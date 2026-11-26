



Alessandro Rosica attribuisce alla stilista una richiesta sui contatti notturni tra il conduttore e l’ex moglie. Nessuno dei diretti interessati ha confermato queste indiscrezioni.





Alessandro Rosica sostiene che Gilda Ambrosio avrebbe chiesto a Stefano De Martino di limitare i contatti con Belen Rodriguez, sua ex moglie. Secondo l’esperto di gossip, la showgirl lo chiamerebbe e gli scriverebbe di notte. Rosica ha aggiunto che la stilista e il conduttore convivrebbero e starebbero pensando di avere un figlio il prossimo anno. Sono affermazioni non confermate dai diretti interessati: la presunta relazione tra De Martino e Ambrosio, la convivenza, i progetti di genitorialità e la richiesta riferita dall’esperto restano indiscrezioni. Non è noto se le persone coinvolte intendano commentare pubblicamente.

Le fotografie che mostrano De Martino e Ambrosio mentre camminano e acquistano in negozi hanno riportato la loro frequentazione al centro dell’attenzione. Nelle stesse scene compaiono anche Santiago, figlio del presentatore e di Belen, oltre alla madre della stilista. Questo quadro non basta però a provare che tra i due esista una storia d’amore. Ambrosio lavora come stilista ed è presente da tempo nella vita dell’ex danzatore di Amici. Le indiscrezioni descrivono un’amicizia che si sarebbe evoluta in un rapporto più intimo, ipotesi che né De Martino né Ambrosio hanno avvalorato ufficialmente.

Rosica descrive Belen come ancora innamorata dell’ex marito e sostiene che De Martino e Ambrosio siano sempre più legati. A lui attribuisce anche il racconto della presunta convivenza e del desiderio di diventare genitori. La richiesta della stilista, sempre secondo l’esperto, sarebbe legata ai messaggi e alle telefonate notturne della showgirl. Nessuno dei tre ha confermato queste circostanze nel materiale disponibile. Non si può quindi stabilire se Belen contatti De Martino con la frequenza riferita, né quali siano oggi i sentimenti dei due ex coniugi. Le dichiarazioni vanno considerate come attribuzioni a Rosica, non come fatti accertati.

De Martino e Belen hanno vissuto il matrimonio tra rotture, riconciliazioni e nuovi distacchi. Dopo la conclusione dell’unione, le loro strade professionali e private si sono separate: lui è diventato un volto noto della televisione italiana, mentre lei ha continuato a lavorare e ha avuto altre relazioni. Santiago resta il legame familiare che li accomuna e per il quale condividono le responsabilità genitoriali. La fonte racconta che De Martino è stato accanto a Belen quando lei ha cercato sostegno, anche per questioni riguardanti il figlio. Non sono forniti riferimenti temporali né dettagli specifici su tali circostanze.

Antonino Spinalbese è un’altra relazione di Belen citata dalla fonte: dalla loro unione è nata Luna Marì, seconda figlia della showgirl. In varie occasioni lei ha affrontato in pubblico le accuse di infedeltà rivolte a De Martino e la sofferenza attraversata nel corso del matrimonio. Queste testimonianze riguardano fatti passati e non dimostrano che le indiscrezioni odierne siano fondate. Diversa è l’idea che Belen conservi sentimenti per l’ex marito: si tratta di un giudizio riferito a Rosica. Le informazioni disponibili non rivelano cosa senta la conduttrice argentina, né come descriva oggi il legame con De Martino.

Secondo quanto riportato, Santiago avrebbe trascorso tempo con il padre e Ambrosio. I tre sarebbero stati visti in vacanza, a passeggio e durante sessioni di shopping; la fonte aggiunge che il bambino condividerebbe parte della quotidianità domestica quando si trova dal padre. Non sono indicati luoghi o date per queste circostanze. Il resoconto degli scatti segnala invece la presenza di Santiago nelle fotografie circolate. Il rapporto tra il bambino e Ambrosio viene descritto come più stretto nel tempo, ma non sono riportate dichiarazioni dei diretti interessati. Anche questi dettagli non confermano una relazione o una convivenza.

Rosica riferisce le voci su convivenza, figlio e richiesta di limitare i contatti, non confermate dai protagonisti. La difficoltà per Ambrosio è un’ipotesi subordinata alla veridicità delle indiscrezioni. Le fotografie non provano accordi privati o progetti futuri.



