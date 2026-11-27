Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è imbattuto dopo sei incontri nel circuito Kombat Tour e quattro gare federali.





Il figlio di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin è imbattuto dopo sei incontri nel circuito Kombat Tour e quattro gare federali.





Secondo Lorenzo Dibari, suo tecnico, come riferito al Corriere della Sera, il percorso ufficiale di Lorenzo Berlusconi comprende finora dieci successi in altrettanti incontri di boxe. A sedici anni, figlio maggiore di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha gareggiato sia nel contatto leggero sia nelle prove federali. Nel campionato di questa stagione ha disputato quattro match, tutti vinti, e in due occasioni ha chiuso per ko. Prima di questo passaggio aveva già raccolto sei affermazioni nel Kombat Tour. Dibari considera promettente questo bilancio, ma non si sbilancia sulle prospettive della carriera sportiva del giovane atleta.

Lorenzo Dibari, che lo accompagna fin dalle prime prove sportive, ha raccontato al Corriere della Sera come si è formato il giovane pugile. L’attività di Lorenzo iniziò a tredici anni. Secondo il suo allenatore, il ragazzo mostrava una naturale attitudine e aveva già una buona padronanza degli spostamenti sul ring. All’inizio affrontò gare di pugilato a contatto leggero, inserite nel programma del Kombat Tour. Partecipare a quelle sfide gli permise di fare esperienza e di festeggiare i primi risultati. Le sei affermazioni maturate in quel circuito portarono a quattro cinture conquistate complessivamente sotto l’egida Msp.

Il suo palmarès include anche la vittoria del campionato regionale Under 15, ottenuta nella divisione dei 50 chilogrammi l’anno scorso. Successivamente, Lorenzo è entrato nelle competizioni federali. In questa stagione ha disputato quattro match, senza subire sconfitte: tutti si sono chiusi con una sua vittoria, e in due occasioni l’esito è arrivato per ko. Dibari include nel bilancio complessivamente i sei successi d’esordio nel Kombat Tour e i quattro confronti federali. L’allenatore ha riferito che non ha mai perso nei dieci incontri disputati e giudica possibile per lui raggiungere risultati. Ha inoltre sottolineato che conserva ampi margini di miglioramento.

Dalle parole di Lorenzo Dibari emerge che gli incontri del giovane pugile hanno avuto sedi diverse in Liguria. Il tecnico menziona il Casinò di Sanremo e Rapallo, senza associare a ciascun luogo un numero di gare. Riferisce inoltre che Pier Silvio Berlusconi segue il figlio personalmente: lo accompagna agli appuntamenti e gli resta vicino quando si avvicina l’ora di combattere. Il quadro presentato dall’allenatore è quello di un genitore presente nel percorso sportivo del ragazzo. Non sono fornite date per i singoli match, né una ripartizione delle prove tra le località citate. Per i numeri della stagione e per i risultati, il riferimento rimane quanto Dibari ha raccontato al Corriere della Sera. Il passaggio descrive una vicinanza concreta.

La vicenda riguarda il primogenito di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, coppia legata dal 2002. Lui è amministratore delegato di Mediaset, lei conduce Verissimo. Hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. La famiglia vive in Liguria e, secondo la fonte, i genitori hanno cercato di mantenere riservata la vita dei figli, lontana dall’esposizione pubblica. Le notizie sugli incontri e sui risultati di Lorenzo sono state riferite dall’allenatore, non presentate come dichiarazioni dirette del ragazzo o dei genitori. Non sono riportate reazioni pubbliche della famiglia.

La boxe è quindi l’attività attraverso cui sono diventati noti i risultati sportivi del sedicenne, cresciuto fuori dagli studi televisivi in cui lavorano i genitori. La fonte sottolinea il passaggio dagli incontri a contatto leggero alle gare federali, ma non specifica quando sia avvenuto. Non vengono indicati il calendario completo, i nomi degli avversari o le date dei dieci incontri. Il dato centrale resta il percorso descritto da Dibari: sei successi nel Kombat Tour, un titolo regionale Under 15 nei 50 chilogrammi e quattro vittorie federali nella stagione, due per ko. Per il tecnico, Lorenzo ha ancora possibilità di migliorare.



