L’uomo è morto dopo essersi dato fuoco e aver raggiunto l’A1 a Barberino di Mugello. Sul caso indagano le procure di Firenze e Pistoia.





L’uomo è morto dopo essersi dato fuoco e aver raggiunto l’A1 a Barberino di Mugello. Sul caso indagano le procure di Firenze e Pistoia.





A Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, un uomo ha ucciso la compagna e poi si è tolto la vita a Barberino di Mugello, nel Fiorentino. La vittima sarebbe una donna di 24 anni: l’età è riportata come provvisoria nella prima ricostruzione disponibile. Secondo quanto riferito da La Nazione, sulle indagini lavorano le procure di Firenze e di Pistoia. La notizia arriva il 26 novembre, il giorno successivo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Gli elementi diffusi finora non chiariscono ulteriori dettagli sull’identità della vittima né le circostanze dell’omicidio.

La sequenza descritta comincia a Ponte Buggianese: dopo aver ucciso la compagna, l’uomo ha raggiunto l’autostrada A1 e ha proseguito in direzione del Fiorentino, fino a Barberino di Mugello. Lì si è incendiato e si è buttato da un viadotto. La fonte segnala che proprio quel viadotto era stato teatro, a settembre, della morte di Lorena Isceri. Si tratta di una coincidenza geografica, non di un collegamento accertato fra le vicende. Le notizie sul caso odierno non riportano l’identità dell’uomo, non datano l’omicidio e non descrivono il legame con la donna oltre a chiamarla sua compagna, secondo quanto emerge dalle informazioni ufficiali rese pubbliche finora disponibili.

Il precedente di Lorena Isceri

Nel settembre 2026 Lorena Isceri, 45 anni, fu assassinata dall’ex partner Federico Vella, 36 anni, che si suicidò gettandosi dal medesimo viadotto dell’A1, a Barberino di Mugello. Isceri proveniva dalla provincia di Lecce e abitava a Firenze. Le cronache pubblicate allora riferirono che Vella l’aveva aggredita, rinchiusa nel bagagliaio di un’automobile e condotta fino al viadotto, da dove la spinse nel vuoto. In seguito, i primi esiti autoptici accertarono che la donna era viva al momento della caduta. La Procura di Firenze seguì le indagini su quel femminicidio.

Secondo le notizie diffuse nel settembre scorso, Isceri riuscì a telefonare al 112 mentre era chiusa nel bagagliaio. Le immagini delle telecamere autostradali e la telefonata furono indicate tra gli elementi acquisiti dagli investigatori. La Procura modificò l’imputazione ipotizzando il sequestro di persona finalizzato all’omicidio e il femminicidio aggravato dalla premeditazione. Si trattava di valutazioni e accertamenti riferiti a quel caso, non di elementi legati all’omicidio avvenuto ora a Ponte Buggianese. Gli approfondimenti disponibili non consentono di trasferire alla nuova indagine la dinamica, le ipotesi investigative o le circostanze personali ricostruite per la morte di Isceri.

Le informazioni disponibili sul caso attuale

Per la vicenda di Ponte Buggianese, la ricostruzione iniziale riporta il tragitto compiuto dall’uomo dopo il delitto e il luogo in cui si è ucciso. Non specifica come sia avvenuta la morte della compagna, se vi fossero testimoni o quali accertamenti siano già stati effettuati. Non attribuisce inoltre agli inquirenti ipotesi sulle ragioni del gesto. La circostanza che l’uomo si sia dato fuoco prima di gettarsi dal viadotto è riportata nella fonte principale; non sono forniti particolari ulteriori su tempi e modalità. Anche la procura competente per ciascun accertamento non è precisata oltre al riferimento alle procure di Firenze e Pistoia.

La distanza temporale tra i due episodi è di pochi mesi: il precedente di Lorena Isceri risale a settembre, mentre il nuovo caso è stato riferito il 26 novembre 2026. In entrambi compare lo stesso viadotto dell’A1 a Barberino di Mugello, ma le informazioni disponibili descrivono due vicende distinte, con persone diverse. Nel caso di Isceri, le fonti approfondiscono il sequestro e l’uccisione da parte dell’ex compagno; nel fatto attuale, la notizia riguarda l’omicidio della compagna a Ponte Buggianese e il successivo suicidio dell’uomo in provincia di Firenze. Gli accertamenti sul caso attuale sono affidati alle autorità giudiziarie indicate dalla fonte.



