Mattino Cinque ha mandato in onda il colloquio con Cassese: Rita Poggi racconta che Chiara avrebbe copiato il video dal computer di Alberto Stasi sul proprio.





Mattino Cinque ha mandato in onda il colloquio con Cassese: Rita Poggi racconta che Chiara avrebbe copiato il video dal computer di Alberto Stasi sul proprio.





La trasmissione di Mattino Cinque del 27 novembre 2026 ha riportato in primo piano, per il caso Garlasco, un’intercettazione di Rita Poggi con Cassese. Nel confronto si parla dei filmati privati di Chiara Poggi e Alberto Stasi. La madre riferisce due circostanze: Marco le avrebbe detto di non aver visionato il video e Chiara lo stava spostando dal computer di Stasi al proprio. Quanto emerge dal dialogo resta da controllare; non certifica autonomamente che la copia sia stata eseguita o che Marco abbia aperto il file.

La frase attribuita a Rita Poggi riguarda due aspetti distinti. Da una parte, riporta ciò che Marco avrebbe detto alla famiglia sulla propria mancata visione del filmato. Dall’altra, riferisce un’operazione informatica che avrebbe coinvolto i computer dei due fidanzati. La donna non descrive direttamente un’azione a cui avrebbe assistito: nel dialogo, secondo quanto trasmesso, riferisce il racconto del figlio su ciò che Chiara stava facendo. Questa distinzione è importante per non confondere la conoscenza dell’esistenza o del trasferimento di un file con la visione del suo contenuto.

Marco Poggi, legato ad Andrea Sempio da amicizia e fratello di Chiara, nega sia di aver visionato i video intimi della sorella sia di averli mostrati a qualcuno. Nelle ultime settimane l’attenzione è tornata sulla sua posizione, mentre gli inquirenti ricostruiscono chi fosse al corrente dei filmati e chi avesse accesso ai computer. Il resoconto della madre non basta a smentirlo: conoscere l’eventualità che un file sia stato trasferito è cosa diversa dal guardarlo o condividerlo.

Qualora trovasse conferma, il presunto passaggio del video imporrebbe di chiarire tre aspetti: il momento della copia, la successiva collocazione del materiale e le persone in grado di usare il computer di Chiara. Un file presente su un dispositivo, però, non prova che sia stato aperto da qualcuno. Occorrono verifiche tecniche, da confrontare con date, testimonianze e altri dati disponibili. L’intercettazione riferisce ciò che i presenti avrebbero raccontato in quel frangente, ma non certifica autonomamente che i fatti si siano svolti proprio così.

La Procura di Pavia conduce una nuova inchiesta sulla morte di Chiara, assassinata nella villetta familiare il 13 agosto 2007. Tra i punti esaminati figurano le dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni da persone a lei vicine e le eventuali discrepanze fra i diversi racconti. Nella trasmissione Mattino Cinque si è discusso ancora di computer, file e accertamenti delle prime indagini. La ricostruzione giudiziaria comprende anche la gestione dei dispositivi digitali e la ricerca di dati che chiariscano l’eventuale circolazione del video.

La fonte televisiva riferisce che la conversazione di Rita Poggi con Cassese è stata proposta durante un confronto sui video privati e sulle possibili ipotesi investigative riguardanti il movente. Il collegamento tra i filmati e la ricostruzione è ancora da dimostrare; la difesa di Andrea Sempio lo contesta, mentre per lui resta valida la presunzione di innocenza. Anche il racconto attribuito a Rita necessita di conferme: l’intercettazione conserva le parole, non fornisce automaticamente prova tecnica del trasferimento. Occorre ricostruire il percorso del file distinguendo le dichiarazioni dagli accertamenti sui dispositivi e dalle testimonianze delle persone coinvolte.



