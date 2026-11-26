



Il settimanale Oggi ha pubblicato immagini dei due durante una pausa dagli allenamenti. Le fotografie mostrano confidenza, ma non chiariscono la natura del loro rapporto.





Oggi pubblica nel numero attualmente in edicola alcune immagini di Alberto Ravagnani con Erica Martinelli. Le fotografie li ritraggono durante un intervallo dagli allenamenti di Ballando con le Stelle, non nel corso di una puntata televisiva. I due prendono parte al programma di Rai 1: Ravagnani vi gareggia, mentre Martinelli lo segue come insegnante di danza. Gli scatti documentano dunque un momento esterno alle riprese e agli impegni davanti alle telecamere. La loro diffusione ha riportato l’attenzione sulla natura del rapporto personale che li unisce. Le fotografie, tuttavia, non permettono di stabilire se tra loro esista qualcosa oltre la sintonia mostrata.

Nel servizio, Oggi descrive Ravagnani, trentatreenne, e Martinelli, trentenne, come una coppia particolarmente complice. La pubblicazione colloca questa sintonia già nelle prime settimane della loro esperienza televisiva. Le fotografie li mostrano mentre si concedono riposo dagli allenamenti, lontani dalla pista da ballo. La fonte non cita parole dei protagonisti che chiariscano il rapporto, e gli scatti non bastano a dimostrare un’unione amorosa. Oggi mantiene aperte due letture: amicizia oppure qualcosa di diverso. Nessuna conferma viene riportata, perciò ogni interpretazione Resta una possibilità e non una certezza.

La curiosità è legata anche alla loro esperienza comune nel programma. Ravagnani si esibisce il sabato sera con Martinelli. Il lavoro in sala prove è parte del percorso televisivo della coppia. Le fotografie, secondo Oggi, sono state scattate proprio durante una pausa. Il magazine ha richiamato l’attenzione sulla serenità mostrata dal concorrente. La fonte principale lo descrive rilassato accanto alla maestra di ballo. Non riferisce, però, che i due abbiano parlato del loro rapporto. Neppure attribuisce loro una conferma o una smentita. Le immagini consentono di osservare una vicinanza, non di stabilirne il significato. Perciò la notizia riguarda soprattutto gli scatti e la loro pubblicazione.

Il contesto recente comprende le polemiche seguite all’intervista di Ravagnani a Pierluigi Diaco. Il confronto è andato in onda a BellaMa’ il 3 novembre. Diaco gli rivolse domande sulla sfera sentimentale e sulla vita privata. Ravagnani manifestò disagio durante l’intervista, secondo i resoconti disponibili. La vicenda provocò discussioni e prese di posizione pubbliche. La fonte principale collega quel clamore alle settimane difficili del concorrente. In seguito, il settimanale descrive una diversa situazione nelle fotografie. Accanto a Martinelli, Ravagnani appare sereno e a proprio agio. Questa è una descrizione delle immagini, non una dichiarazione personale. Non è possibile dedurre da quegli scatti come si senta.

Nel pezzo uscito il 12 novembre, Oggi riferiva che fotografie realizzate a Roma avevano suscitato interrogativi intorno ai due. Anche lì l’ipotesi di un flirt restava una domanda aperta, non una conclusione certa. L’articolo ricordava la vicinanza offerta da Martinelli al compagno di danza in seguito alle controversie. La ballerina aveva descritto a DiPiù il loro esordio in sala prove: si era avvicinata a Ravagnani con slancio affettuoso. Nel suo racconto quel gesto nasceva senza esitazione e le veniva naturale. Il racconto non prova una relazione sentimentale. Quanto emerso distingue l’intesa raccontata dalle evidenze di un rapporto amoroso.

Al momento, né le fotografie né i resoconti citati risolvono il dubbio. Il fatto verificabile è che Oggi ha pubblicato immagini dei due insieme. L’occasione descritta è una pausa dagli allenamenti di Ballando con le Stelle. Il resto riguarda impressioni e domande sul loro affiatamento. La fonte principale sottolinea che il rapporto sembra estendersi oltre le prove. Tuttavia, non riporta una conferma di Ravagnani o Martinelli. La partecipazione comune al programma spiega il loro incontro e il lavoro condiviso. Non permette, da sola, di attribuire alla vicinanza un significato sentimentale. Per ora, il servizio documenta la frequentazione fuori dalla pista e lascia aperta l’interpretazione.



