. L’organizzatore conferma la validità dei titoli già acquistati. I rimborsi restano disponibili entro la scadenza indicata. Biondi ha chiesto ai sostenitori di comprendere la necessità dello stop.



