



Venerdì 27 novembre Italia-Repubblica Ceca cambia il palinsesto: saltano anche La Vita in Diretta e Il Paradiso delle Signore





Venerdì 27 novembre 2026, Rai 1 rinuncia a L’Eredità, La Vita in Diretta e Il Paradiso delle Signore. Al loro posto va in onda la semifinale di Coppa Davis fra Italia e Repubblica Ceca, ospitata alla BolognaFiere Arena. Il tennis inizia alle 16, occupando il pomeriggio e una parte del preserale. La Volta Buona, affidata a Caterina Balivo, rimane invece in programma. Sono dunque tre gli appuntamenti cancellati, non l’intera offerta della giornata. La trasmissione sportiva sarà sospesa per lasciare spazio alle notizie del Tg1 e alla viabilità.

Il collegamento sportivo lascerà spazio alle 17.55 al Tg1 Flash e alle notizie sulla viabilità; la ripresa è attesa alle 18.05. Non è invece stabilito quando terminerà la trasmissione, perché l’orario dipenderà dallo svolgimento della sfida. Il programma sportivo comprende due partite di singolare e potrebbe includere anche il doppio. La Rai non esclude altri interventi sul palinsesto nel corso della giornata. Se sarà necessario giocare il doppio, la diretta potrà protrarsi: non sono stati forniti tempi certi per la fine dell’incontro.

Per Marco Liorni la sospensione riguarda, per ora, soltanto venerdì: il quiz tornerà su Rai 1 sabato 28 novembre. Anche Il Paradiso delle Signore avrà spazio quel giorno, con l’episodio spostato eccezionalmente alle 15.20. La Vita in Diretta, invece, riprenderà lunedì 30 novembre. Per il programma di Alberto Matano non è previsto un recupero al sabato. I tre appuntamenti saltati rientreranno quindi in momenti diversi, secondo le informazioni disponibili.

Nei quarti l’Italia ha superato la Corea del Sud con il punteggio di 2-1 e ora affronta la Repubblica Ceca. L’obiettivo è conquistare l’accesso alla finale e difendere il titolo per il quarto anno consecutivo, dopo le vittorie del 2023, 2024 e 2025. Il confronto è fissato alle 16 alla BolognaFiere Arena e sarà visibile gratuitamente su Rai 1. La scelta della rete di trasmettere la partita spiega l’interruzione degli abituali programmi del pomeriggio e della fascia preserale.

Le Final Eight si tengono a Bologna dal 24 al 29 novembre. Secondo l’accordo sottoscritto da Rai e Federazione Italiana Tennis e Padel, Rai 1 trasmette in chiaro, con SuperTennis, le semifinali dell’Italia e la finale qualora la nazionale vi acceda. Se venerdì supererà la Repubblica Ceca, la squadra giocherà domenica 29 novembre alle 15 contro la vincente di Gran Bretagna e Spagna. Una nuova modifica televisiva resta legata al risultato della semifinale.

Al momento non è stata annunciata una decisione definitiva sul palinsesto di domenica. Se l’Italia raggiungerà la finale, la Rai potrebbe intervenire nuovamente sulla programmazione, ma l’eventuale stop a L’Eredità resta un’ipotesi, non una modifica già confermata. Un precedente risale alla finale della scorsa edizione, giocata tra Italia e Spagna: secondo la fonte principale, la diretta comportò una riduzione di Domenica In e la cancellazione di Da noi… a ruota libera e del quiz condotto da Marco Liorni. Questo precedente spiega la possibilità di un’altra variazione, ma non stabilisce che si ripeterà.

La programmazione già definita distingue quindi le variazioni di venerdì e sabato dall’eventuale revisione di domenica. Venerdì non vanno in onda L’Eredità, La Vita in Diretta e Il Paradiso delle Signore, mentre La Volta Buona di Caterina Balivo resta in palinsesto. Sabato il quiz di Marco Liorni torna su Rai 1 e la soap recupera l’episodio alle 15.20. Alberto Matano riprende invece il suo appuntamento lunedì 30 novembre. Un secondo stop del quiz dipenderà dalla qualificazione italiana e da eventuali decisioni della rete.



