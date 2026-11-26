Il reality condotto da Selvaggia Lucarelli è già stato registrato e montato, ma non ci sono conferme sulla data né sulla piattaforma di uscita.





Il reality condotto da Selvaggia Lucarelli è già stato registrato e montato, ma non ci sono conferme sulla data né sulla piattaforma di uscita.





Le riprese della nuova stagione di L’Isola dei Famosi si sono concluse, e il montaggio è terminato; tuttavia, Mediaset tace sia sulla data di trasmissione sia sull’avvio della promozione. Non è chiaro nemmeno dove vedremo il reality: l’approdo su Canale 5 resta incerto, e nessuna nota ufficiale indica un lancio sul web. Selvaggia Lucarelli, scelta per presentarlo, lascia il ruolo di opinionista ricoperto per anni in trasmissioni televisive e sperimenta una funzione inedita. La giornalista aveva accolto l’incarico con entusiasmo e lodato i concorrenti, ma ciò non chiarisce quando comincerà il programma. Circolano voci e ipotesi di calendario, ancora da verificare.

Giuseppe Candela, scrivendo su Dagospia, aveva indicato venerdì 4 dicembre come possibile esordio del reality. Per quella serata, però, Mediaset ha programmato su Canale 5 Il Gattopardo, la serie interpretata da Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli. La data circolata in precedenza non sembra quindi più disponibile per L’Isola dei Famosi. Secondo la ricostruzione riportata, l’azienda potrebbe averla considerata all’inizio e aver poi cambiato orientamento; si tratta comunque di un’ipotesi, non di una scelta ufficialmente confermata. Al pubblico non è stato ancora comunicato un calendario aggiornato della trasmissione.

Su Instagram, Davide Maggio ha replicato a un utente che chiedeva notizie sul futuro del reality. Nella risposta ha spiegato che, in un primo momento, l’avvio sarebbe stato posticipato di più di quattordici giorni. In seguito era circolata l’ipotesi del 21 dicembre, ma anche quel giorno, secondo il giornalista, non sarebbe più sicuro. Maggio ha evocato la possibilità che il programma non parta, senza chiarire se parlasse di una rinuncia definitiva oppure soltanto della messa in onda prevista. Le sue parole non sono un comunicato dell’azienda: Mediaset non ha finora dato conferma né del rinvio né di un’eventuale sospensione.

La possibilità di una cancellazione completa è presentata dalla fonte come difficile da conciliare con le spese già sostenute per registrare e montare le puntate. Da qui nasce l’ipotesi che sia in discussione soprattutto la distribuzione su Canale 5. Una delle alternative menzionate è Mediaset Infinity, dove il reality potrebbe diventare disponibile in esclusiva online. È una possibilità, non una scelta annunciata: non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle modalità di un’eventuale pubblicazione. La fonte ricorda che l’idea di una distribuzione sul web era già circolata in passato, ma non indica che il progetto sia stato assegnato alla piattaforma.

The Traitors Italia e The 50 sono stati richiamati come precedenti di produzioni sperimentate in rete. Nel quadro è stato inserito anche Il Collegio: prima disponibile su RaiPlay, la trasmissione è approdata su Rai 2 solo dopo alcuni mesi. Questi esempi aiutano a comprendere perché si discuta di una possibile diversa distribuzione de L’Isola dei Famosi, ma non dimostrano che Mediaset intenda replicarli. L’eventuale arrivo su Infinity resta una supposizione. Non risulta infatti una scelta aziendale definitiva sulla piattaforma, né è stata indicata una data alternativa certa per la pubblicazione degli episodi.

Al Festival dello Spettacolo di Milano, due settimane prima, Selvaggia Lucarelli ha condiviso impressioni sulle registrazioni. Ha previsto un arrivo televisivo ravvicinato, sostenendo che il pubblico avrebbe potuto vedere il programma «molto presto». Ha riferito che, dopo appena giorni di lavoro, i concorrenti mostravano già legami e tensioni associati a convivenze ben più lunghe: simpatie, familiarità e insofferenze erano affiorate rapidamente. La conduttrice ha giudicato il gruppo di partecipanti «stellare». Ripensando alla nuova responsabilità, ha raccontato di aver dubitato all’inizio di essere adatta al ruolo, prima di acquistare fiducia nel corso della preparazione. Ha descritto una conduzione variabile, tra passaggi formali, ironia, richiami e valorizzazione dei concorrenti. Restano ignoti data e Canale o piattaforma della messa in onda.



