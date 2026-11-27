



Gli autori valutano un possibile intervento della storica conduttrice nella nuova edizione affidata a Ilary Blasi, ma la partecipazione non è confermata.





Il ritorno di Ok, il prezzo è giusto! Segna una novità nella programmazione Mediaset: dopo circa venticinque anni dall’ultima messa in onda, il quiz tornerà con una formula rinnovata e Ilary Blasi alla conduzione. La notizia riporta in primo piano anche Iva Zanicchi, volto storico del programma, che lo guidò per undici anni. Il suo eventuale coinvolgimento, però, non è stato confermato. Secondo quanto riferito da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, Pier Silvio Berlusconi avrebbe manifestato pubblicamente affetto per la cantante e disponibilità a coinvolgerla nella nuova edizione.

Prima che il rientro del quiz venisse confermato, Zanicchi ne parlò a Domenica In, il 1° novembre. In studio con Mara Venier, raccontò di esserci rimasta male: Mediaset non l’aveva avvertita prima che la notizia circolasse pubblicamente. La cantante accompagnò la protesta con una parolaccia, pronunciata con il sorriso; Venier le fece notare che avrebbe dovuto rispondere delle proprie espressioni. La sua critica non era rivolta alla decisione di scegliere un’altra presentatrice. A pesarle, spiegò, era piuttosto il fatto che l’azienda non avesse stabilito con lei un contatto diretto.

Il giorno seguente, il 2 novembre, Zanicchi aveva diffuso una nota per scusarsi del linguaggio usato, precisando però di non ritrattare la sostanza delle sue dichiarazioni. Aveva sostenuto che, considerato il rapporto avuto con Mediaset e con il programma, le sarebbe spettata almeno una telefonata prima che il ritorno del format fosse annunciato pubblicamente. Nello stesso intervento aveva rinnovato gli auguri per la nuova conduzione. Durante la trasmissione di Venier aveva anche detto di essere contenta del ritorno di Ok, il prezzo è giusto! E aveva giudicato Ilary Blasi adatta a raccoglierne l’eredità televisiva.

Quanto riportato da Oggi non parla di un’intesa già definita, ma di una soluzione ancora allo studio. Nella fase creativa, gli autori valuterebbero come coinvolgere la presentatrice che per anni ha rappresentato il quiz. Fra le opzioni figurerebbe una sua presenza all’esordio, con un passaggio ideale del testimone a Blasi. L’eventuale apparizione servirebbe a riconoscere il ruolo di Zanicchi nella storia della trasmissione e a lanciare il nuovo ciclo; resta però ignoto se sarà scelta. La testata attribuisce anche a Berlusconi parole pubbliche di stima e apertura verso la cantante.

La registrazione iniziale del programma, secondo le ricostruzioni circolate, sarebbe avvenuta senza Iva Zanicchi: Ilary Blasi avrebbe infatti già preso parte della puntata zero prima che fosse valutato un suo ritorno. Questo dato rende meno semplice ipotizzare la presenza della cantante nella nuova edizione, perché la produzione dovrebbe individuare un momento adatto per inserirla in seguito. Non risultano rese note soluzioni operative né un calendario dell’eventuale apparizione. Le indiscrezioni lasciano quindi aperta la questione di come coordinare un contributo successivo con il materiale già registrato.

La scelta conclusiva sarebbe affidata a Zanicchi, che in quel periodo recitava a teatro accanto a Samuel Peron nello spettacolo Viva la mamma!. Per ora, tuttavia, non c’è conferma di un invito, di un’accettazione o di un piano già definito. Il suo eventuale apporto resta una possibilità presa in esame dagli autori, non una decisione annunciata al pubblico.

Il ritorno del quiz arriva circa un quarto di secolo dopo la sua ultima messa in onda e introduce una nuova conduttrice. Zanicchi, che aveva guidato la trasmissione per undici anni, aveva spiegato di non essere contrariata dalla scelta di Blasi: aveva definito la collega bellissima e adatta al ruolo. La sua rimostranza riguardava invece il mancato contatto prima della diffusione della notizia. Ora, stando al retroscena di Oggi, l’apertura di Berlusconi potrebbe consentire agli autori di valutare un suo contributo. Resta da verificare se l’idea sarà tradotta in un invito e se Zanicchi accetterà.



