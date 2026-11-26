



La residenza storica della famiglia, legata anche alla vita di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, è proposta da Christie’s International Real Estate





La vendita di Palazzo Trussardi è stata affidata a Christie’s International Real Estate, che ha pubblicato l’annuncio sul proprio sito in lingua inglese, accompagnato da fotografie. La dimora si trova dentro le mura veneziane di Bergamo Alta, riconosciute dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. L’edificio, costruito nel 1570, misura complessivamente 5.150 metri quadrati e comprende quindici camere da letto e venti bagni. La richiesta economica non è indicata: il prezzo viene comunicato soltanto su richiesta. L’immobile unisce quindi dimensioni eccezionali e una collocazione nel centro storico, ma al momento non è possibile conoscere la cifra proposta per la cessione della proprietà.

Fra le pertinenze figurano cinque unità abitative, ognuna vicina ai 200 metri quadrati. Nicola Trussardi ne promosse il rifacimento parecchi anni fa; dalle notizie disponibili risulta che non vennero date in locazione almeno fino al 2015. Le sale presentano scale scenografiche, superfici marmoree e aree immerse nel verde. Dalle finestre si osservano le fortificazioni antiche, la parte bassa della città e i rilievi vicini. L’agenzia attribuisce riservatezza e quiete sia al cortile interno sia alla posizione urbana. La descrizione presenta inoltre il palazzo come organizzato intorno a quel cortile, con ambienti e proporzioni tipici delle grandi dimore nobiliari italiane.

La storia di Palazzo Trussardi incrocia quella della famiglia da oltre quattro decenni. L’inserzione afferma che dal 1983 è stato la loro dimora privata e che la famiglia ne ha preservato le condizioni. La tradizione attribuisce la costruzione a Gerolamo Gallinari, architetto rinascimentale. Illustri proprietari si sono avvicendati nei secoli, senza che, secondo la presentazione commerciale, venissero meno carattere iniziale e coerenza architettonica. Il palazzo viene raffigurato come testimone della cultura, dell’architettura e della vita civica bergamasca attraverso i secoli. La scheda ne sottolinea la collocazione storica e la privacy. La residenza rappresenta uno dei segni del rapporto dei Trussardi con Bergamo, città delle fortune familiari.

Per Tomaso Trussardi, Palazzo Trussardi ha rappresentato anche un luogo domestico condiviso con Michelle Hunziker negli anni del loro matrimonio, fino a un periodo relativamente recente. Dalla loro unione sono nate Sole e Celeste; la coppia rese pubblica la separazione nel gennaio 2022. Tomaso, figlio di Nicola, è una figura di primo piano della famiglia, conosciuta in Italia per l’attività imprenditoriale e per il marchio di moda. La vicenda dell’azienda, avviata a Bergamo più di un secolo fa e segnata anche dall’intuizione di Nicola, si è sviluppata tra trasformazioni, lutti e fatti privati raccontati dai mezzi d’informazione. La cessione riguarda perciò una residenza legata alla storia della famiglia e della città.

Il prezzo attuale resta ignoto. Circa dieci anni fa, quando il palazzo era stato proposto sul mercato per la prima volta, la richiesta era di 18 milioni di euro, pari allora a circa 3.500 euro al metro quadrato e inferiore alla metà del valore minimo degli immobili della zona. In seguito erano circolate indiscrezioni su un possibile interesse di Ebbie Nakhjavani, imprenditore americano della Ekn legato al Grand Hotel di San Pellegrino. In quella circostanza si era parlato di una possibile conclusione dell’acquisto per una cifra compresa tra 9 e 10 milioni di euro, inferiore alla valutazione iniziale. Non è noto se quell’interesse abbia portato a una trattativa conclusa.

La notizia arriva circa un mese dopo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia sulla vita personale di Tomaso Trussardi. Il giornalista aveva riferito che l’imprenditore bergamasco stava attraversando un periodo delicato e lasciato intendere che fosse impegnato a superare alcune difficoltà. Parpiglia aveva detto che l’ex marito di Michelle Hunziker stava affrontando i propri “demoni”, aggiungendo di augurargli il meglio. Si tratta di dichiarazioni attribuite al giornalista, non di informazioni dettagliate sulle condizioni di Trussardi. La fonte non fornisce ulteriori elementi sul prezzo della dimora o sui tempi della vendita. Il dato certo, al momento, è la pubblicazione dell’annuncio da parte di Christie’s International Real Estate.



