La cuoca è stata ascoltata il 26 novembre e avrebbe segnalato altre persone presenti nel locale di Dorno. Restano da accertare tempi e parole della conversazione.





La cuoca è stata ascoltata il 26 novembre e avrebbe segnalato altre persone presenti nel locale di Dorno. Restano da accertare tempi e parole della conversazione.





Una cuoca che lavorava in un ristorante di Dorno ha riferito alla Procura di Pavia che, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, alcuni clienti avrebbero parlato della morte di una ragazza di Garlasco prima del ritrovamento del corpo. La donna è stata ascoltata nel pomeriggio del 26 novembre come persona informata sui fatti. La sua audizione, durata oltre due ore, riguarda un ricordo che potrebbe aiutare gli investigatori a verificare quando e come la notizia cominciò a circolare. Al momento, però, il racconto non dimostra che qualcuno conoscesse il delitto in anticipo.

Secondo quanto ricostruito da Il Giornale, la testimone era al lavoro con alcune colleghe, impegnate a preparare il buffet per il pranzo. Nella sala, intanto, alcuni clienti avrebbero conversato sulla morte di una giovane di Garlasco. Il quotidiano colloca quelle parole tra le 12.15 e le 13 del 13 agosto 2007. Sono orari precedenti alle 13.50, quando Alberto Stasi, fidanzato di Chiara e poi condannato in via definitiva per il delitto, riferì di aver trovato il corpo della ragazza sulle scale che portavano alla cantina della casa di via Pascoli.

La differenza tra l’orario indicato per la conversazione e quello del ritrovamento è il dato da accertare. La Procura dovrà valutare se la donna ricordi correttamente quando avvenne il dialogo, quali parole furono pronunciate e a chi si riferissero. Non è ancora chiaro se i clienti parlassero davvero di Chiara Poggi, se avessero informazioni precise o se fossero voci poi ricondotte al caso. La testimone ha detto di aver fornito ulteriori precisazioni sul racconto già reso in precedenza e di aver indicato ai magistrati i nomi delle persone che erano con lei nel locale.

Al termine dell’audizione, parlando con Storie Italiane, la cuoca ha spiegato di aver potuto chiarire diversi aspetti della propria versione. Ha aggiunto che spetterà agli investigatori contattare le persone da lei nominate. Un eventuale riscontro da parte di altri presenti potrebbe aiutare a stabilire l’orario della conversazione e il suo contenuto. Per ora non sono riportate conferme indipendenti, né è indicato che le persone segnalate siano già state ascoltate. La donna ha detto di sentirsi più sollevata dopo aver parlato con i magistrati e ha rivolto un appello a chi possa avere informazioni a riferirle per contribuire a fare giustizia per Chiara.

Il racconto richiama un episodio riferito nell’estate del 2025 da Massimo Lovati, che allora era difensore di Andrea Sempio. Lovati aveva parlato del ricordo del “sole di mezzogiorno” e di quanto avrebbe sentito raccontare tra le bancarelle della fiera di Vigevano. Anche in quel caso si discuteva della possibile circolazione anticipata della notizia della morte di una ragazza. Si tratta di circostanze distinte, entrambe da verificare: nessuna delle due, da sola, prova che qualcuno sapesse dell’omicidio prima del ritrovamento ufficiale del corpo.

La Procura di Pavia, nell’ambito della nuova indagine, ha chiesto che Andrea Sempio affronti il processo, ritenendolo responsabile del delitto. La versione degli inquirenti prevede che l’aggressione fatale si sia articolata in più fasi, collocate tra le 9.45 e le 10.30 del 13 agosto 2007. Il corpo di Chiara fu scoperto alle 13.50. La separazione temporale indicata porta gli investigatori a voler stabilire chi sapesse dell’accaduto e da quando. Solo gli approfondimenti e gli eventuali riscontri forniti dai frequentatori del ristorante potranno chiarire se la memoria della cuoca trovi conferma e acquisti rilevanza nel fascicolo.



