



La conduttrice non ha commentato pubblicamente. Secondo un retroscena riferito da Gabriele Parpiglia, avrebbe consultato i legali; resta da capire se interverrà via PEC o a Ballando con le Stelle.





Tra i temi della prossima serata di Ballando con le Stelle figura l’eventualità che Barbara D’Urso risponda a Simona Ventura. Un retroscena diffuso da ilSussidiario.Net, e ricondotto da Gabriele Parpiglia al Quotidiano Nazionale, sostiene che D’Urso si sarebbe rivolta ai legali in seguito ai contrasti sorti intorno alla vicenda del profumo. La conduttrice non ha avallato tale versione né ha rilasciato dichiarazioni pubbliche finora. Le strade ipotizzate sarebbero due: inviare una PEC o parlare nella trasmissione di Rai 1. Per Parpiglia, l’opzione iniziale appare la più verosimile, Secondo quanto riferito nella ricostruzione giornalistica citata.

Un post video di Simona Ventura ha riportato alla ribalta le divergenze con D’Urso. La giurata del programma guidato da Milly Carlucci si è rivolta direttamente alla collega, lamentando che lei non la saluti durante le puntate. Nel filmato ha richiamato anche un periodo difficile sul piano professionale: a suo dire, insieme a Giovanni Terzi, suo marito, era rimasta accanto a D’Urso quando molte persone la schivavano. La pubblicazione ha riacceso l’attenzione sulla dinamica tra le due protagoniste e sulle tensioni affiorate nelle settimane precedenti a Ballando con le Stelle. Quanto ai rapporti di allora, il resoconto è quello di Ventura.

La vicenda del profumo resta il punto di partenza del retroscena sulle tensioni a Ballando con le Stelle. Secondo un approfondimento pubblicato dal Quotidiano Nazionale, pochi giorni prima Barbara D’Urso avrebbe incaricato i propri legali di scrivere alla produzione del programma in relazione alla vicenda con Guillermo Mariotto. Il giornale riferisce inoltre che Milly Carlucci avrebbe già consultato i suoi avvocati dopo i repost con cui D’Urso aveva condiviso sui social critiche rivolte alla conduttrice e alla trasmissione. Queste notizie sono attribuite alla testata e nei materiali disponibili non trovano conferme dirette dai soggetti interessati. L’eventuale consulto legale non costituisce un annuncio di decisione né chiarisce quale iniziativa verrà eventualmente intrapresa. La ricostruzione giornalistica descrive dunque ipotesi.

Ventura e D’Urso si sono trovate entrambe al cinema Anteo di Milano per l’anteprima di un docufilm di Lorenzo Jovanotti, nelle ore successive alla pubblicazione del video. La coincidenza aveva fatto ipotizzare un possibile incontro, ma, Secondo la ricostruzione del Quotidiano Nazionale, le due hanno assistito alla proiezione in sale e orari diversi. Ventura e Terzi erano nella sala dello spettacolo delle 20.30; D’Urso ha partecipato a quello delle 21. Non risulta quindi che le conduttrici si siano incontrate quella sera. Il giornale precisa che non ci fu occasione di un confronto o di un saluto tra loro.

La cornice è l’edizione 2026 di Ballando con le Stelle, dove le discussioni hanno coinvolto anche i componenti della giuria. Nella puntata dell’ottavo sabato, andata in onda il 21 novembre, sedevano al tavolo D’Urso, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Alberto Matano. In seguito alle contestazioni della settimana prima, Milly Carlucci aveva fatto spostare la conduttrice in un’altra postazione. I dissapori con Mariotto non erano però cessati: nel corso della serata è riemersa in diretta la questione del profumo, e D’Urso ha prospettato l’uscita dal programma. I fatti precedenti contestualizzano la voce sui legali, ma non indicano se e come la conduttrice replicherà.

Per la prossima puntata resta dunque da verificare se D’Urso sceglierà una comunicazione legale o parlerà in prima serata su Rai 1. Al momento, entrambe le strade sono soltanto possibilità riportate nei resoconti giornalistici: non è stata annunciata una risposta ufficiale della conduttrice. Anche l’eventualità di una PEC, indicata da Parpiglia come più verosimile, non risulta confermata da D’Urso. Il video di Ventura, il mancato incontro all’Anteo e i precedenti contrasti a Ballando costituiscono i fatti e le ricostruzioni disponibili. L’esito della vicenda, così come le intenzioni della diretta interessata, resta da conoscere.



