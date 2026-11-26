



Dopo aver lasciato Rebibbia il 20 novembre, Francesco Schettino si prepara a lavorare a Meta. Angela Cipriano ha raccontato la relazione nata nel 2023





Francesco Schettino ha lasciato il carcere di Rebibbia il 20 novembre, dopo oltre nove anni di detenzione. L’ex comandante della Costa Concordia ha ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali per buona condotta e può tornare nella sua terra d’origine. La nuova misura apre una fase segnata dalla ripresa di una quotidianità fuori dal penitenziario e dalla ricerca di un’attività lavorativa. Intanto è diventata pubblica la relazione con Angela Cipriano, giornalista che vive a Grosseto e che gli è stata vicina negli ultimi tre anni di carcere. A raccontarla è stata lei, in un’intervista a Il Tirreno dopo la sua uscita.

Il rapporto sentimentale è cominciato nell’ottobre 2023, ma i due si erano conosciuti circa dieci anni prima, durante il processo per il naufragio della Costa Concordia. Cipriano, laureata con lode in Scienze politiche, aveva dedicato la tesi al racconto giornalistico della tragedia dell’Isola del Giglio e al lavoro del Tirreno. Da quel progetto era nato il libro “Le voci della Concordia”, pubblicato nel 2015 con fotografie di Enzo Russo e premiato nell’ambito del Premio Capalbio. La giornalista seguì 72 udienze, fino alla sentenza di primo grado dell’11 febbraio 2015: Schettino fu condannato a 16 anni e un mese.

Durante il processo i loro rapporti erano professionali e cordiali, ma distanti: lei lo chiamava “comandante”, lui “dottoressa”. Si confrontavano soprattutto sulle udienze e su quanto veniva discusso in tribunale. Cipriano tentò due volte di intervistarlo, senza che Schettino accettasse. Dopo la condanna definitiva e il suo ingresso in carcere, nel maggio 2017, i contatti si interruppero. Si riallacciarono nel marzo 2023, quando Schettino apprese della morte di Giuseppe Cipriano, cugino della giornalista e colonnello dell’Aeronautica militare di 48 anni, deceduto in un incidente aereo a Guidonia. Le telefonò per porgerle le condoglianze.

Da quella chiamata riprese il dialogo: secondo il racconto di Angela Cipriano, i due arrivarono a sentirsi al telefono due volte alla settimana e a scambiarsi messaggi quotidiani attraverso il servizio di posta elettronica del carcere. Nell’ottobre 2023 lei raggiunse Schettino a Meta di Sorrento, in Campania, durante un permesso premio: da quell’incontro nacque la relazione. Il rapporto proseguì anche nei permessi successivi, concessi all’incirca ogni 45 giorni e della durata media di sei o sette giorni. La giornalista ha parlato del sostegno ricevuto da Schettino in anni segnati anche dalla morte del padre, nel 2017, e della madre, nel 2021.

Per Cipriano, quegli anni sono stati tra i più duri della sua vita; ha detto che il compagno le è stato accanto mentre affrontava i lutti in famiglia, compresa la perdita del cugino. Ora dovranno costruire una quotidianità fuori dal penitenziario. Schettino rimarrà a Meta e, dal primo dicembre, sarà impiegato da un’agenzia che si occupa di bed & breakfast e abitazioni per le vacanze. Lei rientrerà a Grosseto, dove abita anche il figlio, e in seguito lo raggiungerà in Campania. Cipriano si è detta sollevata per la fine della detenzione, ma ha escluso che si possa provare serenità, dato che sono morte 32 persone, e ha definito l’accaduto una tragedia.

Nell’intervista Cipriano ha affrontato anche le responsabilità del naufragio. Ha riconosciuto che quelle di Schettino sono state accertate, ma ha sostenuto che in plancia non fosse solo e che altri abbiano patteggiato; a suo giudizio, occorre considerare anche l’organizzazione e i ruoli presenti. Con Enzo Russo, ha ricostruito gli ultimi 21 minuti del ribaltamento esaminando centinaia di fotografie, metadati e orari di scatto. Due immagini sono poi entrate agli atti del processo. La giornalista ha inoltre commentato il documentario Netflix “Costa Concordia: incubo in mare”, diretto da Chiara Messineo: ritiene che possa riaprire una riflessione sul disastro, oltre una narrazione a lungo concentrata soprattutto su Schettino.



