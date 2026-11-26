



Secondo il settimanale, la nuova relazione avrebbe favorito un clima più disteso tra gli ex coniugi. Bonolis aveva già smentito le voci di tensioni.





Nel numero uscito giovedì 26 novembre, Oggi riferisce che Sonia Bruganelli avrebbe accolto bene la storia tra Paolo Bonolis e Carola Moroni. La rivista collega la presenza della nuova compagna a un possibile ulteriore rasserenamento dei rapporti fra gli ex coniugi. Anche prima, dopo la conclusione del matrimonio, Bonolis e Bruganelli erano riusciti a mantenere una relazione civile. Il settimanale descrive dunque una situazione familiare divenuta più distesa, presentandola però come una propria ricostruzione, non come una dichiarazione diretta dei due. Restano condivisi gli impegni professionali e l’affetto che entrambi nutrono per i figli.

La relazione del conduttore era diventata argomento di cronaca rosa dopo un periodo in cui aveva mantenuto riservatezza sulla vita privata. Le indiscrezioni si erano concentrate sia sulla nuova coppia sia sui rapporti familiari. In seguito alla separazione da Bruganelli, Bonolis non aveva reso pubbliche altre relazioni. La comparsa del nome di Moroni ha alimentato ricostruzioni divergenti, alle quali il presentatore ha risposto con un comunicato sul proprio profilo Instagram. In quel messaggio ha definito sereno il periodo che stava vivendo e ha confermato di frequentare Carola, spiegando di trascorrere con lei momenti piacevoli. La relazione è stata così resa pubblica direttamente da Bonolis.

Quanto pubblicato da Oggi non coincide con l’indiscrezione lanciata da Gabriele Parpiglia nella newsletter del 3 novembre. Secondo il giornalista, l’apparente assenso iniziale di Bruganelli alla nuova storia sarebbe stato seguito da un divieto: Moroni non avrebbe dovuto farsi vedere pubblicamente con l’ex marito. Parpiglia sosteneva inoltre che la giovane fosse stata invitata a non presenziare al Tennis and Friends insieme a Bonolis. La manifestazione si era svolta a Roma, al Foro Italico, fra il 2 e il 4 ottobre; il conduttore ne è ambassador fin dalla prima edizione. Nella ricostruzione del giornalista, Bonolis avrebbe scelto di non esasperare la questione, salvaguardando la quiete della famiglia. I diretti interessati non hanno confermato tali circostanze come fatti.

Il conduttore aveva già chiarito pubblicamente che non esistevano attriti con Bruganelli, oggi 52enne; Bonolis ha 65 anni. Aveva spiegato di avere stima per il compagno di Sonia e che lei, dal canto suo, apprezza Carola. Aveva parlato di un rapporto tranquillo, ricordando la collaborazione lavorativa e il comune impegno verso i figli. Bruganelli è sentimentalmente coinvolta con Angelo Madonia, ballerino. Bonolis aveva poi liquidato l’ipotesi di tensioni o retroscena, facendo dell’ironia sulle storie inventate e citando Le cronache di Narnia e la saga di Stephen King La torre nera. La ricostruzione di Oggi, secondo la fonte, riflette quella smentita.

Moroni è originaria dei Castelli Romani, ha una laurea in Informatica e lavora nel settore tecnologico e digitale. Nell’estate del 2023 ha partecipato a Temptation Island come tentatrice, poi ha scelto di proseguire la carriera lontano dai riflettori dello spettacolo. Tra i suoi interessi figurano i viaggi e lo sport, soprattutto l’arrampicata. Anche sul primo incontro con Bonolis sono circolate ricostruzioni diverse: inizialmente era stata ipotizzata una conoscenza negli ambienti televisivi legati a Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi. Oggi indica invece un evento di beneficenza come occasione del loro incontro, presentando anche questa circostanza come una ricostruzione della testata.

La nuova versione della rivista si inserisce dunque in una vicenda segnata da indiscrezioni non concordanti. Da una parte, Parpiglia aveva riferito di un presunto limite alle apparizioni pubbliche di Moroni e di una scelta di Bonolis volta a evitare discussioni. Dall’altra, il conduttore aveva smentito pubblicamente le tensioni e affermato che Bruganelli apprezza la sua nuova compagna. Oggi attribuisce proprio alla relazione un effetto positivo sui rapporti familiari, senza riportare nel testo disponibile dichiarazioni dirette di Bruganelli. Il dato verificabile è che Bonolis ha confermato di frequentare Carola e ha descritto in termini sereni i rapporti con l’ex moglie; le valutazioni sul cambiamento del clima familiare restano attribuite al settimanale.



