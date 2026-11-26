



La Procura di Pistoia indaga sull’omicidio della 24enne. Gli accertamenti sul viadotto dell’A1 sono affidati alla Procura di Firenze.





Ionela Miruna Garneata, 24 anni, è stata uccisa in un’abitazione di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. La giovane, di origine romena, è morta il 26 novembre, il giorno successivo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Secondo le prime ricostruzioni, il compagno Andrea Nardini, 25 anni, italiano, sarebbe responsabile del delitto. L’uomo si è poi tolto la vita a Barberino del Mugello. La Procura di Pistoia conduce le indagini sull’uccisione, mentre restano da chiarire i passaggi della sequenza ricostruita finora.

Dopo quanto accaduto, Nardini avrebbe lasciato la zona in macchina, dirigendosi al viadotto Lora dell’A1, a Barberino del Mugello. Le notizie iniziali riferiscono che avrebbe dato alle fiamme il veicolo prima di lanciarsi dal cavalcavia. Gli inquirenti stanno ricostruendo il percorso dell’uomo e l’ordine dei fatti fra Ponte Buggianese e il ponte. La vettura utilizzata dal venticinquenne è stata sequestrata per essere esaminata. Per gli eventi verificatisi a Barberino lavora la Procura di Firenze, in raccordo con i magistrati pistoiesi.

Le operazioni hanno comportato una chiusura autostradale: in direzione Milano, il traffico sull’A1 è stato fermato fra il bivio per la Direttissima e Aglio. Gli accertamenti condotti in entrambe le località dovranno chiarire la sequenza temporale e le condizioni in cui sono morti Garneata e Nardini. Le notizie disponibili delineano ancora soltanto una ricostruzione iniziale e restano quindi soggette ai controlli degli investigatori. Le indagini sono affidate a due uffici: Pistoia segue l’omicidio nell’abitazione, Firenze gli eventi sul viadotto.

Il viadotto Lora era già comparso in un altro episodio conclusosi con due morti. Il 3 settembre Federico Vella gettò nel vuoto l’ex compagna Lorena Isceri, 45 anni; in seguito si suicidò. Quel fatto riguarda la storia di Isceri e Vella e non è parte della vicenda personale di Garneata. I casi non sono collegati tra loro, anche se condividono il luogo in cui si è conclusa la sequenza che ha coinvolto gli uomini. Il precedente è stato rilevato durante gli accertamenti relativi a Barberino.

La morte di Garneata è avvenuta all’indomani del 25 novembre, data della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il contesto temporale è stato segnalato nelle ricostruzioni della vicenda, senza modificare gli elementi che gli investigatori devono ancora accertare. Al momento le autorità stanno lavorando sui fatti avvenuti nell’abitazione di Ponte Buggianese e su quelli successivi lungo l’A1. La ricostruzione iniziale attribuisce a Nardini l’uccisione della compagna e descrive poi il suo arrivo al viadotto. Le circostanze precise rimangono oggetto di indagine.

Il lavoro investigativo si divide fra due sedi toscane e due uffici giudiziari. La Procura pistoiese è incaricata del delitto consumato in casa a Ponte Buggianese, mentre quella fiorentina segue ciò che è accaduto al viadotto Lora, nell’area di Barberino del Mugello. Occorre ricostruire gli spostamenti di Nardini, stabilire l’ordine degli eventi e valutare i reperti acquisiti in entrambe le località. Anche il sequestro dell’automobile fa parte delle verifiche sul dopo-omicidio. La versione finora diffusa resta preliminare e non chiarisce ancora tutti i passaggi né l’intero quadro dei due decessi.



