La notizia è stata riportata il 25 novembre da Bild. Dalla fotografia di Richard Avedon al cinema di Michelangelo Antonioni, la sua carriera ha attraversato moda e arte.





La notizia è stata riportata il 25 novembre da Bild. Dalla fotografia di Richard Avedon al cinema di Michelangelo Antonioni, la sua carriera ha attraversato moda e arte.





La morte di Veruschka è stata confermata il 25 novembre dal quotidiano tedesco Bild: la modella aveva 87 anni ed è morta nella propria casa, circondata da amici e familiari. Figura decisiva nella moda del Novecento, aveva trasformato il lavoro davanti all’obiettivo in una forma di interpretazione artistica, ben oltre la presentazione degli abiti. Richard Avedon la definì “la donna più bella del mondo”, ma il suo fascino non dipendeva da un’unica immagine: poteva apparire altera, giocosa, selvaggia, felina, androgina o marcatamente femminile. La sua capacità di cambiare registro contribuì a renderla una delle prime supermodelle.

Il pubblico imparò a riconoscerla anche attraverso pose fuori dal comune: le sue gambe, lunghissime, assumevano curvature quasi impossibili, mentre il suo volto passava dalle pagine patinate alla memoria collettiva. Quando nel 1964 fece ritorno a New York, l’ambiente della moda era più aperto alla sua bellezza. Alla guida di Vogue America c’era Diana Vreeland, con cui avvertì una particolare sintonia. Persino il nome d’arte contribuì a definire la figura: Veruschka era una forma abbreviata, dal suono russo, del suo nome; le consentiva di lasciare incerte le proprie origini e di alimentare il mistero. La continua reinvenzione, non la semplice posa, costituiva il suo modo di esprimersi.

La fotografia come performance

Vogue America pubblicò il 1° marzo 1967 un ampio servizio su Veruschka, composto da 25 pagine. Le fotografie sono tornate al centro dell’attenzione negli Stati Uniti quando su Netflix è uscito il documentario Avedon di Ron Howard: mostrano la modella in movimento, mentre salta e piroetta per Richard Avedon. Ara Gallant, che lavorava come hairstylist, le aveva sistemato i capelli in una lunga treccia. Avedon riteneva che Veruschka sapesse materializzare le sue immagini mentali e rilanciarle con intuizioni proprie. La sua bellezza, secondo il fotografo, chiamava chi lavorava con lei a una sfida inventiva e a superare i propri limiti.

La ricerca di nuovi effetti riguardava pure capelli e cosmetici. Nei materiali conservati da Vogue si vedono occhi sottolineati da motivi geometrici, ciglia vistose, intrecci di trecce e copricapi dalle sagome fuori dal comune. Veruschka mutava continuamente sembianze e identità, caratteristica che conquistò hairstylist e make-up artist. La sua fama superò tuttavia i confini delle riviste specializzate. Nel 1966 entrò nel cast di Blow-Up, pellicola di Michelangelo Antonioni collocata nella Swinging London: in una sequenza breve compare nei panni di sé stessa insieme al fotografo di moda affidato a David Hemmings. L’anno successivo la rivista Life le riservò la copertina, aprendole le porte di un pubblico più vasto.

Dal set ai progetti artistici

Tra le esperienze personali di Veruschka ci fu la relazione con Franco Rubartelli, conosciuto durante un soggiorno in un albergo di Roma. A quel rapporto è collegato lo scatto che contribuì alla notorietà della sahariana di Yves Saint Laurent. Nella seconda metà degli anni Settanta, sempre meno vicina all’ambiente della moda, la modella rivolse le sue energie verso l’espressione artistica. Lavorò con Holger Trülzsch, artista tedesco, a una serie fotografica: il corpo, ricoperto di pittura, si accordava con elementi costruiti e scenari naturali, oppure diventava altro. La ricerca trasformava la sua capacità di cambiare in una creazione condivisa.

Le notizie sulla sua scomparsa hanno riportato l’attenzione su una carriera che comprende fotografia, cinema e sperimentazione visiva. Il servizio di Avedon del 1967, ripreso da Vogue in occasione del documentario Netflix, testimonia il ruolo avuto dalla modella nel lavoro del fotografo. Blow-Up la portò invece nel film di Antonioni, mentre la copertina di Life segnò un ulteriore passaggio verso la notorietà del grande pubblico. Negli anni successivi, il progetto con Trülzsch le permise di esplorare possibilità diverse dal lavoro editoriale. Bild ha riferito che Veruschka è morta a 87 anni, nella sua abitazione, insieme agli amici e ai familiari.



