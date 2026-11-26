



Nella puntata del 25 novembre, il conduttore ha suggerito «Pisellone» durante la Ruota delle Meraviglie. Silvia ha chiuso la serata con 7.300 euro.





Una parola inattesa ha interrotto il finale della puntata di mercoledì 25 novembre 2026 de La Ruota della Fortuna. Durante la Ruota delle Meraviglie, Gerry Scotti ha provato ad aiutare Silvia, appena diventata campionessa, proponendo «Pisellone» mentre lei cercava la soluzione di un tabellone. Samira Lui gli ha chiesto subito che cosa c’entrasse. Il conduttore ha spiegato di riferirsi a un personaggio dei fumetti, poi ha scherzato sulla difficoltà degli autori e sulla probabile circolazione della sua uscita sui siti il giorno dopo.

La fase finale proponeva tre frasi da risolvere sotto il titolo «Universale». Il secondo schema, all’origine dell’intervento di Scotti, è rimasto irrisolto per Silvia, che ha trovato la risposta esatta in un solo caso. Aprendo il contenitore verde ha scoperto 100 euro: gli altri due celavano, rispettivamente, 10mila e 20mila euro. La vincita complessiva della campionessa è quindi salita a quota 7.300 euro. Scotti ha ripreso la battuta sul personaggio dei fumetti anni Settanta, dicendo con ironia che non voleva essere accompagnato in caserma.

Il siparietto è arrivato dopo una gara che aveva coinvolto Beatrice, Silvia e Carlo. Beatrice, insegnante di violino di Campobasso, si presentava come campionessa uscente con 10.400 euro e premi Lego. Silvia, tecnologa alimentare e mamma a tempo pieno di Gatteo, ha dominato le prime manche: ha risolto i tabelloni dedicati alla cucina, agli animali, alla musica e ai regali natalizi, salendo a 13.800 euro. La bancarotta ha però annullato il suo vantaggio. Beatrice ha poi conquistato un jackpot potenziale di 21.300 euro. Carlo, di Secugnago, lavora come macchinista nella metropolitana di Milano.

Silvia ha recuperato terreno in seguito, anche grazie a un errore di Carlo, e ha vinto il titolo con 7.200 euro. L’accesso alla Ruota delle Meraviglie le ha dato la possibilità di aumentare la somma, ma la manche conclusiva ha aggiunto soltanto cento euro. Nel corso della partita, un tabellone ha richiamato il significato delle scarpe rosse nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La serata era cominciata con un brano di Robert Miles e l’intervento del batterista Diego Fornaciari. Samira era entrata sulle note di «Tu con chi fai l’amore» dei The Kolors; la gonna scozzese con paillettes aveva offerto a Scotti lo spunto per scherzare sui pacchetti natalizi.

La clip ufficiale di Mediaset Infinity conferma che Silvia ha raggiunto la Ruota delle Meraviglie nella puntata del 25 novembre. La pagina del programma riporta inoltre la puntata intera di quella data e presenta la concorrente come campionessa. Gli approfondimenti disponibili descrivono il riferimento di Scotti come un tentativo di richiamare un personaggio dei fumetti; nel resoconto della puntata la soluzione cercata è indicata come «Particolare». Samira ha replicato alla spiegazione del conduttore e, dopo la rivelazione dei premi, ha continuato a prenderlo in giro. Anche Scotti ha proseguito con battute, compresa quella sull’aver sbagliato pastiglia.

La gaffe non ha cambiato l’esito della gara: Silvia è rimasta la nuova campionessa e ha concluso la serata con 7.300 euro. Il suo risultato è arrivato dopo un percorso altalenante, iniziato con il vantaggio accumulato nelle prime manche e ridimensionato dalla bancarotta, prima del recupero e della vittoria nell’ultimo round. Beatrice, già campionessa uscente, aveva invece raggiunto il jackpot potenziale, ma non ha conquistato il titolo. Carlo ha partecipato alla gara senza aggiudicarselo. Nel finale, la battuta di Scotti e la risposta di Samira hanno accompagnato la scoperta della busta verde, che conteneva la somma più bassa tra quelle rimaste.



