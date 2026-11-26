



I dipendenti di Rheinmetall Italia erano rimasti feriti nell’incursione contro un sito strategico. Roma segue il caso con le autorità locali.





L’incursione con velivoli senza pilota in Kuwait ha provocato la morte di due tecnici civili italiani di Rheinmetall Italia. In un primo momento, il bilancio indicava quattro persone ferite nell’attacco a un impianto considerato vitale dal Ministero della Difesa kuwaitiano; tra loro figuravano un cittadino kuwaitiano e un lavoratore pakistano. Le autorità del luogo avevano anche segnalato danni materiali, attribuiti ai rottami precipitati dopo l’azione delle difese antiaeree. La Farnesina e l’ambasciata italiana prestano assistenza ai familiari e seguono gli adempimenti per riportare le salme in patria.

Una nota del Ministero degli Esteri italiano ha precisato che i due tecnici si occupavano degli interventi sulle antenne di rilevamento dello Skyguard, sistema antiaereo utilizzato dalle Forze armate del Kuwait. L’esplosione si è verificata nell’area dove lavoravano. Le prime informazioni diffuse in Kuwait riferivano che i droni erano stati fermati e che schegge e detriti avevano raggiunto i due italiani. Il Ministero della Difesa kuwaitiano aveva inizialmente segnalato quattro feriti, comunicando poi la morte dei connazionali. Per aggiornare i familiari, l’ambasciata italiana mantiene i contatti con le autorità del Paese.

Antonio Tajani ha manifestato vicinanza ai parenti dei tecnici e durante il suo intervento al Senato ha comunicato che le notizie giunte dal Kuwait ne confermavano la morte. Sull’autore dell’incursione restano posizioni contrapposte: Roma e Kuwait chiamano in causa l’Iran, ma Teheran respinge qualsiasi responsabilità. Abolfazl Shekarchi, portavoce militare iraniano, sostiene che le forze del paese non abbiano svolto attività offensive né missioni militari nell’area. Da Roma, la rappresentanza diplomatica iraniana ha rigettato l’addebito. Abbas Araqchi ha offerto la collaborazione di Teheran con il Kuwait per un’inchiesta finalizzata a stabilire da dove sia partito l’episodio e chi ne sia responsabile.

A AGI il ministro Tajani ha detto che l’Italia avrebbe protestato presso l’ambasciata iraniana e ha invitato a mantenere cautela. Il caso si inserisce nell’escalation nel Golfo, iniziata, secondo Reuters, il 28 febbraio con le azioni militari di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e poi allargatasi ai Paesi della regione. Teheran aveva sostenuto, a inizio novembre, di aver colpito in Kuwait obiettivi americani destinati a droni e missili, dopo che Washington aveva attaccato l’isola di Qeshm nello Stretto di Hormuz. Questi episodi precedenti non sono però sufficienti, da soli, per attribuire l’attacco in cui sono morti i due italiani.

Nel resoconto compaiono anche due navi cisterna, che le Guardie della Rivoluzione iraniane dicono essere state avvolte dalle fiamme dopo l’impatto con mine. I Pasdaran le indicano come imbarcazioni dall’identità non accertata, sostenendo che viaggiassero senza attivare apparati di localizzazione e navigazione. Tasnim cita un dirigente di Teheran: Washington avrebbe pochi armamenti strategici. L’Iran afferma inoltre di potenziare mezzi balistici e missilistici; mancano conferme esterne indipendenti.

Benjamin Netanyahu ha scelto di non tenere la consueta seduta del gabinetto di sicurezza e ha riunito in forma ristretta i responsabili militari e dell’intelligence. Con un post su X, Israel Katz ha chiesto ad Hamas di deporre le armi e aderire alla smilitarizzazione contemplata dall’iniziativa del presidente Donald Trump; qualora il gruppo non lo faccia, il ministro ha evocato l’avvio di Carri di Gedeone II. La proposta include inoltre lo spostamento verso sud della Striscia di Gaza di un milione di suoi abitanti.

Fonti locali e Al Jazeera hanno riferito di tre palestinesi uccisi da un attacco con drone nel campo profughi di Shati, a ovest di Gaza City. Un altro bombardamento avrebbe ucciso Abeer, moglie di Abu Nada. Le autorità saudite hanno comunicato 26 morti negli attacchi subiti dal Regno; Riad sta cercando sostegno diplomatico e militare internazionale e lamenta l’assenza di una risposta concreta statunitense.



