



Oggi pubblica le immagini del gruppo all’uscita dalla boutique Cartier di via Condotti; sulle cinque borse non si vede il marchio.





Gli scatti diffusi da Oggi ritraggono Sonia Bruganelli nella boutique Cartier di via Condotti, a Roma, durante un’uscita pomeridiana dedicata agli acquisti. Con lei si vedono Angelo Madonia, suo compagno, il figlio Davide, Martina Dotti, compagna di quest’ultimo, e Giulia, madre dell’imprenditrice. Al termine della visita, sono cinque le shopper bianche portate dal gruppo: due affidate a Bruganelli e le altre ripartite, una per ciascuno, tra Davide, Martina e Giulia. Nessuna borsa mostra il marchio tipico della gioielleria: è il particolare segnalato dal settimanale. Le immagini non dicono quali prodotti siano stati scelti, né ne indicano il prezzo. I presenti non hanno commentato l’episodio.

Oggi indica due possibili ragioni per l’assenza del logo, senza presentarle come fatti accertati. La prima riguarda la prudenza: Secondo la rivista, borse associate a acquisti preziosi potrebbero attirare attenzioni indesiderate mentre si cammina per la Capitale. La seconda ipotesi è che la scelta rifletta una maggiore discrezione rispetto al passato. Nessuna conferma diretta è stata attribuita a Bruganelli, Madonia o agli altri familiari. Le fotografie documentano shopper anonime; non stabiliscono perché siano state usate. Il settimanale non chiarisce neppure se la boutique abbia fornito le borse in quella forma o se vi siano state altre circostanze legate alla visita.

Oggi accosta l’ipotesi di una scelta sobria alle contestazioni rivolte in passato a Sonia Bruganelli sui social. L’imprenditrice aveva pubblicato immagini del proprio tenore di vita, suscitando commenti di utenti che giudicavano ostentato il suo rapporto con la ricchezza. Secondo il settimanale, le shopper prive di marchio potrebbero riflettere un’attenzione maggiore alla riservatezza, ma questa interpretazione non è accompagnata da elementi che la colleghino agli acquisti effettuati a Roma. Le fotografie non chiariscono se la scelta rispondesse a esigenze di sicurezza, discrezione o ad altre ragioni. La sobrietà resta dunque una lettura proposta da Oggi, non una motivazione comunicata dalla famiglia né dalla gioielleria direttamente.

L’incontro fra Bruganelli e Bonolis avvenne negli ultimi anni del Novecento; nel 2002 i due si unirono in matrimonio. Silvia, Davide e Adele sono i figli della coppia. Per più di vent’anni condivisero impegni familiari e professionali, lavorando insieme nella società di produzione televisiva di loro proprietà. Nel 2023 resero pubblica la separazione e si dissero intenzionati a mantenere un rapporto sereno per tutelare la famiglia. Sonia e Angelo Madonia cominciarono a frequentarsi nei primi mesi del 2024. Dopo che per qualche tempo circolarono indiscrezioni, scelsero di apparire insieme. Da quel momento il coreografo e ballerino ha preso parte con assiduità crescente agli incontri di Sonia con i familiari e gli amici più stretti.

Nel quadro dei rapporti familiari c’è anche la storia tra Bonolis e Carola Moroni, resa nota dai due attraverso i social. La fonte la presenta come la prima relazione pubblica del conduttore dalla fine del matrimonio. Oggi riferisce inoltre che l’ingresso di Moroni avrebbe contribuito a distendere ulteriormente i rapporti con Bruganelli, già descritti come cordiali dopo la separazione. Questa ricostruzione appartiene al settimanale e non deriva da dichiarazioni dirette degli ex partner. Le immagini delle shopper, invece, non forniscono prove a sostegno di tale ipotesi e non permettono di associare la visita alla boutique ai rapporti tra i familiari. Si tratta di aspetti distinti.

Bruganelli è stata opinionista del Grande Fratello; Madonia è ballerino e coreografo. Le immagini raccolte da Oggi documentano una giornata condivisa a Roma con il figlio Davide, Martina Dotti e Giulia, ma non riportano dichiarazioni dei presenti. Il fatto verificabile è l’uscita dalla boutique Cartier in via Condotti con cinque buste senza logo visibile. Le ragioni indicate dalla rivista restano ipotesi e non permettono di concludere quale intenzione abbia guidato la scelta. Né il contenuto delle borse né il valore degli acquisti sono specificati. Il resoconto distingue immagini e interpretazioni del pomeriggio romano.



