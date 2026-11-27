A Lecce, Vito Leonardo De Palma è stato rinvenuto sul tetto dei box condominiali. Gli inquirenti stanno verificando se abbia cercato un accesso alternativo all’appartamento.





A Lecce, Vito Leonardo De Palma è stato rinvenuto sul tetto dei box condominiali. Gli inquirenti stanno verificando se abbia cercato un accesso alternativo all’appartamento.





Vito Leonardo De Palma, avvocato di 46 anni, è morto a Lecce dopo essere precipitato dal sesto piano del palazzo in cui abitava. Il suo corpo è stato trovato la mattina di venerdì 27 novembre sul tetto dei garage condominiali, in uno stabile tra piazza Mazzini e via Nazario Sauro. I sanitari del 118, una volta raggiunto l’uomo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La caduta è avvenuta all’interno del complesso residenziale; la dinamica precisa resta oggetto di accertamenti.

Il rumore avvertito all’alba da una condomina ha dato origine alla richiesta di aiuto. La residente si è affacciata dalla propria abitazione e, guardando verso la zona interna dello stabile, ha notato una figura immobile sopra la copertura dei box; ha quindi contattato i soccorritori. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118. Sul posto si sono recati inoltre gli investigatori della Polizia di Stato, affiancati dagli specialisti della Scientifica, per documentare la scena e svolgere gli accertamenti necessari a comprendere quanto successo.

Gli elementi finora raccolti non bastano a confermare l’ipotesi di una disgrazia, pur essendo questa tra le piste seguite. Si valuta se De Palma fosse rimasto all’esterno dell’abitazione perché privo delle chiavi e avesse tentato una via d’accesso alternativa. Secondo tale possibilità, avrebbe utilizzato una finestra e poi percorso una parte del cornicione interno, puntando al balcone di casa. Da lì potrebbe essere precipitato dopo uno sbilanciamento. Le verifiche devono stabilire se le chiavi fossero effettivamente nell’alloggio e se il tragitto sia stato quello ricostruito.

La Squadra mobile della Polizia di Stato segue le indagini. Gli specialisti della Scientifica hanno svolto i rilievi sul posto e un primo esame esterno del corpo. Gli accertamenti riguardano anche la disposizione degli spazi tra l’appartamento al sesto piano, il cornicione e il punto in cui De Palma è stato trovato. Il pubblico ministero di turno è stato informato e, al termine delle operazioni, ha autorizzato la rimozione della salma. La magistratura dovrà decidere se disporre l’autopsia. La Squadra mobile prosegue le verifiche per chiarire la caduta e le circostanze precedenti.

L’episodio è avvenuto nel cuore di Lecce, all’interno del palazzo dove De Palma abitava. La vicina ha riferito ciò che ha visto e ha consentito di ricostruire la scoperta del corpo, ma non gli eventi che hanno preceduto il ritrovamento. Per ora, l’eventualità che l’uomo volesse raggiungere l’appartamento passando dall’esterno rimane una pista investigativa, non una circostanza provata. Non è stato chiarito neppure per quale ragione si trovasse fuori casa. Le verifiche in corso dovranno ricostruire la dinamica distinguendo i fatti accertati dalle ipotesi iniziali.

Gli approfondimenti disponibili sul caso riferiscono che De Palma aveva 46 anni e operava come avvocato a Lecce. Alcune ricostruzioni pubblicate il 27 novembre riportano che gli investigatori escluderebbero il suicidio; la fonte principale, tuttavia, non presenta questa circostanza come conclusione accertata e descrive le verifiche ancora in corso. Per questo la dinamica viene qui riportata con la cautela indicata dagli elementi disponibili. Non sono disponibili, nella fonte principale, risultati definitivi degli esami né una decisione sull’autopsia. Il quadro potrà essere chiarito dagli accertamenti della Squadra mobile e dalle determinazioni della magistratura.



