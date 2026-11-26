



La cliente aveva pensato a un altro tagliando. Il titolare della tabaccheria racconta che fu il figlio Alex a suggerirle il biglietto vincente.





Una residente di Arcidosso ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci da cinque euro acquistato martedì 24 novembre alla tabaccheria Non solo tabacchi, in via Corso Toscana. La vincita è arrivata con un biglietto della serie Color. La donna, che vive nel Comune, inizialmente aveva in mente un tagliando diverso; poi ha cambiato scelta e ne ha comprato un altro. La giocata è stata effettuata nell’attività al civico 84, gestita dalla famiglia Lonetti da poco più di un anno e mezzo.

Nel colloquio con Il Tirreno, Giuseppe Lonetti ha spiegato che la donna cercava un biglietto capace di assegnare una somma importante. Aveva preso in considerazione il Miliardario, non il Color. Il suggerimento di acquistare quest’ultimo, ha detto il tabaccaio, è venuto da Alex, suo figlio, e la cliente lo ha accolto. La giocata vincente è costata cinque euro, pari al prezzo del tagliando. Non è stato precisato dalle fonti quando esattamente la cliente abbia abbandonato la prima idea.

All’inizio la giocatrice non aveva compreso la portata del risultato ottenuto: era convinta che il biglietto le avesse fruttato 500 euro. Esaminandolo con più attenzione ha scoperto che la somma corretta era di 500mila, mille volte superiore. Giuseppe Lonetti ha riferito che, quando ha realizzato quanto aveva vinto, la cliente si è seduta e non riusciva a credere a ciò che aveva davanti. Il titolare ha detto che la signora non ha trovato parole. Il premio massimo del Color Puzzle da cinque euro è proprio di 500mila euro.

La rivendita Non solo tabacchi è situata ad Arcidosso, in provincia di Grosseto, lungo via Corso Toscana. Il Tirreno indica l’indirizzo completo, civico 84, e riferisce che la vincitrice risiede nel Comune. La Nazione la presenta come una persona del luogo che frequenta abitualmente il negozio. Secondo la prima testata, il fatto risale a martedì 24 novembre; i resoconti usciti il giorno successivo ne hanno dato notizia. Le cronache non rivelano il nome della donna né altri elementi identificativi, perciò non sono disponibili ulteriori dati personali.

La gestione di Non solo tabacchi è affidata ai Lonetti. Nell’esercizio lavorano Giuseppe, sua moglie Maria Elisabetta Ruggiero e Alex, il figlio che, secondo il padre, ha indirizzato la cliente verso il Color. Giuseppe ha spiegato che nei circa diciotto mesi dall’inizio della gestione familiare non si era mai verificato un premio di simile entità. La sorpresa ha coinvolto anche i titolari. Il tabaccaio ha annunciato l’intenzione di festeggiare insieme alla cittadinanza e di appendere un cartello che segnali la vincita quando sarà arrivato.

Ad Arcidosso la vicenda è diventata rapidamente argomento di conversazione e le cronache del posto hanno indicato Non solo tabacchi come sede della giocata vincente. La Nazione scrive che la cliente ha modificato la propria scelta mentre comprava il biglietto; Il Tirreno precisa che Alex le aveva suggerito il Color. La fonte principale racconta che, grattando il tagliando, la donna aveva valutato il premio come pari a 500 euro. I resoconti coincidono su vincita, prezzo, serie e negozio. Non si sa come la vincitrice voglia impiegare il denaro.



