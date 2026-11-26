Dalla formazione teatrale ai ruoli nel cinema italiano e internazionale: la biografia dell’attore romano, legato ad Anna Ferzetti e padre di due figlie.





Dalla formazione teatrale ai ruoli nel cinema italiano e internazionale: la biografia dell’attore romano, legato ad Anna Ferzetti e padre di due figlie.





Pierfrancesco Favino è un attore italiano nato a Roma il 24 agosto 1969. Ha lavorato in teatro, televisione e cinema, partecipando a produzioni italiane e internazionali. Nella vita privata è legato all’attrice Anna Ferzetti; insieme hanno due figlie. Le informazioni pubbliche disponibili non consentono di confermare un quartiere di residenza.

Età e origini

Alla data del 26 novembre 2026 Favino ha 57 anni. È nato nella capitale e ha origini familiari pugliesi. Dopo la formazione all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, ha intrapreso un percorso professionale che lo ha portato a lavorare sul palcoscenico e davanti alla macchina da presa.

Figli, famiglia e relazione

Favino e Anna Ferzetti hanno due figlie, Greta e Lea. I due attori hanno parlato pubblicamente della loro relazione e della famiglia, ma mantengono riservati diversi aspetti della vita quotidiana delle ragazze. Le informazioni consultate non permettono di confermare che siano sposati: è quindi più preciso descrivere Ferzetti come la compagna di Favino, senza attribuire loro uno stato civile non verificato.

Dove vive

Roma è la città natale di Favino ed è il luogo a cui viene pubblicamente associato. Le informazioni disponibili indicano che la famiglia vive nella capitale, ma non confermano in modo diretto e attendibile un quartiere o un indirizzo. Per tutelare la privacy, è opportuno non presentare dettagli residenziali incerti come fatti accertati.

Carriera e curiosità

Prima di affermarsi al cinema, Favino ha lavorato in teatro e in televisione. Tra i film italiani che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico figurano L’ultimo bacio e Romanzo criminale, nel quale interpreta il Libanese. Ha poi partecipato a produzioni internazionali come Una notte al museo, Le cronache di Narnia: Il principe Caspian, Rush e World War Z.

Tra le sue interpretazioni più apprezzate dalla critica c’è Tommaso Buscetta ne Il traditore, film diretto da Marco Bellocchio. Per questa prova ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia del 2019. Nel corso della carriera ha ottenuto anche riconoscimenti italiani, fra cui David di Donatello, Nastri d’argento e Ciak d’oro. Ha vestito i panni di figure storiche come Giuseppe Pinelli e Bettino Craxi, lavorando sulla caratterizzazione fisica e vocale dei personaggi.

Il suo percorso comprende anche il doppiaggio, la produzione cinematografica e l’attività teatrale. La formazione sul palcoscenico resta una parte del suo mestiere, mentre cinema e teatro gli hanno permesso di affrontare ruoli drammatici e comici. Nel 2018 ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Claudio Baglioni e Michelle Hunziker. Le informazioni biografiche disponibili delineano così una carriera articolata, senza richiedere supposizioni sulla sua vita privata.



