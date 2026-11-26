Il sisma è stato registrato alle 04:16 del 26 novembre 2026. Residenti hanno riferito di aver sentito anche un boato; non risultano danni segnalati.





Il sisma è stato registrato alle 04:16 del 26 novembre 2026. Residenti hanno riferito di aver sentito anche un boato; non risultano danni segnalati.





Il 26 novembre 2026, alle 04:16, i sensori hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.3 nel Golfo di Pozzuoli, entro l’area dei Campi Flegrei. Il Comune di Pozzuoli ha pubblicato le informazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano: la scossa è stata localizzata in mare e il suo ipocentro è stato collocato a 3,75 chilometri sotto la superficie. La registrazione risulta anche in orario UTC, alle 03:16, un’ora prima rispetto all’ora locale indicata.

La notazione 2.3 ± 0.3 riportata per la magnitudo esprime anche l’incertezza associata alla stima strumentale. Il margine indicato è pari a 0.3. I parametri pubblicati dal Comune sulla base della comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano riguardano un singolo evento localizzato nel Golfo di Pozzuoli. La collocazione marina identifica l’area epicentrale, mentre il valore di 3,75 chilometri descrive la profondità dell’ipocentro. L’orario riportato è quello della registrazione. Questi numeri costituiscono una scheda tecnica dell’episodio. L’avviso non attribuisce alla scossa una causa, né formula interpretazioni ulteriori: riferisce le misure disponibili per l’evento avvenuto quella mattina, senza ulteriori valutazioni.

Durante le ore notturne il sisma è stato avvertito da persone che, stando ai post comparsi sui social in seguito, si sono svegliate. Nei racconti di diversi cittadini, alle oscillazioni si è unito un boato. L’avviso Comunale presenta questo rumore come possibile, senza attestarlo per tutte le aree. Anche a Napoli sono state raccolte testimonianze: alcuni abitanti hanno riferito di aver percepito la scossa. Le dichiarazioni descrivono impressioni personali e restano separate dalle informazioni comunicate dall’Osservatorio Vesuviano. Inoltre, non costituiscono una revisione dei parametri ufficialmente comunicati.

Dalle notizie disponibili non emergono danni riferiti a persone o beni. Il resoconto non segnala pertanto conseguenze materiali dell’evento, benché dia conto della paura e del risveglio provocati dalla scossa. La comunicazione del Comune di Pozzuoli, predisposta sulla base dei dati dell’Osservatorio Vesuviano, costituisce il riferimento istituzionale per l’accaduto. L’area dei Campi Flegrei, di natura vulcanica, è sottoposta a monitoraggio continuo. Per questo episodio sono indicati l’orario, la magnitudo, il luogo e la profondità; non vengono invece fornite ulteriori conclusioni sull’origine precisa o sulle eventuali conseguenze.

Nell’analisi datata 26 novembre, la sismicità flegrea viene inserita fra i fenomeni legati al vulcano e al bradisismo. La ricostruzione attribuisce un possibile ruolo alle oscillazioni di pressione e calore dei fluidi nel sottosuolo, capaci di deformare il suolo e spezzare le rocce superficiali. Non si tratta, però, di una verifica dell’origine della scossa delle 04:16, bensì di un quadro generale. L’articolo osserva inoltre che i terremoti superficiali possono essere percepiti dall’alto e talvolta accompagnarsi a boati. Nel suo avviso sull’episodio specifico, il Comune formula l’ipotesi del rumore con prudenza.

Nel passato dei Campi Flegrei si sono alternati innalzamenti e discese del terreno. L’approfondimento ricorda due periodi di bradisismo, quello del 1970-1972 e quello del 1983-1984. Durante il primo, il suolo salì di circa 170 centimetri e venne ordinato, in via preventiva, lo sgombero del Rione Terra. Nella crisi seguente la quota aumentò di circa 180 centimetri; si contarono più di 16mila terremoti e il 4 ottobre 1983 una scossa raggiunse magnitudo 4.0. Il testo cita anche l’allontanamento di circa 40mila persone. Sono vicende precedenti, non conseguenze dell’evento del 2026.

Fra gli altri Riferimenti riportati nello stesso testo figurano l’eruzione del Monte Nuovo del 1538, preceduta da uno sciame sismico, e l’avvio, dal 2005, di una nuova fase di lento sollevamento dopo circa vent’anni di subsidenza. L’approfondimento descrive questi elementi come parte della storia geologica dei Campi Flegrei. Non vanno confusi con una previsione relativa alla scossa odierna: le informazioni disponibili non indicano che il terremoto del Golfo di Pozzuoli anticipi un’eruzione o una crisi. Per il dato puntuale sull’evento, restano centrali la comunicazione dell’Osservatorio Vesuviano e l’avviso del Comune di Pozzuoli.



