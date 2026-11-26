



Nel testo pubblicato da DC News, il giornalista commenta l’ipotesi che Elly Schlein stia valutando il nome dell’ex presidente della Camera per la successione a Sergio Mattarella.





Mario Giordano dedica un testo satirico a Laura Boldrini dopo la notizia, presentata come indiscrezione, che Elly Schlein starebbe valutando il suo nome per la presidenza della Repubblica. Nell’articolo pubblicato da DC News il 26 novembre 2026, Giordano immagina la deputata al Quirinale e costruisce la propria invettiva attorno alle sue battaglie politiche e alle posizioni su genere e immigrazione. La fonte non indica da dove provenga l’indiscrezione né riporta una conferma di Schlein o di Boldrini: l’eventuale candidatura resta quindi un’ipotesi riferita nel testo, non un fatto accertato.

La provocazione ruota intorno alle battaglie di Laura Boldrini per la parità di genere e al modo in cui Mario Giordano le attribuisce attenzione al linguaggio istituzionale. L’autore immagina una presidenza capace di modificare perfino i nomi consueti delle cariche e degli spazi del Quirinale. Nella sua caricatura, il presidente diventa una figura declinata al femminile, mentre sale e cerimonie ricevono appellativi inventati per sottolineare l’idea di inclusione. Giordano simula entusiasmo per l’eventuale scelta, presentandosi come sostenitore della deputata e del suo arrivo al vertice dello Stato.

Questa adesione è però solo una posa ironica: il testo non esprime un appoggio autentico, ma usa l’elogio apparente per colpire le convinzioni che associa a Boldrini. Anche il richiamo alla presidenza di Sergio Mattarella viene piegato al sarcasmo, con un confronto che finge di discutere l’imparzialità. Le deformazioni linguistiche costituiscono dunque il bersaglio comico, non una proposta concreta per cambiare le istituzioni repubblicane.

Un’altra parte del pezzo collega il possibile incarico alle idee sull’immigrazione. Giordano prospetta, con domande retoriche, cambiamenti nelle tradizioni del Quirinale e nelle cerimonie ufficiali, tra cui l’uso di simboli islamici e la presenza di un imam. Evoca anche un centro di accoglienza nel cortile e richiama una frase attribuita a Boldrini sugli immigrati come avanguardia dello stile di vita italiano. La fonte non fornisce ulteriori elementi per contestualizzare quella dichiarazione. Le immagini prospettate sono parte della caricatura dell’autore, non progetti o decisioni riferiti come reali.

Giordano riassume poi alcuni passaggi della carriera di Boldrini: la nascita a Macerata, il lavoro alla Fao e quello come portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Indica il suo ingresso in politica nel 2013 con Sel, il partito di Nichi Vendola, e l’elezione alla presidenza della Camera. Ricorda inoltre il passaggio a Liberi e Uguali, insieme a Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema, e il successivo approdo al Pd. Il testo cita anche una precedente esperienza televisiva nel programma Cocco di Pier Francesco Pingitore, trasmesso su Rai2.

Il testo accosta l’impegno pubblico di Boldrini sui diritti femminili e sul lavoro a due accuse di natura privata. Nella ricostruzione di Giordano, una collaboratrice parlamentare le avrebbe contestato sfruttamento, dicendo che le era richiesto persino di organizzare gli appuntamenti dal parrucchiere. È citata inoltre una denuncia presentata da una collaboratrice domestica per mancato versamento dei contributi. Non compaiono nell’articolo dichiarazioni di Boldrini, indicazioni sull’eventuale seguito giudiziario né altri dati utili a chiarire i fatti. Le circostanze restano così attribuite e non risultano provate sulla base delle informazioni offerte nel pezzo.

Il finale immagina in tono caricaturale il Quirinale trasformato in sede di festeggiamenti per il Gay Pride, con l’evento collocato nel cortile d’onore; anche il discorso di Capodanno è oggetto di giochi linguistici. Giordano rielabora inoltre l’inno nazionale per ottenere un Effetto parodico. La conclusione riassume l’impronta provocatoria del suo intervento, fra scherzi sul linguaggio inclusivo, riferimenti all’immigrazione e attacchi alle contestazioni indirizzate a Boldrini. Nel testo non si dà conto di nomine, candidature ufficiali né decisioni del Pd. Il presupposto rimane una possibile attenzione di Schlein, notizia che l’articolo non documenta al proprio interno.



