



Ogni venerdì sera, mio marito tornava a casa con due ciambelle in un sacchetto di carta bianco, comprate al forno sulla Route 9. Una era per nostra figlia, Lily, e l’altra, a quanto diceva, per lui. Lily riusciva sempre a farsi dare metà della sua. Si arrampicava sullo sgabello della cucina e lo guardava con il mento appoggiato sulle mani finché lui non cedeva.





«Dovrai cominciare a comprarne tre», gli dissi una volta.

«E rovinare il nostro accordo?» disse Daniel. Spezzò la sua ciambella a metà e gliene porse una parte oltre il bancone. «Assolutamente no.»

Mi chiamo Emily. Ho trentaquattro anni. Per gran parte del mio matrimonio, ho creduto di aver scelto un padre meraviglioso per mia figlia.

Daniel aveva trentasei anni quando tutto andò in pezzi. Eravamo sposati da otto anni e Lily era la nostra unica figlia. Lo adorava. Quando sentiva la sua macchina nel vialetto, lasciava cadere qualunque cosa avesse in mano e correva alla porta d’ingresso, anche se si trattava di un bicchiere di succo. Ho pulito parecchie volte il succo dal pavimento del corridoio.

Eppure c’erano cose di lui che mi preoccupavano, e per anni avevo trovato il modo di giustificarle. L’inverno in cui avevamo cominciato a restare indietro con il mutuo, gli chiesi di sedersi con me a esaminare le bollette. Invece andò a pescare sul ghiaccio con il suo amico Kyle e tornò a casa con una borsa frigo piena di persici e una scottatura. Quando morì sua madre, sua sorella Rebecca gli chiese di aiutarla a svuotare la casa di Mansfield. Lui ci andò una volta, per due ore, poi smise di rispondere alle sue telefonate. Rebecca fece tutto da sola, nell’arco di sei fine settimana.

Era meraviglioso nelle giornate normali. Sapeva trasformare un sabato di pioggia in un fortino di coperte e una maratona di film. Semplicemente spariva ogni volta che le cose si facevano difficili. Continuavo a pensare che sarebbe maturato. Sono contabile e dovrei essere brava a vedere quello che ho davanti.

A settembre Lily cominciò la scuola materna. A ottobre tornava a casa così stanca che si addormentava sul divano prima di cena. Aveva lividi sugli stinchi che non riuscivo a spiegarmi e uno sulla schiena grande quanto una moneta da un quarto di dollaro. Le chiesi se qualcuno l’avesse spinta durante la ricreazione. Disse di no. A novembre la sua insegnante, la signora Abernathy, mi telefonò al lavoro: Lily aveva appoggiato la testa sul tavolo in mensa e non era riuscita a finire il pranzo.

La mattina seguente la portai dalla dottoressa Patel, la sua pediatra. La dottoressa Patel esaminò i lividi e palpò il collo di Lily e la zona sotto le ascelle. Prescrisse degli esami del sangue e mantenne un tono molto calmo. Quel pomeriggio mi telefonò di persona. Disse che i risultati erano preoccupanti e che aveva già chiamato l’ospedale pediatrico in centro. Ci aspettavano alle otto del mattino seguente.

Le fecero un esame del midollo osseo e poi una puntura lombare. Una donna di nome dottoressa Okafor, con gli occhiali da lettura appesi a una catenella di perline, ci fece accomodare in una stanzetta dove sul tavolo c’era una scatola di fazzoletti. Mi spiegò con parole semplici che cos’era la leucemia linfoblastica acuta. Disse che la maggior parte dei bambini con la forma di Lily rispondeva bene alle cure. Disse anche che sarebbe stata una strada lunga e che ogni bambino era diverso.

Lily aveva cinque anni.

Quella sera, dopo che Lily si fu addormentata, lo dissi a Daniel nella nostra cucina. Avevo annotato su un blocco legale tutto quello che aveva detto la dottoressa Okafor, per non dimenticare nulla. Lui era seduto al tavolo e fissava il pavimento mentre gliene parlavo. Non mi interruppe nemmeno una volta.

Quando ebbi finito, disse: «E adesso cosa succede?»

Glielo spiegai. Le avrebbero inserito un port nel petto e avrebbe fatto mesi di chemioterapia, in parte in ospedale e in parte a casa. All’inizio ci sarebbero stati appuntamenti due o tre volte alla settimana. Avremmo dovuto organizzarci per decidere, tra noi, chi sarebbe rimasto con lei e quando.

Si alzò e uscì dalla porta sul retro.

Pensai che avesse bisogno di qualche minuto. Quel pomeriggio, nel parcheggio sotterraneo dell’ospedale, ne avevo avuto bisogno anch’io. Ero rimasta seduta in macchina a urlare nel cappotto, perché nessuno mi sentisse.

Un’ora dopo non era ancora tornato. Lo trovai in garage, seduto su un secchio capovolto, al buio, accanto alle sue cassette da pesca.

«Ho parlato con il mio ufficio», dissi. «Posso scendere a trenta ore. Se tu potessi occuparti delle mattine il martedì e il giovedì, potremmo darci il cambio, e la mamma ha detto che…»

«Possiamo non parlarne adesso?»

«Daniel, dobbiamo organizzarci. Il primo ciclo comincia lunedì.»

Si alzò e mi passò accanto, rientrando in casa senza rispondere. Rimasi per un po’ in garage, con la mano sull’interruttore della luce.

Tre giorni dopo, una domenica, fece una valigia.

Salii al piano di sopra con un cesto di bucato e lo trovai a piegare le camicie sul nostro letto. La sua borsa da viaggio migliore era aperta sul pavimento.

«Che cosa fai?»

Non alzò lo sguardo. «Non posso guardarla morire, Em.»

«Non sta morendo oggi. È in salotto che ti aspetta per farsi leggere una storia.»

Lui continuò a piegare. Lo faceva con cura, come sempre con le sue camicie, lisciando i colli.

Lo implorai. Non sono fiera di come suonavo. Lo seguii dall’armadio al comò e poi di nuovo indietro, e dissi cose che non ricordo. Lily ci sentì. Salì le scale e si fermò sulla soglia della camera, in camicia da notte, stringendo l’orsacchiotto giallo che Daniel le aveva vinto alla fiera della contea.

«Papà? Torni?»

Chiuse la borsa con la cerniera. Attraversò la stanza, si chinò e le diede un bacio sulla fronte.

«Presto, tesoro.»

Lo seguii giù per le scale e fin sul portico, in calzini. «Dove vai? Daniel, dove vai?»

«Ho solo bisogno di un po’ di tempo, Emily.»

Fece retromarcia e uscì dal vialetto prima che potessi chiedergli quanto.

Quella notte Lily volle che lasciassi accesa la luce del portico, così lui avrebbe trovato la porta al buio. La lasciai accesa. Rimase accesa per due settimane, finché la lampadina non si fulminò; poi non la sostituii.

All’inizio lo chiamavo ogni giorno, poi ogni pochi giorni. Alla fine, una voce registrata mi disse che il numero non era più attivo. Telefonai al suo ufficio, al centro di distribuzione, e la donna alla reception mi disse che si era dimesso. Sembrava imbarazzata per me.

Chiamai Rebecca. Vive a quaranta minuti da noi, ad Ashland, nella casa in cui lei e Daniel sono cresciuti.

«Hai avuto sue notizie? Rebecca, ti ha chiamata?»

«No», disse. «No, non ho saputo niente.»

«Se ti chiama, per favore digli che Lily ha bisogno di lui. Ti prego. Digli solo questo.»

«Lo farò. Certo che lo farò.»

Lo disse molto in fretta. Il modo in cui lo disse mi turbò, e continuai a ripensarci per un giorno o due. Poi, al suo primo ciclo di chemio, a Lily salì la febbre a 103 e passammo quattro notti in ospedale. Così smisi di pensare a mia cognata.

Era successo undici mesi prima.

Non chiamò mai e non si fece mai vivo. Si perse il Ringraziamento e il Natale. Al sesto compleanno di Lily, a marzo, non arrivò nessun biglietto.

Nel frattempo Lily affrontò tutto. Non starò a elencare ogni cosa. Ci fu l’intervento per inserire il port, e ci furono gli steroidi, che le fecero diventare il viso paffuto e la resero irascibile. I capelli le venivano via a ciocche nella vasca da bagno. Una notte di febbraio pianse perché le piaghe in bocca le facevano così male che non riusciva a inghiottire neanche l’acqua. Le tenni un panno bagnato sulle labbra fino alle tre del mattino.

A volte mi chiedeva se papà lavorasse lontano. Le rispondevo in modo vago. Non riuscivo a dirle che suo padre ci aveva lasciate. Stava già lottando per la vita. Non volevo darle anche quel peso da portare.

A dicembre mia madre, Susan, si trasferì nella stanza degli ospiti e non se ne andò più. Ha sessantasei anni, è una segretaria scolastica in pensione e ha le ginocchia malandate, ma ci accompagnava a ogni visita. Faceva la spesa e imparò a lavare la linea del port di Lily. Tre giorni alla settimana restava con Lily, così io potevo continuare a lavorare.

Ridussi l’orario a trenta ore nello studio di commercialisti, poi a venticinque. Il mio capo, il signor Haverford, mi lasciava lavorare da casa nelle settimane peggiori. Gliene sono grata ancora oggi.

I soldi finirono in fretta. L’assicurazione sanitaria del mio lavoro prevedeva una franchigia familiare massima di 8.200 dollari e la raggiungemmo entro la fine di gennaio. Si azzerò il primo dell’anno e la raggiungemmo di nuovo a marzo. C’erano i parcheggi dell’ospedale, 14 dollari al giorno, la benzina e i pasti della mensa. Prelevai 11.000 dollari dal conto di risparmio che stavamo mettendo da parte per una casa più grande. Smisi di pagare la rata minima di una carta di credito e chiamai la società per spiegare la situazione. Una gentile signora di nome Doreen mi inserì in un piano di difficoltà economica.

La parte di Daniel del mutuo smise di arrivare il giorno in cui se ne andò. Pagai tutto io, 1.640 dollari al mese, con il mio stipendio sempre più ridotto. Ad aprile, finalmente, andai da un’avvocata divorzista di nome Ruth Kessler, in uno studio sopra un negozio di scarpe in centro. Mi disse che, non riuscendo a rintracciarlo, ci sarebbe voluto più tempo per ottenere il mantenimento per Lily. Mi disse di conservare ogni ricevuta. Le tenni tutte in una cartellina nel cassetto della cucina. Dopotutto, sono una commercialista.

Alcune notti mi chiudevo nel bagno dell’ospedale, con la ventola accesa, e piangevo perché Lily non mi sentisse. Una notte mi vide uscire con gli occhi rossi.

«Ti manca anche papà, mamma?»

Annuii. Non potevo mentirle su questo.

Allargò le braccia e la sollevai dal letto, con tutti i tubi ancora attaccati. Lei nascose la sua testa calva sotto il mio mento e mi accarezzò la schiena. La mia bambina malata cercava di consolarmi. Rimasi seduta sulla sedia di vinile a tenerla in braccio per un’ora, dopo che si fu addormentata.

Per il suo compleanno, la mamma portò in ospedale dei cupcake della pasticceria sulla Route 9. Erano al cioccolato, con la glassa rosa. Lily riuscì a mangiarne solo qualche boccone. Ci fece mettere da parte uno, avvolto in un tovagliolo, sul davanzale.

«Quello è per papà», disse. «A lui piacciono quelli al cioccolato.»

La mattina dopo, mentre dormiva, lo buttai nella spazzatura. Poi portai io stessa il sacco nel corridoio, così al mattino non l’avrebbe visto.

In primavera, dopo la seconda fase del trattamento, il dottor Okafor mi fece accomodare di nuovo nella stanzetta con i fazzoletti. La leucemia di Lily aveva una caratteristica che la rendeva più rischiosa di quanto avessero sperato all’inizio. Non aveva risposto alle cure quanto avrebbero voluto. L’équipe raccomandava un trapianto di midollo osseo.

Mi spiegarono come sarebbe avvenuto. Avrebbero cercato un donatore e di solito si sottopongono prima ai test i familiari. La settimana seguente mi fecero gli esami. Mi passarono un tampone all’interno della guancia e mi prelevarono il sangue. Un coordinatore dei trapianti di nome Marcus, che indossava una divisa decorata con personaggi dei cartoni animati, mi chiamò per comunicarmi i risultati. Ero compatibile a metà. Era normale per un genitore. Ma l’équipe sperava di trovare una compatibilità migliore e avrebbe cercato anche nel registro nazionale.

«E il padre?» chiese Marcus. «Vorremmo fare il test anche a lui, se possibile. Darebbe all’équipe più possibilità.»

«Non so dove sia il padre di Lily», dissi.

Ci fu una breve pausa. «Va bene», disse. «Continueremo a cercare.»

All’inizio di giugno Marcus chiamò con una buona notizia. Avevano trovato un donatore. Disse che la compatibilità era parziale e che l’équipe aveva valutato ogni aspetto ed era soddisfatta della scelta. Mi spiegò le informazioni mediche che dovevo conoscere. Non mi disse chi fosse il donatore. Le informazioni sui donatori sono riservate, disse, e io risposi che andava bene. Ero così sollevata che dovetti sedermi per terra in cucina. Non mi venne in mente di chiedere altro.

Il trapianto era stato fissato per la seconda settimana di ottobre. Prima, Lily doveva affrontare la fase di condizionamento: una chemioterapia molto intensa per eliminare il suo midollo e fare spazio alle nuove cellule. La fece stare peggio di qualsiasi altra cosa fino a quel momento. Per dieci giorni mangiò a malapena.

Quattro giorni prima del trapianto, il telefono vibrò sul tavolino dell’ospedale. Era un messaggio di Rebecca. Non la sentivo da marzo.

«Come sta Lily? Deve ancora fare il trapianto questa settimana?»

Fissai lo schermo. Non avevo detto a Rebecca la data. Non le avevo neanche detto che ci sarebbe stato un trapianto.

Le risposi: «Come fai a saperlo?»

«Me l’ha detto tua madre», scrisse. «Abbiamo parlato qualche volta. Spero che non sia un problema.»

Chiamai mia madre, che era a casa a fare il bucato.

«Mi ha chiamata in primavera», disse mamma. «Era così preoccupata per Lily, Em. Mi ha chiesto come stava. Non pensavo ci fosse niente di male. Ho sbagliato?»

«No», dissi. «Va bene così.» Mi chiesi perché mia cognata si fosse interessata all’improvviso dopo mesi di silenzio. Poi entrò un’infermiera per attaccare una nuova sacca di liquidi e riposi il telefono.

Il pomeriggio seguente lasciai Lily con mamma e guidai fino a casa per farmi una doccia e prendere dei vestiti puliti. Erano sei notti che dormivo sulla poltrona dell’ospedale. Rimasi sotto l’acqua finché non diventò fredda.

Quando tornai, Lily era seduta sul letto con una scatola di pennarelli. Stava disegnando qualcosa su un foglio di cartoncino. Mamma era seduta sulla poltrona vicino alla finestra, sorridendo.

«Posso vedere?» chiesi.

Lily piegò il foglio a metà, con un gesto rapido. «È una sorpresa.»

Guardai mamma. Lei si limitò a sorridere ancora di più e tornò alle parole crociate. Pensai che stessero preparando un biglietto per una delle infermiere. Su richiesta di Lily, lo infilai sotto il suo cuscino. Me ne dimenticai.

La mattina del trapianto, Lily sembrava incredibilmente piccola sotto le coperte dell’ospedale. Portava una mascherina perché i suoi valori erano molto bassi. Le sopracciglia le erano cadute per via del trattamento preparatorio. L’équipe sarebbe arrivata alle dieci.

Una decina di minuti prima, mi strinse la mano. «Mamma. Posso esprimere un ultimo desiderio?»

«Qualunque cosa, tesoro.»

Gli occhi le si riempirono di lacrime sopra la mascherina. «Può venire papà?»

Non riuscii a dire nulla.

«Solo per un minuto», sussurrò. «Non voglio regali. Voglio solo che mi abbracci.»

Le accarezzai la testa. «Tesoro, papà non è qui.»

«Se n’è andato perché mi sono ammalata?»

Aspettavo quella domanda da undici mesi. Sentirla mi tolse comunque il respiro.

«No, tesoro. Mai per colpa tua. Mai.»

«Allora perché non mi vuole più bene?»

Le presi entrambe le mani e gliele baciai. Le tremavano. «Ti vuole bene. Te lo prometto.»

Scosse la testa sul cuscino. Non mi credeva.

«Allora digli che non sono arrabbiata», disse. «Digli che può tornare a casa.»

La porta si aprì ed entrarono due infermiere, una delle quali era la preferita di Lily, una giovane donna di nome Tasha. Cominciarono a staccare i tubi e a controllarle il braccialetto.

Mentre iniziavano a spingerla verso la porta, Lily all’improvviso infilò una mano sotto il cuscino. Tirò fuori il foglio di carta da costruzione piegato e me lo mise in mano.

«Dallo a papà», disse. «Se mai dovesse tornare.»

Le baciai la mascherina, proprio dove c’era la sua guancia. Tasha mi strinse la spalla. Poi la portarono giù per il corridoio.

Rimasi in piedi nel corridoio, fuori dalla sua stanza. Spiegai il foglio.

C’era un disegno di noi tre su un prato verde, fatti con il pennarello, mentre ci tenevamo per mano. Lily era al centro, con il suo orsacchiotto giallo ai piedi. Si era disegnata con i capelli, lunghi e castani, come li aveva un tempo. Sotto, con lettere storte inclinate verso destra, aveva scritto: «Papà, ti ho tenuto il posto».

Le ginocchia mi cedettero. Mi sedetti per terra nel corridoio, con la schiena contro il muro, e scoppiai a piangere. Un inserviente che spingeva un secchio con lo straccio si fermò e mi chiese se avessi bisogno di qualcuno; scossi la testa.

Quando riuscii di nuovo a vedere, voltai il foglio. Sul retro, scritto con calligrafia adulta, c’era un numero di telefono. Non lo riconobbi.

Mi tremavano le mani. Lo chiamai.

Squillò tre volte. Poi rispose una donna. «Pronto?»

«Ciao. Sono la madre di Lily. Mia figlia mi ha appena dato questo numero. Prima del trapianto.»

Dall’altra parte della linea calò un lungo silenzio.

«Oh, grazie al cielo», disse la donna. «Aspettavo che chiamassi.»

Riconobbi la voce. «Rebecca?»

«Sì. È il mio nuovo numero. Emily, sta andando tutto avanti? È lì?»

«Come ha fatto Lily ad avere questo numero?»

«Sono passata l’altro pomeriggio», disse Rebecca. «Quando eri tornata a casa. C’era tua madre. Lily mi ha chiesto se potevo trovare il suo papà.»

Pensai al disegno piegato e al sorriso di mia madre.

«Che cosa le hai detto?»

«Le ho detto che, se voleva il mio aiuto per rintracciarlo, avrebbe dovuto dare il mio numero a te. L’ho scritto sul retro. Pensavo che te l’avrebbe dato quella stessa sera.»

Appoggiai la testa al muro. «Rebecca. Sai dov’è?»

«Emily, ti prego. Ascoltami soltanto.»

«Dov’è mio marito?»

Tacque. «È in ospedale. È qui da ieri.»

Guardai lungo il corridoio. Per metà mi aspettavo di vederlo venire verso di me.

«Che significa che è qui?»

«È nell’ospedale per adulti. Dall’altra parte della passerella coperta. Si sta riprendendo.»

«Da cosa?»

Rebecca scoppiò a piangere. «Emily. È il donatore di Lily.»

Per alcuni secondi quelle parole non ebbero alcun senso. Le chiesi di ripeterle.

Me lo raccontò tutto d’un fiato. In primavera, Daniel aveva contattato di sua iniziativa il programma trapianti e chiesto di sottoporsi agli esami. I risultati avevano mostrato che era compatibile abbastanza da poter essere preso in considerazione dall’équipe. Era una compatibilità parziale, come la mia, ma alcuni degli altri valori lo rendevano la scelta migliore. Quella mattina, alle sei, lo avevano anestetizzato e gli avevano prelevato il midollo dalle ossa del bacino. Poi lo avevano trasportato in una borsa termica attraverso la passerella coperta.

«Non voleva che lo sapessi prima», disse Rebecca. «Temeva che avresti detto di no.»

Ripensai a tutte le notti passate a chiedermi se fosse ancora vivo. Mi ero domandata se avesse avuto un incidente da qualche parte, finito in un fosso, senza che nessuno sapesse chi chiamare. Era sempre stato a quaranta minuti di distanza. Era abbastanza vicino da poter entrare in un laboratorio ospedaliero e donare il suo sangue, eppure non aveva mai permesso a sua figlia di sentire la sua voce.

«Passamelo», dissi.

«È ancora addormentato per l’anestesia. Gli dirò di chiamarti appena sarà in grado.»

«Digli che sarò qui», dissi. «Sa dove trovarmi.»

Riagganciai e chiamai mia madre. Era alla caffetteria dell’ospedale a prendere un caffè.

«Lo sapevi?» dissi. «Di Daniel?»

«Sapere cosa?»

Glielo raccontai. Seguì un lungo silenzio. Poi disse: «Oh, Emily. No. Mi aveva detto che voleva fare una sorpresa a Lily. Aveva detto che forse sapeva come trovarlo. Credevo intendesse una telefonata». La voce le si spezzò. «Non te l’avrei mai nascosto. Mai.»

Le credetti. Mamma non è mai riuscita a tenere un segreto con me per più di un giorno.

«Vieni su», dissi. «Ti prego. Ho bisogno di te.»

Mentre aspettavo, una delle infermiere del reparto trapianti venne ad aggiornarmi. Andava tutto secondo i piani. Le chiesi se il donatore fosse mio marito. Mi guardò con gentilezza e disse che non poteva parlare delle informazioni mediche di un altro paziente. Capivo. Glielo dissi. Eppure mi portò una tazza d’acqua ghiacciata.

Dopo un po’ mi permisero di tornare da Lily. L’infusione fu silenziosa. È solo una sacca di cellule appesa a un’asta che scende nel suo port, come una qualsiasi flebo. Non sapevo cosa mi fossi aspettata. Mi sedetti accanto al letto e la guardai gocciolare. Feci di tutto per non pensare a da dove provenisse.

Lily era intontita per via dei farmaci. A un certo punto girò la testa sul cuscino.

«Mamma, la persona che mi sta aiutando è qualcuno che conosciamo?»

Non ero pronta a rispondere. «Qualcuno che vuole che tu guarisca, tesoro.»

Ci pensò su. «Voglio preparargli un biglietto di ringraziamento.»

Dovetti restare a guardare la finestra a lungo.

Rebecca richiamò verso le quattro. Daniel era sveglio ed era stato dimesso. Era pronto a parlarmi.

Lasciai Mamma con Lily e attraversai il ponte coperto che collegava i due ospedali per raggiungere quello degli adulti. Erano in una piccola sala d’attesa vicino agli ascensori, al secondo piano. C’erano un acquario e un televisore senza audio che trasmetteva un programma di cucina.

Daniel era seduto accanto a sua sorella. Indossava la felpa grigia con la zip corta che gli avevo regalato due Natali prima e teneva il corpo rigido, come quando ti fa male la schiena. Era dimagrito. Quando mi vide si alzò, poi si rimise a sedere con una smorfia.

«Ciao, Em», disse.

Undici mesi, e questo era tutto quello che gli era venuto in mente.

Non mi sedetti. «Perché non me l’hai detto?»

«Pensavo che ti saresti arrabbiata.»

«Perché volevi aiutare nostra figlia?»

Guardò sua sorella. «Bec, ci lasci un minuto?»

Rebecca prese la borsa e se ne andò senza dire una parola. Passandomi accanto, non mi guardò.

Mi sedetti sulla sedia di fronte a lui. Le nostre ginocchia quasi si toccavano.

«Dove sei stato, Daniel?»

«Da Rebecca.»

«Da quando te ne sei andato?»

Annuì.

Avevo chiamato a casa loro. Una dozzina di volte. A gennaio mi ero offerta di andare fin là e cercarlo per il quartiere, ma Rebecca mi aveva detto di non sprecare benzina.

«Mi ha mentito», dissi. «Per te. Per undici mesi.»

«Gliel’ho chiesto io.»

Rimasi un po’ in silenzio, cercando di assorbire la cosa. L’acquario ronzava.

«Avevi intenzione di tornare?»

Aprì la bocca. Non ne uscì nulla. La richiuse.

«Daniel. Merito una risposta.»

«Non lo so», disse.

«È stata la diagnosi? Ti ha spaventato così tanto che hai smesso di ragionare?»

Si strofinò le mani tra le ginocchia. «Non è stata solo la diagnosi.»

Aspettai.

«Stavo pensando di andarmene già prima che si ammalasse», disse.

Lo fissai.

Me lo raccontò con voce bassa e piatta, guardando la moquette. Era infelice da più di un anno. Odiava i suoi turni al centro di distribuzione. Odiava tornare a casa e trovare bollette, piatti da lavare e l’ora del bagnetto. Disse che gli mancava poter andare da qualche parte di sabato senza dover prima chiedere a nessuno. Aveva cercato appartamenti. Li aveva cercati prima del primo appuntamento di Lily con il dottor Patel.

«Ti ricordi quel fine settimana in cui dissi che andavo a pescare sul ghiaccio con Kyle?» mi chiese. «Poco prima di Natale, l’anno scorso?»

Me lo ricordavo. Lily aveva passato tutto il fine settimana al tavolo della cucina a preparargli un addobbo natalizio con un coperchio di barattolo e colla glitterata. L’aveva avvolto in un tovagliolo di carta e nascosto sotto l’albero.

«Non sono andato a pescare», disse. «Ero a Columbus. Cercavo un posto dove vivere.»

Lo disse con una tale semplicità. Non riuscivo a capacitarmene. Mentre compravo la carta da regalo e Lily incollava glitter su un coperchio di barattolo, mio marito visitava appartamenti con una camera da letto.

«Quindi, quando si è ammalata», dissi, «hai deciso che era il momento giusto per andartene.»

«So come suona.»

«E come potrebbe suonare, altrimenti?»

Guardò il pavimento. Mi raccontò che da Rebecca aveva trovato lavoro in una segheria ad Ashland e che nei fine settimana usciva con gli amici. Si era convinto che Lily stesse meglio con me. Se l’era ripetuto in continuazione.

«Sei sempre stata più forte di me», disse. «Sei più brava in tutto.»

«Non avevo il lusso di essere diversa.»

Sussultò.

Mi raccontò che all’inizio Rebecca pensava che sarebbe tornato a casa dopo una settimana. Quando la settimana diventò un mese, e poi tre, smise di parlargli, se non per dirgli di lavare i piatti. Ad aprile seppe da mia madre che Lily forse avrebbe avuto bisogno di un trapianto. Quella sera si fermò sulla soglia della sua camera da letto e gli disse di chiamare l’ospedale e farsi fare gli esami.

«Mi ha detto che, se non l’avessi fatto, avrei dovuto trovarmi un altro posto dove vivere», disse. «Ha detto che non avrebbe tenuto in casa sua un uomo che non era nemmeno disposto a farsi fare un tampone della guancia per la propria figlia.»

«L’avresti fatto se non ti avesse minacciato di buttarti fuori?»

Ci mise molto a rispondere.

«Mi piace pensare che l’avrei fatto», disse.

Gli credetti quando diceva che gli piaceva pensarlo. Non sapevo se credessi a qualcos’altro.

Gli ero grata. Voglio essere chiara su questo, perché da allora ci ho pensato molto. Ero stata seduta in una stanza, accanto a una scatola di fazzoletti, mentre un medico tracciava un diagramma delle probabilità di mia figlia. Quello che aveva fatto quella mattina poteva regalarle una vita intera. Lo sapevo per tutto il tempo in cui ero rimasta seduta di fronte a lui, e non riuscivo a fare in modo che cancellasse ciò che mi aveva appena detto. Non cancellava l’appartamento a Columbus, né il coperchio di barattolo trasformato in ornamento, ancora sepolto sotto una pila di decorazioni natalizie nel seminterrato.

Aprii la borsa e tirai fuori il disegno.

«Mi ha chiesto di dartelo», dissi.

Lo dispiegò con cautela. Guardò le tre figure che si tenevano per mano, e Lily al centro, con i lunghi capelli castani e il suo orsacchiotto. Lesse le parole sotto il disegno: «Papà, ti ho tenuto il posto».

Il suo viso si contrasse. «Oh, Lily», disse.

Gli raccontai del cupcake al cioccolato sul davanzale il giorno del suo compleanno. Gli dissi che proprio quella mattina lei mi aveva chiesto se lui avesse smesso di volerle bene perché si era ammalata.

Si premette il disegno contro il petto con entrambe le mani e si chinò su di esso.

«Non avrei mai voluto che pensasse una cosa del genere», disse. «Mai.»

«Allora avresti dovuto chiamarla.»

A quel punto pianse ancora più forte. Pianse come Lily quando è troppo stanca, con singhiozzi convulsi. Un uomo anziano in attesa accanto all’ascensore si voltò a guardare, poi distolse educatamente lo sguardo. Rimasi seduta sulla mia sedia e lo lasciai piangere. Non lo toccai.

Quando riuscì a parlare, si asciugò il viso con la manica. «Posso vederla?»

«Quando i suoi medici diranno che puoi», dissi. «E solo se sei pronto a tornare anche dopo. Perché lei ti crederà. Ti crederà la prima volta che entrerai, e se sparirai di nuovo, non so che effetto le farà.»

Annui con decisione. «Lo farò. Lo giuro su Dio, Em.»

Poi mi fece la domanda che temevo fin dalla passerella.

«Pensi che potrei tornare a casa? Prima o poi?»

«No», dissi.

Sembrò sinceramente sorpreso. Credo che quella fosse la parte peggiore di tutto il pomeriggio. Aveva davvero pensato che il midollo lo avrebbe riportato oltre la porta di casa.

«Emily, so di aver fatto un casino. Ma sto cercando di rimediare.»

«Puoi cercare di rimediare con Lily», dissi. «Questo non significa che tu possa rimediare con me.»

Gli dissi che gli sarei stata grata per il resto della vita per ciò che aveva fatto quella mattina. Gli dissi che avevo già incontrato un’avvocata. Avrei messo fine al nostro matrimonio e avrei chiesto gli alimenti per Lily e gli arretrati, a partire dal giorno in cui lui se n’era andato. Ruth Kessler si sarebbe messa in contatto con lui per la questione.

Non protestò. Guardò il disegno sulle sue ginocchia e annuì lentamente.

«A quanto ammontano gli arretrati?» chiese dopo un po’.

«Lo calcolerà Ruth. Ho tutte le ricevute.»

Questo lo fece ridere, un suono breve e amaro. «Certo che le hai.»

Quando tornai nella stanza di Lily, era sveglia e guardava i cartoni animati sul piccolo schermo sopra il letto, con la mamma accanto. Mi sedetti sul bordo del materasso.

«Ho parlato con papà», dissi.

Si tirò su di scatto, tubi e tutto. «Viene?»

«Vorrebbe. Dobbiamo aspettare che i medici dicano che è sicuro, perché adesso il tuo corpo deve riposare.»

Lily sorrise. Non aveva sorriso per tutto il giorno, e avevo dimenticato quanto quel sorriso le illuminasse il viso.

Più tardi, quella sera, quando si fu addormentata, Rebecca bussò allo stipite della porta. Teneva in mano un sacchetto di carta della pasticceria sulla Route 9.

«Non mi fermo», disse. «Volevo solo darti questo.»

Dentro c’erano due ciambelle. Le guardai, poi guardai lei.

«Mi dispiace», disse Rebecca. Aveva gli occhi rossi. «Mi dispiace tantissimo, Emily. Mi supplicava. Ogni volta che chiamavi, era in piedi nella mia cucina e scuoteva la testa. Mi sono detta che avrebbe cambiato idea. Poi è arrivato giugno, e poi settembre.» Si aggrappò alla tracolla della borsa. «Avrei dovuto dirtelo. Avrei dovuto venire a casa tua e dirti dov’era. Dovrò convivere con questa cosa.»

«Perché l’hai convinto a fare gli esami?»

«Perché è mia nipote», disse. «E perché lui è mio fratello, e non sopportavo l’idea dell’uomo che sarebbe diventato se non l’avesse fatto.»

Non sapevo cosa dirle. Ancora oggi non ne sono sicura. Presi il sacchetto. Lei annuì e tornò verso gli ascensori.

Sette giorni dopo, Daniel ebbe il permesso di farle visita. Doveva indossare camice, mascherina e guanti e lavarsi le mani per due minuti interi al lavandino fuori dalla porta, come facevamo tutti. Tasha gli cronometrò il tempo.

Lily lo vide attraverso il vetro prima ancora che entrasse nella stanza. Tendeva le braccia verso di lui prima che lui fosse arrivato al letto.

«Papà!»

Si chinò lentamente, con cautela, per via della schiena e di tutti i tubi di lei, e la strinse tra le braccia. Lei gli si aggrappò al collo.

«Mi dispiace di averti fatto aspettare tanto, tesoro», le disse contro la spalla. «Non hai fatto niente di male. Proprio niente.»

«Non sei arrabbiato con me?»

«Certo che no. Papà ha fatto un errore. Un errore molto grosso.»

«Mi sei mancato.»

«Anche tu mi sei mancata, piccola. Tantissimo.»

Mi voltai verso la finestra e rimasi a guardare per un po’ il traffico sull’autostrada sottostante.

Lily ha ancora una lunga convalescenza davanti a sé. I primi cento giorni dopo un trapianto sono i più difficili. I suoi valori ematici salirono lentamente. Ci furono delle battute d’arresto. Alla quarta settimana le venne un’eruzione cutanea che l’équipe tenne sotto stretta osservazione per un po’, e io dormii poco. La dottoressa Okafor continua a non fare promesse, e ho imparato a esserle grata per questo. Affrontiamo un giorno alla volta, e certi giorni un’ora alla volta.

Daniel veniva ogni giorno, quando l’équipe lo permetteva. Dopo i turni al deposito di legname, guidava quaranta minuti all’andata e altrettanti al ritorno. Le leggeva sempre lo stesso libro illustrato, quello di un orso che perde il cappello, ancora e ancora, perché glielo chiedeva lei. Una volta si addormentò sulla sedia, e lei lo guardò dormire e mi sussurrò di non svegliarlo.

Vorrei poter dire che è cambiato. Non lo so ancora. Per sette settimane si è presentato ogni giorno. Prima era rimasto lontano per undici mesi. Ruth dice che le pratiche stanno andando avanti. Ha firmato senza protestare i documenti in cui riconosceva il debito per il mantenimento arretrato. Il primo pagamento è arrivato a novembre. Era di 380 dollari, e il secondo è arrivato in ritardo.

Adesso affitta una stanza sopra un negozio di ferramenta in paese, a dieci minuti da noi. Mi ha chiesto se poteva avere l’addobbo fatto con il coperchio del barattolo. Sono scesa in cantina, l’ho trovato in una scatola di decorazioni natalizie e gliel’ho dato. Quando l’ha visto, non ha detto niente. Se l’è messo nella tasca del cappotto e ci ha tenuto sopra la mano.

Una sera di novembre, eravamo sole, io e Lily, e lei mi ha chiesto se papà sarebbe tornato a vivere con noi.

Mi ero esercitata a cosa dire. «Papà avrà una casa tutta sua», le ho detto. «Ma sarà sempre il tuo papà. Continuerà a venire a trovarti e, quando sarai più forte, andrai tu a trovare lui.»

Ci pensò, tormentando il bordo della coperta.

«Può ancora portarmi le ciambelle il venerdì? Quando potrò mangiarle di nuovo?»

Mi venne da ridere. Non me l’aspettavo.

«Dovrai chiederglielo», dissi.

Glielo chiese il giorno dopo. Lui mi guardò da sopra la sua testa prima di rispondere. Non annuii, ma non scossi nemmeno la testa. Quella decisione spettava a lui.

«Tutti i venerdì», le disse. «Ne comprerò persino tre.»

Per ora non le è ancora permesso mangiare ciambelle. I medici dicono che forse potrà farlo in primavera. Adesso il disegno è appeso con del nastro adesivo alla parete accanto al suo letto, a casa, dove può vederlo appena si sveglia. Ci ha aggiunto qualcosa con un pennarello viola. Ora nel disegno c’è anche il nostro gatto, seduto in fondo alla fila.

Una volta, mentre faceva un sonnellino, ho staccato il disegno dalla parete e ho guardato il retro. La calligrafia di Rebecca è ancora lì, sotto il nastro adesivo. Poi l’ho rimesso esattamente dov’era.



