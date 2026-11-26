



Lo spettacolo del 26 novembre al Pala De André è stato spostato per l’influenza. I biglietti restano validi; rimborsi entro il 10 dicembre.





Il concerto di Fiorella Mannoia previsto per giovedì 26 novembre al Pala De André di Ravenna è stato rinviato per un forte stato influenzale con febbre alta. L’organizzazione ha fissato il recupero per il 21 aprile 2027: i biglietti acquistati restano validi. Chi non potrà partecipare alla nuova data può chiedere il rimborso entro il 10 dicembre 2026, rivolgendosi al circuito attraverso cui aveva comprato il biglietto. L’annuncio, diffuso il giorno dello spettacolo, riguarda la tappa del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”.

Mannoia ha spiegato la situazione con un video pubblicato sui propri canali social. Ha riferito di stare male da un paio di giorni e di avere la febbre molto alta; per queste condizioni non era in grado di affrontare la serata. La decisione di rimandare è stata comunicata direttamente dalla cantante, che si è scusata con le persone attese al palazzetto. Il rinvio è stato annunciato diverse ore prima dell’orario previsto per il concerto, così da avvertire gli spettatori prima che si mettessero in viaggio verso Ravenna.

Nel messaggio la cantante ha indicato anche la ragione della comunicazione anticipata: raggiungere il maggior numero possibile di persone ed evitare spostamenti inutili. Ha riconosciuto il disagio per chi aveva programmato la serata e ha spiegato che, di fronte a un problema di salute, era necessario fermarsi. Le informazioni pratiche sono state poi pubblicate dall’organizzazione: la nuova data è stata definita e le condizioni per i biglietti sono state rese note. Non si tratta quindi soltanto di un rinvio senza calendario: gli spettatori hanno già una data di recupero e un termine per domandare il rimborso.

Per chi conserva il biglietto, non è necessario richiedere una nuova emissione: il titolo d’ingresso resta utilizzabile il 21 aprile 2027. Chi invece non potrà assistere allo spettacolo riprogrammato può inoltrare la richiesta di rimborso entro il 10 dicembre 2026, attraverso lo stesso circuito di vendita usato per l’acquisto. Le indicazioni sono state diffuse da Friends & Partners, che cura le informazioni sul tour. La scadenza riguarda chi sceglie il rimborso; per gli altri spettatori resta valida la possibilità di usare il biglietto per la serata di aprile.

La tappa ravennate fa parte di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, progetto live dedicato alle canzoni di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il tour era stato annunciato nel febbraio 2026 e aveva preso il via a Genova, con due appuntamenti il 27 e il 28 giugno all’Arena del Mare del Porto Antico. Il calendario comprendeva Ravenna il 26 novembre, prima delle date di Salerno, Napoli, Bari e Lecce previste tra il 28 novembre e il 3 dicembre. Il rinvio cambia il calendario della singola tappa ravennate.

Il progetto rende omaggio al repertorio dei due cantautori e prende il nome dall’album “Anime Salve”, pubblicato nel 1996 da De André e Fossati. Nel 2026 ricorre il trentennale del disco; il tour attraversa brani legati a entrambi gli artisti. L’organizzazione ha annunciato che l’appuntamento di Ravenna sarà recuperato in primavera, senza modificare la validità dei biglietti già venduti. Per eventuali aggiornamenti, gli spettatori possono consultare le comunicazioni ufficiali di Friends & Partners e rivolgersi al circuito di acquisto per le procedure di rimborso. La cantante, intanto, ha motivato lo stop con la propria influenza.



