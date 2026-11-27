Le letture moderne delle quartine evocano incendi, tensioni internazionali, la Francia e il tesoro di Oak Island, ma non sono previsioni verificabili.





Le letture moderne delle quartine evocano incendi, tensioni internazionali, la Francia e il tesoro di Oak Island, ma non sono previsioni verificabili.





Con il 2027 all’orizzonte, tornano d’attualità le interpretazioni dei componimenti di Nostradamus. Per alcuni lettori, le ventisettesime quartine delle Centurie suggerirebbero cinque eventualità: roghi, instabilità economica, scontri fra Paesi, un attacco collegato alla politica francese e il possibile ritrovamento del tesoro di Oak Island. I versi non menzionano però chiaramente il 2027. Questi nessi nascono da interpretazioni recenti di passaggi oscuri, non costituiscono previsioni dimostrabili. Le immagini assegnate all’autore cinquecentesco vengono accostate alla realtà attuale da lettori contemporanei; le quartine non fissano un anno né offrono un senso condiviso.

L’opera Le Profezie uscì nel 1555 per mano di Michel de Nostredame, il francese noto come Nostradamus; vi raccolse testi in versi, popolati da allegorie, immagini oscure e indicazioni di luoghi. L’opacità di quelle pagine ha consentito nel corso dei secoli letture diverse. Oggi, tra le ipotesi riferite al 2027, si citano cinque interpretazioni ricavate dai componimenti ventisettesimi delle Centurie. Il testo non nomina senza ambiguità quell’anno e non certifica gli eventi prospettati. Sono accostamenti elaborati dai lettori attuali, non previsioni espresse dall’autore e non costituiscono conferme, ma soltanto letture formulate nel presente.

L’attenzione alle quartine ha prodotto anche una lettura legata all’ambiente: un incendio descritto come proveniente dall’alto avanzerebbe, nella visione proposta, dalle regioni occidentali a quelle orientali. Alcuni commentatori accostano il quadro a incendi forestali di portata e alle ansie dal riscaldamento climatico. Non è indicato, tuttavia, alcun territorio, e il testo non certifica un episodio nel 2027. Altri lettori concentrano l’attenzione su immagini economiche: metalli preziosi come oro e argento perderebbero valore, mentre aumenterebbero i debiti e verrebbero eliminati atti finanziari. Questi richiami sono stati interpretati come segnali di turbolenza, con effetti sulle borse e sulla solidità delle infrastrutture finanziarie.

Fra i riferimenti esaminati figurano la politica internazionale e quella francese. Persia, cioè l’odierno Iran, e Trebisonda, oggi chiamata Trabzon e situata in Turchia, sul Mar Nero, sono state lette da alcuni come possibili indizi di nuovi attriti diplomatici o scontri armati. I versi, però, non attestano che una crisi simile si verificherà: è un’interpretazione. Un’altra quartina parla di un attacco al Delfino, denominazione che un tempo spettava all’erede alla corona di Francia.

Interpreti contemporanei hanno associato la figura a un possibile successore politico. L’ipotesi è accostata alle elezioni presidenziali francesi previste per il 2027 e alla possibilità di una fase delicata, senza che il testo identifichi un candidato o chiarisca la natura dell’attacco.

La quinta interpretazione porta a Oak Island, piccola isola canadese associata alla leggenda di ricchezze sepolte. Da oltre due secoli, ricercatori ed esploratori organizzano spedizioni per cercare un tesoro che il racconto colloca nel sottosuolo. Alcuni lettori collegano l’isola a versi attribuiti a Nostradamus, nei quali si parla di un tesoro presso una quercia raggiunta da un fulmine. La somiglianza alimenta l’ipotesi di un ritrovamento nel 2027, ma non prova che il luogo sia quello evocato. Un oscuro monito sul destino dei possessori viene letto come maledizione. Resta tutto ancora indimostrato.

Le cinque ipotesi non hanno valore di previsioni attendibili: le quartine risalgono al Cinquecento, non fissano riferimenti temporali inequivocabili e consentono interpretazioni diverse. Il materiale disponibile non permette di verificare i collegamenti proposti con incendi, finanza, Iran, Trabzon, politica francese o Oak Island. È quindi opportuno distinguere i contenuti attribuiti a Nostradamus dalle letture attuali: le immagini e i nomi citati appartengono ai versi così come vengono presentati dagli interpreti, mentre gli scenari per il 2027 sono congetture. La ricorrenza di queste letture mantiene viva la curiosità per l’opera, ma non trasforma i suoi passaggi in indicazioni certe sul futuro.



