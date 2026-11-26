



Due indiscrezioni accostano il maestro di Ballando con le Stelle al Festival 2027, ma nessun ruolo è stato confermato.





Pasquale La Rocca potrebbe essere coinvolto nella settimana del Festival di Sanremo 77, ma al momento non ci sono conferme sul suo eventuale incarico. Le voci lo accostano a due ipotesi: un possibile ruolo da inviato per la manifestazione condotta da Stefano De Martino oppure una presenza per La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di Alberto Matano. La seconda pista è stata riferita da Gabriele Parpiglia; la prima circola in modo ancora generico, senza dettagli verificati. Il maestro di Ballando con le Stelle resta quindi al centro di indiscrezioni non ancora sufficienti per descrivere come definito il suo compito.

Nel podcast Talklandia, Gennaro Marco Duello, che lavora per Fanpage, ha riferito di aver appreso indiscrezioni riguardanti Pasquale La Rocca e Sanremo, avvertendo che le notizie raccolte erano ancora frammentarie. Non disponendo di elementi completi, il giornalista ha scelto di non rendere pubblica la segnalazione e di non precisare quale incarico potesse spettare al ballerino. Le sue parole descrivono quindi una possibilità riferita da altri, non l’assegnazione di un ruolo. Separatamente, nella propria newsletter Gabriele Parpiglia ha ipotizzato che Alberto Matano stia valutando La Rocca come corrispondente de La Vita in Diretta durante i giorni del prossimo Festival ligure.

Il rapporto di lavoro con la televisione non sarebbe una novità per La Rocca. Negli ultimi anni ha infatti frequentato La Volta Buona e, in diverse occasioni, La Vita in Diretta, dove si è confrontato con Matano al tavolo del programma parlando di spettacolo, gossip e attualità. La stima del conduttore per il ballerino è stata espressa, ma non rappresenta una conferma della nuova indiscrezione. Tra gli scenari menzionati c’è anche la possibilità che La Rocca intervisti per le vie di Sanremo i cantanti in gara. Non sono stati ancora specificati, tuttavia, né la trasmissione interessata né i dettagli dell’eventuale incarico.

Nel cast di Ballando con le Stelle, trasmissione di Rai Uno guidata da Milly Carlucci, La Rocca è ormai un volto noto. Durante il 2024, in lacrime, aveva prospettato l’eventualità di abbandonare la competizione. La fonte lo indica inoltre tra i protagonisti dell’edizione in onda in quel momento. Ha conquistato più edizioni sia di Ballando con le Stelle sia di Dancing with the Stars e ha preso parte a The Traitors Italia. Queste apparizioni gli hanno dato spazio davanti alle telecamere anche al di fuori delle gare di ballo, ma non attestano l’esistenza di un incarico sanremese.

Alcuni commentatori di La Vita in Diretta, in passato, sono stati poi coinvolti nel seguire il Festival da vicino: è successo ad Alba Parietti, Luca Tomassini e Giuseppe Giofrè. Questo precedente non costituisce una notizia sulla prossima edizione. In seguito all’esperienza a The Traitors Italia, La Rocca si era dichiarato aperto a nuove opportunità televisive, senza escludere ulteriori reality. Fra le possibilità menzionate compare il Grande Fratello Vip, ma non sono stati forniti riscontri concreti. Per ora, l’ipotesi più dettagliata è che possa diventare inviato per il programma condotto da Matano; sulle altre circolano voci formulate con informazioni di diversa precisione.

Nel racconto di Tv Talk, La Rocca aveva manifestato apertamente il desiderio di vivere Sanremo, definendolo il maggiore evento dell’anno e descrivendo la partecipazione come un sogno. La dichiarazione chiarisce il suo legame con la kermesse, ma non consente di dedurre che abbia ricevuto una proposta. La fonte collega la sua visibilità a un profilo competitivo, carismatico, intraprendente e teatrale, emerso in Ballando con le Stelle, La Vita in Diretta e The Traitors Italia. Le due voci riportate non attestano la conclusione di un’intesa né precisano un incarico. Con la 77esima edizione affidata a Stefano De Martino, l’eventuale presenza di La Rocca rimane un’ipotesi da controllare.



