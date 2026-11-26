



La scadenza per l’atto è fissata al 31 gennaio 2027; se il governo non ottempererà, l’Anm potrà sollecitare altri strumenti esecutivi.





Il Consiglio di Stato ha fissato al 31 gennaio 2027 il termine entro cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrà adottare il decreto sugli adeguamenti degli stipendi dei magistrati. La pronuncia del 25 novembre accoglie il ricorso dell’Associazione nazionale magistrati e riguarda il completamento della procedura relativa al triennio 2018-2020. Palazzo Chigi conferma che Meloni non intende firmare l’atto. Il contenzioso non verte più sulla percentuale da applicare, già ricalcolata dall’Istat, ma sulla mancata emanazione del provvedimento conclusivo. I giudici amministrativi hanno imposto una scadenza all’esecutivo. Se resterà inadempiente, potranno essere richieste misure attuative, compresa la sostituzione dell’amministrazione con un commissario.

La sentenza di ottemperanza conferma quanto stabilito il 13 ottobre. Secondo il Consiglio di Stato, una volta definiti i nuovi conteggi, il procedimento deve concludersi con il decreto previsto per rendere effettivi gli aumenti. Per ora i giudici non hanno nominato un commissario ad acta: ritengono che, allo stato, non vi siano ragioni per affidargli l’adozione dell’atto. Se però Palazzo Chigi non darà esecuzione alla pronuncia, le parti interessate potranno sollecitare altri interventi e la Sezione potrà valutare se sostituirsi all’Amministrazione. La scadenza indicata lascia al governo poco più di due mesi per completare l’iter.

Meloni aveva già manifestato la propria contrarietà alla firma, motivandola con il costo dell’operazione e con le difficoltà economiche di famiglie, lavoratori e imprese. Le stime richiamate dal governo parlano di una spesa vicina al miliardo di euro; in alcuni casi, tra arretrati e incrementi, le somme potrebbero arrivare a circa 100mila euro per magistrato. La presidente del Consiglio ha comunicato al presidente dell’Anm di aver preso atto della decisione. Palazzo Chigi riconosce all’associazione la possibilità di rivolgersi ai tribunali, ma mantiene la propria posizione. L’eventuale intervento sostitutivo resta dunque legato a una mancata esecuzione.

La scelta di Giorgia Meloni di non intervenire al congresso dell’Anm, in programma sabato, riflette la tensione istituzionale. Secondo Palazzo Chigi, oggi non esistono le condizioni per discutere; la decisione viene presentata come trasparente e coerente, con la possibilità di riaprire il confronto istituzionale in un’altra fase. La controversia giudiziaria concerne il periodo 2018-2020 e non le regole applicabili ai prossimi anni. La manovra 2027, infatti, modifica il criterio previsto per gli aumenti futuri. La norma non incide però sull’obbligo relativo al passato, già stabilito dai giudici.

All’origine del caso c’è il provvedimento del 2021, emanato sotto il governo di Mario Draghi. Per gli anni 2018-2020 stabiliva un aumento pari al 4,85%, determinato osservando le variazioni retributive del pubblico impiego. L’Anm ne contestò il sistema di calcolo; il 9 luglio 2025 il Consiglio di Stato cancellò il decreto. In seguito l’Istat aggiornò il valore, fissandolo al 6,22%. La questione oggi sottoposta ai giudici nasce dal Fatto che, benché i conteggi siano stati corretti, manca ancora l’atto necessario per concludere il procedimento e applicare gli adeguamenti.

La pronuncia di novembre, dunque, non rimette in discussione la percentuale ricalcolata: ordina invece di completare l’iter entro la data stabilita. Il governo ha stanziato nella manovra risorse per coprire gli adeguamenti arretrati, mentre la stessa legge di Bilancio interviene sul sistema dei calcoli futuri. In base alle informazioni disponibili, la spesa per il passato è stimata in quasi un miliardo di euro. Resta da vedere se Palazzo Chigi adotterà il decreto entro il 31 gennaio 2027 oppure se l’Anm chiederà al Consiglio di Stato ulteriori misure per dare esecuzione alla sentenza. Per ora il commissario è soltanto un’opzione successiva.



