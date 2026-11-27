



L’Airbus A321neo diretto a Londra Gatwick ha dichiarato un’emergenza dopo il decollo. Nessun ferito; la compagnia ha predisposto un altro aereo.





Il collegamento U2816, operato da EasyJet sulla tratta Edimburgo-Londra Gatwick, è tornato all’aeroporto di Edimburgo giovedì sera, 26 novembre, dopo che in fase di salita è stato rilevato un inconveniente tecnico. L’Airbus A321neo aveva lasciato regolarmente la pista; circa un quarto d’ora dopo, a bordo si è sentito un fragore. Le segnalazioni sull’accaduto parlano anche di una lingua di fuoco dal propulsore sinistro, osservabile dal suolo. EasyJet non ha precisato l’origine del malfunzionamento e non ha aggiunto dati tecnici sul velivolo o sul motore. La destinazione prevista restava l’aeroporto londinese di Gatwick per quel collegamento.

Nel corso della salita, l’equipaggio ha fermato l’ascesa e informato la torre di un’emergenza generale, impostando sul transponder il codice 7700. Tale segnalazione, riservata alle emergenze, attribuisce priorità al velivolo nelle comunicazioni con il controllo aereo. I controllori hanno autorizzato il ritorno a Edimburgo senza ritardare la manovra. Le ricostruzioni dei tracciati indicano un’inversione di rotta e il passaggio sopra la città scozzese prima dell’atterraggio nell’aeroporto di partenza. Le fonti non concordano sulla durata del volo tra il decollo e il rientro. Residenti che vivono nei dintorni dello scalo hanno riferito di aver percepito un forte boato quando l’aereo era ancora in aria. Le segnalazioni non specificano da quale posizione sia stata avvistata la luce descritta.

I soccorritori e i pompieri aeroportuali erano in attesa quando il velivolo è rientrato. L’atterraggio si è svolto senza che qualcuno riportasse ferite; EasyJet ha definito la presenza dei mezzi di emergenza una precauzione prevista dalle procedure. Le attività dell’aeroporto di Edimburgo sono proseguite normalmente. Una viaggiatrice ha descritto lo spavento vissuto a bordo e, dopo l’arrivo, ha condiviso una foto dell’aereo. Nel post ha definito quei momenti i più terrificanti della propria vita. La fonte ha riportato il suo commento, ma non ha fornito ulteriori indicazioni riguardo a ciò che si vede nello scatto pubblicato online.

Per far arrivare i viaggiatori a Londra Gatwick, EasyJet ha organizzato l’impiego di un secondo aeromobile. La compagnia ha riferito che il velivolo avrebbe effettuato la tratta più tardi, nel corso della stessa serata. Nel comunicato ha ricordato che tutela di passeggeri e personale di bordo viene prima di tutto e che gli aerei della flotta sono gestiti attenendosi alle indicazioni dei costruttori. La nota non specifica quale parte abbia causato il fragore o la fiammata riferiti durante la salita. EasyJet ha menzionato un guasto tecnico, senza illustrare con maggiore precisione che cosa lo abbia provocato.

Le informazioni disponibili non consentono di attribuire con certezza l’episodio a una specifica avaria. Alcuni resoconti tecnici online hanno riportato ipotesi e dati non confermati dalla compagnia o da un’indagine ufficiale; non sono quindi sufficienti per stabilire che cosa sia accaduto al motore. Anche i dettagli relativi a eventuali procedure tecniche a bordo non sono stati confermati da EasyJet. Il codice 7700, invece, è indicato nelle ricostruzioni come il segnale trasmesso dall’equipaggio per dichiarare l’emergenza e ottenere priorità nel rientro. La compagnia non ha pubblicato informazioni sul numero delle persone presenti a bordo né su verifiche successive.

Il 26 novembre, in serata, l’aereo del volo U2816 è rientrato a Edimburgo mentre era diretto a Gatwick. Le fonti confermano che è atterrato senza feriti, ma non consentono di stabilire che cosa abbia provocato l’inconveniente tecnico. EasyJet ha comunicato il rientro e la disponibilità di un aeromobile sostitutivo. Boato e fiammata sono riportati nelle ricostruzioni e nelle segnalazioni dell’accaduto, senza che ne venga identificata l’origine. Nei documenti consultati non risultano dichiarazioni di autorità investigative che chiariscano la causa del guasto. I passeggeri hanno quindi proseguito verso Londra a bordo di un altro aereo, mentre EasyJet non ha fornito ulteriori dettagli sul velivolo rientrato.



