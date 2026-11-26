Dopo l’appuntamento televisivo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno raggiunto Ponte Milvio in scooter e cenato con persone legate a Ballando con le Stelle. Oggi ha diffuso le immagini della serata.





Dopo l’appuntamento televisivo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno raggiunto Ponte Milvio in scooter e cenato con persone legate a Ballando con le Stelle. Oggi ha diffuso le immagini della serata.





Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono rimasti a Roma ben oltre la fine della puntata di Ballando con le Stelle. La rivista Oggi documenta l’uscita con alcune immagini della coppia. Dopo la diretta, i due hanno raggiunto Ponte Milvio viaggiando in scooter e si sono uniti a cena con persone legate alla trasmissione di Milly Carlucci. Il ritrovo si è protratto fino alle ore del mattino: alle 3.30, secondo il resoconto del periodico, erano ancora a tavola e hanno varcato l’uscita del ristorante solo dopo le quattro.

La partecipazione di Pernice all’edizione attuale di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1, avviene in coppia con Noemi Bocchi. Dopo la trasmissione del sabato, il ballerino ha cenato con Bianca Guaccero e con altre persone appartenenti all’ambiente dello show di Milly Carlucci. È Oggi a ricostruire l’uscita e a riferire che i commensali sono rimasti insieme per parecchie ore. Il settimanale non riporta commenti dei due protagonisti sulla ragione dell’appuntamento né parole che ne spieghino il significato.

Alla rivista sono ricondotte anche le immagini e le indicazioni temporali diffuse; non si tratta quindi di una comunicazione ufficiale di Guaccero o Pernice. La notizia descrive la conclusione della serata televisiva in compagnia, ma non documenta accordi, annunci o scelte private. In assenza di dichiarazioni dirette, non è possibile collegare l’incontro a progetti della coppia. Il resoconto si limita alla cena post-puntata, alla presenza di persone legate al programma e agli impegni televisivi di Pernice con Bocchi, senza offrire elementi che confermino ipotesi su iniziative future o piani comuni.

Una relazione nata nel programma

La storia tra Guaccero e Pernice è nata nel 2024, durante la loro esperienza condivisa a Ballando con le Stelle: lei gareggiava, mentre lui la seguiva come insegnante di danza. Il legame è stato reso noto proprio nel corso del programma. I due hanno nove anni di differenza. La cena romana raccontata ora coincide con la nuova partecipazione di Pernice allo show del sabato, dove balla insieme a Bocchi. Guaccero, pugliese, attrice e conduttrice, aveva preso parte alla trasmissione di Milly Carlucci nel ruolo di concorrente.

Durante una puntata di La volta buona su Rai 1, nel dicembre 2024, Guaccero si era soffermata sul rapporto con Pernice, già confermato pubblicamente. Spiegò di aver avuto bisogno di procedere con calma prima di fidarsi e disse di stimare i valori del compagno. Nello stesso programma, Pernice raccontò che il corteggiamento era cominciato subito. Quelle parole appartengono a un’intervista precedente e non riguardano la recente uscita romana; non costituiscono inoltre una conferma delle voci di matrimonio circolate in seguito online.

Le indiscrezioni sulle nozze e i prossimi impegni

Da qualche tempo il web rilancia la possibilità che Guaccero e Pernice si sposino nell’estate 2027, ma al momento non c’è un annuncio ufficiale dei due. La prospettiva di nozze rimane pertanto una voce, priva di conferma da parte della coppia. Nel suo articolo sulla serata romana, Oggi non mette in relazione la cena con queste indiscrezioni: racconta soltanto l’uscita dopo la trasmissione e la lunga permanenza al ristorante, protratta fino a oltre le quattro del mattino. Nessuna informazione viene data sulle conversazioni degli ospiti.

Il calendario professionale dei due prevede per Bianca Guaccero una presenza su Rai 1: sarà nella fiction Ogni santo martedì, ancora priva di una data di trasmissione. Giovanni Pernice ha in programma Unstoppable, produzione di danza che arriverà nel Regno Unito e in Irlanda; le repliche inizieranno l’11 febbraio 2027. Intanto, oltre agli appuntamenti dei prossimi mesi, continua l’interesse per la storia nata tra loro durante il programma. Il settimanale Oggi ha riferito della serata trascorsa a Roma. Le nozze sono, per ora, una possibilità ipotizzata online.



