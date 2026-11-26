Un post Instagram poi rimosso ha alimentato le indiscrezioni sulla coppia. La presunta separazione e il possibile coinvolgimento di una fisioterapista non sono stati confermati dai diretti interessati.





Un post Instagram poi rimosso ha alimentato le indiscrezioni sulla coppia. La presunta separazione e il possibile coinvolgimento di una fisioterapista non sono stati confermati dai diretti interessati.





Le notizie sulla coppia parlano di una possibile rottura successiva all’arrivo del secondogenito nato negli ultimi giorni di agosto 2026. Bild sostiene che Manuel Neuer abbia informato la moglie della propria scelta. Il numero uno del Bayern Monaco non ha però avallato in pubblico tale versione. Altri resoconti indicano ottobre come data della presunta fine del rapporto. In quel caso Neuer avrebbe abbandonato l’abitazione familiare affacciata sul Tegernsee. I racconti differiscono sia sul calendario sia sulle modalità. Nessuna presa di posizione diretta ha precisato quando la decisione sarebbe stata presa. Le cause della crisi rimangono sconosciute. Per ora, la separazione è riportata soltanto dai media.

Su Instagram Anika Bissel aveva pubblicato parole severe contro chi tradisce una donna durante la gravidanza. In seguito il contenuto è stato tolto dal profilo. Prima della rimozione alcuni utenti avrebbero acquisito una schermata, poi rilanciata sui social. Molti hanno letto quelle frasi come un richiamo alla vicenda coniugale. Eppure nel post non comparivano né il nome di Manuel Neuer né quello di altre persone. Mancava inoltre qualsiasi chiarimento esplicito sulla presunta difficoltà matrimoniale. Quelle righe non provano un tradimento. I protagonisti non ne hanno spiegato il significato; il post resta distinto dalle supposizioni.

Tra le voci circolate compare quella relativa a una donna dell’ambiente professionale di Manuel Neuer. Alcuni resoconti la identificano come la sua fisioterapista, ma non ne indicano il nome. Secondo queste ricostruzioni, il rapporto tra i due potrebbe superare i confini lavorativi. La notizia resta però un’indiscrezione: nessuno dei diretti interessati l’ha confermata pubblicamente. Gli articoli disponibili non presentano prove che documentino un coinvolgimento sentimentale, né dimostrano che questa presunta relazione sia collegata alla crisi coniugale.

Non emerge neppure una spiegazione verificata della situazione. Di conseguenza, l’eventuale tradimento rimane un’accusa non accertata. Sulla base delle informazioni disponibili non si possono attribuire responsabilità o stabilire motivazioni. Un’altra testata attribuisce alla donna il ruolo di fisioterapista e segnala presenze accanto al portiere in viaggi all’estero recenti.

La storia tra Manuel Neuer e Anika Bissel prende avvio nel 2020. Nel novembre 2023 i due si sposano con rito civile. Il loro primogenito Luca arriva nel marzo 2024. Una celebrazione nuziale si tiene in Alto Adige nel luglio 2025. Nel maggio 2026 Neuer rende noto che la famiglia attende un altro bambino. Il parto si verifica negli ultimi giorni di agosto. Questi passaggi familiari risultano dalle notizie diffuse, ma non permettono di stabilire quando possa essere cominciata la crisi. Bild riferisce comunicazione pochi giorni dopo il parto; altre ricostruzioni indicano ottobre come momento di rottura.

Secondo Bild, Neuer non ha commentato la richiesta sulla separazione. Il suo consulente per i media ha richiamato la sfera privata. La stessa testata riferiva che Anika non aveva risposto. RTL ha riportato una propria ricostruzione della presunta rottura. Anche le sue informazioni restano attribuite alla testata. Gli articoli non riportano una conferma pubblica dei coniugi. La notizia del trasferimento dalla casa familiare è ugualmente attribuita. Non è accertato dove viva attualmente ciascun componente della famiglia. Le fonti presentano quindi versioni giornalistiche, non dichiarazioni dei protagonisti. La cautela è necessaria per distinguere fatti e ipotesi.

Bissel è nata a Erlangen l’11 giugno 2000. Ha giocato a pallamano nell’ESV 1927 Regensburg, da ala sinistra. Ha inoltre maturato esperienze nella gestione della moda. In precedenza Neuer era stato sposato con Nina Neuer. Le fonti consultate indicano nozze nel 2017 e divorzio nel 2020. Questo precedente non spiega la situazione attuale con Anika. Le due vicende restano separate e non documentano analogie. I fatti disponibili confermano la cronologia familiare, non le cause della crisi. Il post rimosso e le indiscrezioni non risolvono i punti aperti. Mancano conferme sulla separazione e sul presunto coinvolgimento della fisioterapista.



